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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1092610927109281092910930 ... 10932>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:12

  Xenon написав:Образився?

Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.

Хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир, додав Президент.


Вообще не понимаю
Быть в контрах со всенародно избранными властями США, со всеми соседями по ЕС, это курс куда ? В евроатлантическую интеграцию или в клуб таежных диктаторов ?
Что скажет подоляковская ботоферма ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:14

  Xenon написав:Образився?

Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.

Хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир, додав Президент.

Ути-пути, какие мы грозненькие :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:16

lapay
У мене є знову і знову питання

Як можна зупинити Путина по ЛБЗ ?

Якщо у тебе рецепта немає, то заткнись і не пиши більше свої фантазії

Я пишу, шо хочемо ми, не хочемо, а Путін буде продовжувати війну
І він зупиниться тільки, якщо Україна капітулюю

lapay, ти хочешь капітуляції ?
Відповідай, так чи ні. Промовчишь, значит - так
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:У мене є знову і знову питання

Як можна зупинити Путина по ЛБЗ ?

Реально? Замінити Зеленського на адекватного. Адекватний погодиться на РПВ по ЛБЗ, підключить до досягнення цієї реальної мети КНР і США.
Не подобається? Давай свій реальний рецепт закінчення війни.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ты чьих будешь, холоп ?

я за американо-украинскую дружбу и сотрудничество
а подоляковская ботоферма, по указке хозяина, изображает неадекватность для формирования негативного имиджа украинцев в мировом сообществе как агрессивных и неадевкватных реваншистов, которые хз знает что хотят, но только не завершение войны на паритетных условиях. Итогом такого плана должна стать международная изоляция и крах Украины
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 15 лис, 2024 20:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:40

Успіх
Якщо є закон, який дозволяє доглядати кицю - то хто тобі лікар? :lol:


Який ще закон?? Які можуть бути закони, коли:
«Україна плять у вогні!!»
«Україна стікає кровʼю!»
Тебе зламали? Ти що тут співав , забув?? Так я не забув! Я нагадаю!
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 15 лис, 2024 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:43

Де? ДЕмобілізація?)) А ось вона!))

  Wirująświatła написав:минус убд
"А це не точно"© :)

Наче лише суд може відмінити убд?
Бо я щось не чув, що "автоматично " сзчешник позбавляється всіх пільг по убд.
  Господар Вельзевула написав:Жизнь одна
Так отож!
  wild.tomcat написав:закон, він такий, він дозволяє ж кицю доглядати не лише долярчику. і ще багато чого дозволяє. але ж долярчик на таких зуб точить, так же ж?
Є різниця між доглядальником, який перед тим відкалатав на війні 32 місяці!!!
І доглядальником, який лежав рік-два на печі під час повномасштабки, а тоді вирішив оформити догляд?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:44

  lapay написав:
  Xenon написав:Образився?

Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.

Хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир, додав Президент.

Я цього дебіла ненавиджу вже більше, ніж кацапського фюрера. :evil:

От дурне, тебе Путін обстрілює, а ти його вже меньше ненавидишь

Стокгольм у всій красі ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:47

  Успіх написав:Бо я щось не чув, що "автоматично " сзчешник позбавляється всіх пільг по убд.
по каждому сзчшнику будет суд, посадят не многих, условно дадут всем, лишат медалей и убд (моё мнение).
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:51

  lapay написав:
  pesikot написав:У мене є знову і знову питання

Як можна зупинити Путина по ЛБЗ ?

Реально? Замінити Зеленського на адекватного. Адекватний погодиться на РПВ по ЛБЗ, підключить до досягнення цієї реальної мети КНР і США.
Не подобається? Давай свій реальний рецепт закінчення війни.

мураев?
медведчук?
ваш вариант?
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