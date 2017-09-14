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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:12
Xenon написав:
Образився?
Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.
Хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир, додав Президент.
Вообще не понимаю
Быть в контрах со всенародно избранными властями США, со всеми соседями по ЕС, это курс куда ? В евроатлантическую интеграцию или в клуб таежных диктаторов ?
Что скажет подоляковская ботоферма ?
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:14
Xenon написав:
Образився?
Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.
Хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир, додав Президент.
Ути-пути, какие мы грозненькие
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:16
lapay
У мене є знову і знову питання
Як можна зупинити Путина по ЛБЗ ?
Якщо у тебе рецепта немає, то заткнись і не пиши більше свої фантазії
Я пишу, шо хочемо ми, не хочемо, а Путін буде продовжувати війну
І він зупиниться тільки, якщо Україна капітулюю
lapay, ти хочешь капітуляції ?
Відповідай, так чи ні. Промовчишь, значит - так
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:25
pesikot написав:
У мене є знову і знову питання
Як можна зупинити Путина по ЛБЗ ?
Реально? Замінити Зеленського на адекватного. Адекватний погодиться на РПВ по ЛБЗ, підключить до досягнення цієї реальної мети КНР і США.
Не подобається? Давай свій реальний рецепт закінчення війни.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:30
pesikot написав:
Ты чьих будешь, холоп ?
я за американо-украинскую дружбу и сотрудничество
а подоляковская ботоферма, по указке хозяина, изображает неадекватность для формирования негативного имиджа украинцев в мировом сообществе как агрессивных и неадевкватных реваншистов, которые хз знает что хотят, но только не завершение войны на паритетных условиях. Итогом такого плана должна стать международная изоляция и крах Украины
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 15 лис, 2024 20:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:40
Успіх
Якщо є закон, який дозволяє доглядати кицю - то хто тобі лікар?
Який ще закон?? Які можуть бути закони, коли:
«Україна плять у вогні!!»
«Україна стікає кровʼю!»
Тебе зламали? Ти що тут співав , забув?? Так я не забув! Я нагадаю!
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 15 лис, 2024 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:43
Wirująświatła написав:
минус убд
"А це не точно"©
Наче лише суд може відмінити убд?
Бо я щось не чув, що "автоматично " сзчешник позбавляється всіх пільг по убд.
Господар Вельзевула написав:
Жизнь одна
Так отож!
wild.tomcat написав:
закон, він такий, він дозволяє ж кицю доглядати не лише долярчику. і ще багато чого дозволяє. але ж долярчик на таких зуб точить, так же ж?
Є різниця між доглядальником, який перед тим відкалатав на війні 32 місяці!!!
І доглядальником, який лежав рік-два на печі під час повномасштабки, а тоді вирішив оформити догляд?
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:44
lapay написав: Xenon написав:
Образився?
Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.
Хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир, додав Президент.
Я цього дебіла ненавиджу вже більше, ніж кацапського фюрера.
От дурне, тебе Путін обстрілює, а ти його вже меньше ненавидишь
Стокгольм у всій красі ?
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:47
Успіх написав:
Бо я щось не чув, що "автоматично " сзчешник позбавляється всіх пільг по убд.
по каждому сзчшнику будет суд, посадят не многих, условно дадут всем, лишат медалей и убд (моё мнение).
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:51
lapay написав: pesikot написав:
У мене є знову і знову питання
Як можна зупинити Путина по ЛБЗ ?
Реально? Замінити Зеленського на адекватного. Адекватний погодиться на РПВ по ЛБЗ
, підключить до досягнення цієї реальної мети КНР і США.
Не подобається? Давай свій реальний рецепт закінчення війни.
мураев?
медведчук?
ваш вариант?
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