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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:59
Успіх написав:
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wild.tomcat написав:
закон, він такий, він дозволяє ж кицю доглядати не лише долярчику. і ще багато чого дозволяє. але ж долярчик на таких зуб точить, так же ж?
Є різниця між доглядальником, який перед тим відкалатав на війні 32 місяці!!!
І доглядальником, який лежав рік-два на печі під час повномасштабки, а тоді вирішив оформити догляд?
а хто казав, що той "доглядальник" оформив то лише зараз? вони всі все оформили відразу. і навіть якщо лише зараз, то з точки зору закону, різниці немає ніякої. тож якщо ви оперуєте "законом", то це мусить бути таки закон, якщо ж у вас щось інше, то на закон посилатися якось не дуже...
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:03
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Бо я щось не чув, що "автоматично " сзчешник позбавляється всіх пільг по убд.
по каждому сзчшнику будет суд, посадят не многих, условно дадут всем, лишат медалей и убд (моё мнение).
Якщо буде так, то я ж кажу - це джерело небаченої вигоди для держави!!!
Прикинь, скільки бабла держава зекономить на тих, хто рік-два-2,5 ризикував своїм життям і здоров'ям, були в тій, чи іншій степені героями! А стали... злочинцями?
Шах і мат!©
Що мала держава їм все життя бути "винною", то тепер буде навпаки!
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:09
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Бо я щось не чув, що "автоматично " сзчешник позбавляється всіх пільг по убд.
по каждому сзчшнику будет суд, посадят не многих, условно дадут всем, лишат медалей и убд (моё мнение).
ви коли-небудь у судах приймали участь? з апеляціями, оскарженнями, хворобами та відводами вони можуть тривати роками, всі суди катастрофічно не укомплектовані суддями. тож десятки чи сотні тисяч сзч-шників будуть судити, доки Сонце не охолоне. ніяка система такого не прожує. по беркутовцях досі суди йдуть з 2014
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:11
Прохожий написав: lapay написав: pesikot написав:
У мене є знову і знову питання
Як можна зупинити Путина по ЛБЗ ?
Реально? Замінити Зеленського на адекватного. Адекватний погодиться на РПВ по ЛБЗ
, підключить до досягнення цієї реальної мети КНР і США.
Не подобається? Давай свій реальний рецепт закінчення війни.
мураев?
медведчук?
ваш вариант?
починаємо форсити Лану Зеркаль чи якогось нонейма з демсокири
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:16
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Xenon
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:19
pesikot написав:
От дурне, тебе Путін обстрілює, а ти його вже меньше ненавидишь
Стокгольм у всій красі ?
Дурні такі як ти з Зеленським на чолі. Я злочини пі.ів обговорюю, майже щоденно, з жінкою, а не на форумі.
Є така картина "Сліпий веде сліпих". Перший Зеленський, а ти за ним.
Про закінчення війни ти злився, нічого, як гнати інших на смерть, лежачи на дивані, ти запропонувати не можеш.
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lapay
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:22
lapay написав: Xenon написав:
Образився?
Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.
Я цього дебіла ненавиджу вже більше, ніж кацапського фюрера.
Террориста попросили
про перемовини. Невже не зрозуміло, що це призведе до збільшення вимог террориста? Вже 100500 разів пояснювали, чому не можна проявляти слабкість перед террористами та чому вони розуміють лише з позиції сили. До lapay це не доходить, заклинило на "РПВ по ЛБЗ без додаткових умов".
lapay, ми всі хочемо миру якнайшвидше. Але треба розуміти, за яких умов цей мир може реально
настати. Папірці з рф не варті нічого, так само як і рпв не означає, що кацапи перестануть стріляти.
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fler
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:26
Господар Вельзевула написав:
...
Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.
Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?
Закон не запрещает оставаться в оккупации и возвращаться в нее?
Или когда мы вернем Мариуполь(а мы его обязательно вернем,вместе с Крымом и Воронежем)- устроим этим зрадникам Мариупольскую резню?
Что гласит закон Украины по пребыванию и возвращению в окупацию?
а що так веселить пана Мудя
?
що житло є важливим маркером? - є. що окрім Німеччини, майже ніхто житло не оплачує довго? є таке, в Україні на жаль, не оплачують.
для людей це трагедія - жити в окупації задоволення ще те, може пенси якось прилаштуються, а для інших перспектив немає від слова зовсім...
що за маячня з різаниною? ми що, москалі?
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:29
whois2010 написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Бо я щось не чув, що "автоматично " сзчешник позбавляється всіх пільг по убд.
по каждому сзчшнику будет суд, посадят не многих, условно дадут всем, лишат медалей и убд (моё мнение).
ви коли-небудь у судах приймали участь? з апеляціями, оскарженнями, хворобами та відводами вони можуть тривати роками, всі суди катастрофічно не укомплектовані суддями. тож десятки чи сотні тисяч сзч-шників будуть судити, доки Сонце не охолоне. ніяка система такого не прожує. по беркутовцях досі суди йдуть з 2014
я и не говорил что суды будут принимать решения быстро. Но если этого не делать завтра в сзч уйдут все. Так уголовное дело хоть половину желающих сдерживает.
Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.
а что он хотел чтобы подписали перемирие молча? Первая степень логофобии. По ходу своей победой зе считал что мировые лидеры перестали контактировать с пуйлом, а тут нож в псину.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 15 лис, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:32
А у Швеця прям катастрофа - усі агенти кремля - бла-бла-бла.
Востаннє редагувалось Schmit
в П'ят 15 лис, 2024 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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