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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10924109251092610927

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:58

pesikot

Это тебе так хочется читать "терриориальные реалии" как фейковую конституцию рф. а не ЛБЗ, чтобы назло Трампу ущи отморозить. Когда в черниговском приграничном селе проведут псевдореферендум под триколором о просоединении всей области, вообще запрыгаешь от радости.
Я не могу обьяснить твоей заинтересованости в продолжении проигрываемой войне со ухудшаюмися перспективами , кроме как личными мотивами. Сын-магистр нарабытвает беженский стаж на немецкое гражданство ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:16

  Xenon написав:
  pesikot написав:
Зачекай, не ліпи все в одне

Секта РПВ по ЛБЗ вірить, що РПВ буде по лінії боєзіткнення
Путін каже, ні, ні, ні - тільки так, як в книзі записано, а це 4 області повністю + Крим. І це буде лінія

Можешь карту подивитись, наскільки це відрізняється

Питання повернення територій - то зовсім інше питання


:mrgreen:

❗️Війна закінчиться, але точної дати немає, — Зеленський.

То ти з секти "хоч поржём" ))

Я так понимаю, что в картах ты плохо разбираешься )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:26

  fox767676 написав:pesikot

Это тебе так хочется читать "терриориальные реалии" как фейковую конституцию рф. а не ЛБЗ, чтобы назло Трампу ущи отморозить. Когда в черниговском приграничном селе проведут псевдореферендум под триколором о просоединении всей области, вообще запрыгаешь от радости.
Я не могу обьяснить твоей заинтересованости в продолжении проигрываемой войне со ухудшаюмися перспективами , кроме как личными мотивами. Сын-магистр нарабытвает беженский стаж на немецкое гражданство ?

Вот ты прочитал много книг, а дурнем залишився )

А чё, уже провели референдум ? или прилепили трехцветную тряпку и сбежали ?

Под Черниговом уже стояли те, с которым ты хочешь договариватся
Чернигову от этого сильно досталось, Чернигов был почти в осаде
И я никого не знаю, кто бы хотел переговоры в тот момент
За исключение 1.5% ебанатов

Но есть ты, который хочет "переговоры", а по сути, капитуляцию Украины
Который ненавидит всё украинское

Вот не надо свои желания так выпячивать и прыгать от радости, если где-то зайдёт россия

А тебе, читателю книг, умнику, вопрос снова и снова

Если Путин считает, что у него всё зашибись, он идёт вперед, зачем ему РПВ ?
Может ответишь уже, читатель книг с огроменным ЧСВ и неимоверным хамством

PS. Кстати, у тебя там есть люди, которые могут куда-то придти. Может они в ЗСУ дойдут, га ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:28

Джерело небаченої вигоди!

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:ти вже вважаєш, що
Я тільки піднімаю тему демобілізації!

Бо не може так бути, що відсутня демобілізація.

Люди - НЕ термінатори!

Тому, придумала влада отаку "специфічну демобілізацію".
Яка для неї дуже вигідна і дуже дешева!

й в чому вигода та дешевизна?
Вигідно:
1. Не заплатити премію за останній місяць!
2. Не заплатити за невикористану відпустку, за оздоровчі і т.п. всякі виплати при звільненні.
3. Не потрібно піклуватись після звільнення про демобілізованого, де він має працевлаштуватись.
4. Не буде сзчешник звертатись у військовий госпіталь за безкоштовною медициною.
5. Не буде сзчешник десь "качати свої права"/щось вимагати.

Та тут просто джерело небаченої вигоди для держави!!!
  Hotab написав:«Природньо» - це відповісти на просте питання «хто має не пустити в Ужгород (підставити своє: Дніпро, Запоріжжя, Ірпінь, підвал нахалбуду) кацапів, якщо більшість тут радісно вищить коли хтось зумів випетляти: перепливти, втікти від ТЦК, дезертирувати у Львів, прохантерити в Німеччину.
І одночасно причмокувати розстроєнно «о, ми на діпстейт відступаємо..»
Як це працює в свідомості людей?
Якщо є закон, який дозволяє доглядати кицю - то хто тобі лікар? :lol:
Тож - "не шуми луже і не пі#ди друже"!© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:32

  Успіх написав:5. Не буде сзчешник десь "качати свої права"/щось вимагати.
минус убд
  Hotab написав:«Природньо» - це відповісти на просте питання «хто має не пустити в Ужгород (підставити своє: Дніпро, Запоріжжя, Ірпінь, підвал нахалбуду) кацапів,

Среди сугробов и воронок
В Бахмуте разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись ребёнок —
Последний гражданин села.

Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик навзрыд,
Три года он всего прожил на свете,
Хотаб его не защитил...
Wirująświatła
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