Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:26

fox767676 написав: pesikot



Это тебе так хочется читать "терриориальные реалии" как фейковую конституцию рф. а не ЛБЗ, чтобы назло Трампу ущи отморозить. Когда в черниговском приграничном селе проведут псевдореферендум под триколором о просоединении всей области, вообще запрыгаешь от радости.

Я не могу обьяснить твоей заинтересованости в продолжении проигрываемой войне со ухудшаюмися перспективами , кроме как личными мотивами. Сын-магистр нарабытвает беженский стаж на немецкое гражданство ? Это тебе так хочется читать "терриориальные реалии" как фейковую конституцию рф. а не ЛБЗ, чтобы назло Трампу ущи отморозить. Когда в черниговском приграничном селе проведут псевдореферендум под триколором о просоединении всей области, вообще запрыгаешь от радости.Я не могу обьяснить твоей заинтересованости в продолжении проигрываемой войне со ухудшаюмися перспективами , кроме как личными мотивами. Сын-магистр нарабытвает беженский стаж на немецкое гражданство ?

Вот ты прочитал много книг, а дурнем залишився )А чё, уже провели референдум ? или прилепили трехцветную тряпку и сбежали ?Под Черниговом уже стояли те, с которым ты хочешь договариватсяЧернигову от этого сильно досталось, Чернигов был почти в осадеИ я никого не знаю, кто бы хотел переговоры в тот моментЗа исключение 1.5% ебанатовНо есть ты, который хочет "переговоры", а по сути, капитуляцию УкраиныКоторый ненавидит всё украинскоеВот не надо свои желания так выпячивать и прыгать от радости, если где-то зайдёт россияА тебе, читателю книг, умнику, вопрос снова и сноваЕсли Путин считает, что у него всё зашибись, он идёт вперед, зачем ему РПВ ?Может ответишь уже, читатель книг с огроменным ЧСВ и неимоверным хамствомPS. Кстати, у тебя там есть люди, которые могут куда-то придти. Может они в ЗСУ дойдут, га ? )