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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:58
pesikot
Это тебе так хочется читать "терриориальные реалии" как фейковую конституцию рф. а не ЛБЗ, чтобы назло Трампу ущи отморозить. Когда в черниговском приграничном селе проведут псевдореферендум под триколором о просоединении всей области, вообще запрыгаешь от радости.
Я не могу обьяснить твоей заинтересованости в продолжении проигрываемой войне со ухудшаюмися перспективами , кроме как личными мотивами. Сын-магистр нарабытвает беженский стаж на немецкое гражданство ?
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fox767676
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:16
Xenon написав:
pesikot написав:
Зачекай, не ліпи все в одне
Секта РПВ по ЛБЗ вірить, що РПВ буде по лінії боєзіткнення
Путін каже, ні, ні, ні - тільки так, як в книзі записано, а це 4 області повністю + Крим. І це буде лінія
Можешь карту подивитись, наскільки це відрізняється
Питання повернення територій - то зовсім інше питання
❗️Війна закінчиться, але точної дати немає, — Зеленський.
То ти з секти "хоч поржём" ))
Я так понимаю, что в картах ты плохо разбираешься )
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:26
fox767676 написав:pesikot
Это тебе так хочется читать "терриориальные реалии" как фейковую конституцию рф. а не ЛБЗ, чтобы назло Трампу ущи отморозить. Когда в черниговском приграничном селе проведут псевдореферендум под триколором о просоединении всей области, вообще запрыгаешь от радости.
Я не могу обьяснить твоей заинтересованости в продолжении проигрываемой войне со ухудшаюмися перспективами , кроме как личными мотивами. Сын-магистр нарабытвает беженский стаж на немецкое гражданство ?
Вот ты прочитал много книг, а дурнем залишився )
А чё, уже провели референдум ? или прилепили трехцветную тряпку и сбежали ?
Под Черниговом уже стояли те, с которым ты хочешь договариватся
Чернигову от этого сильно досталось, Чернигов был почти в осаде
И я никого не знаю, кто бы хотел переговоры в тот момент
За исключение 1.5% ебанатов
Но есть ты, который хочет "переговоры", а по сути, капитуляцию Украины
Который ненавидит всё украинское
Вот не надо свои желания так выпячивать и прыгать от радости, если где-то зайдёт россия
А тебе, читателю книг, умнику, вопрос снова и снова
Если Путин считает, что у него всё зашибись, он идёт вперед, зачем ему РПВ ?
Может ответишь уже, читатель книг с огроменным ЧСВ и неимоверным хамством
PS. Кстати, у тебя там есть люди, которые могут куда-то придти. Может они в ЗСУ дойдут, га ? )
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:28
Shaman написав: Успіх написав: Shaman написав:
ти вже вважаєш, що
Я тільки піднімаю тему демобілізації!
Бо не може так бути, що відсутня демобілізація.
Люди - НЕ термінатори!
Тому, придумала влада отаку "специфічну демобілізацію".
Яка для неї дуже вигідна і дуже дешева
!
й в чому вигода та дешевизна?
Вигідно:
1. Не заплатити премію за останній місяць!
2. Не заплатити за невикористану відпустку, за оздоровчі і т.п. всякі виплати при звільненні.
3. Не потрібно піклуватись після звільнення про демобілізованого, де він має працевлаштуватись.
4. Не буде сзчешник звертатись у військовий госпіталь за безкоштовною медициною.
5. Не буде сзчешник десь "качати свої права"/щось вимагати.
Та тут просто джерело небаченої вигоди для держави!!!
Hotab написав:
«Природньо» - це відповісти на просте питання «хто має не пустити в Ужгород (підставити своє: Дніпро, Запоріжжя, Ірпінь, підвал нахалбуду) кацапів, якщо більшість тут радісно вищить коли хтось зумів випетляти: перепливти, втікти від ТЦК, дезертирувати у Львів
, прохантерити в Німеччину.
І одночасно причмокувати розстроєнно «о, ми на діпстейт відступаємо..»
Як це працює в свідомості людей?
Якщо є закон, який дозволяє доглядати кицю - то хто тобі лікар?
Тож - "не шуми луже і не пі#ди друже"!©
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:32
Успіх написав:
5. Не буде сзчешник десь "качати свої права"/щось вимагати.
минус убд
Hotab написав:
«Природньо» - це відповісти на просте питання «хто має не пустити в Ужгород (підставити своє: Дніпро, Запоріжжя, Ірпінь, підвал нахалбуду) кацапів,
Среди сугробов и воронок
В Бахмуте разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись ребёнок —
Последний гражданин села.
Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик навзрыд,
Три года он всего прожил на свете,
Хотаб его не защитил...
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