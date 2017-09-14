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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1092810929109301093110932>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:35

  Господар Вельзевула написав:
  Успіх написав: Якщо є закон, який дозволяє доглядати кицю - то хто тобі лікар? :lol:
Тож - "не шуми луже і не пі#ди друже"!© :mrgreen:


Вы сделали очень правильно.
Выбираем наиболее выгодную для себя позицию согласно закону, а там хоть трава не расти.
Жизнь одна. И она не заканчивается пределами города,государства и так далее.
Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.
Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?
Закон не запрещает оставаться в оккупации и возвращаться в нее?
Или когда мы вернем Мариуполь(а мы его обязательно вернем,вместе с Крымом и Воронежем)- устроим этим зрадникам Мариупольскую резню?
Что гласит закон Украины по пребыванию и возвращению в окупацию?


Розказував товариш,він зараз у Польщі,що одні його знайомі, пара пенсіонерів поважного віку,вирішили повернутись із Польщі назад в Бердянськ, то в аеропорту в москві,із 30 українців пустили тільки одного,і то за хабарь,інших відправили назад,за достовірність не ручаюсь,розказую те що почув.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:44

  lapay написав:
  Xenon написав:Образився?

Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.

Хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир, додав Президент.

Я цього дебіла ненавиджу вже більше, ніж кацапського фюрера. :evil:

Ну його можна зрозуміти. Його зараз рятує тільки Путін, як би це дивно не звучало. Бо саме той не дає ознак, що погодиться на будь-які розумні умови. Як тільки з'явиться якийсь план, який колективний Захід міг би подати _своїм_ виборцям як хочь скільки-небудь прийнятні умови припинення вогню, в Зеленського не залишиться вибору, окрім як його прийняти. Але наступного дня після підписання будь-якого плану в Україні почнуть порівнювати його зі "злочинними мінськими угодами", і з'ясовувати хто кому вирок. Ймовірність потрапити до буцегарні дуже висока. От і залишається підбурювати і росію і захід, щоб якмога довше ніякі прийнятні умови не з'явились. До речі, для різних груп громадян України прийнятність умов теж виглядає по-різному.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:46

  Успіх написав:
  Shaman написав:ти вже вважаєш, що
Я тільки піднімаю тему демобілізації!

Бо не може так бути, що відсутня демобілізація.

Люди - НЕ термінатори!

Тому, придумала влада отаку "специфічну демобілізацію".
Яка для неї дуже вигідна і дуже дешева!

й в чому вигода та дешевизна?[/quote]Вигідно:
1. Не заплатити премію за останній місяць!
2. Не заплатити за невикористану відпустку, за оздоровчі і т.п. всякі виплати при звільненні.
3. Не потрібно піклуватись після звільнення про демобілізованого, де він має працевлаштуватись.
4. Не буде сзчешник звертатись у військовий госпіталь за безкоштовною медициною.
5. Не буде сзчешник десь "качати свої права"/щось вимагати.

Та тут просто джерело небаченої вигоди для держави!!!
  Hotab написав:«Природньо» - це відповісти на просте питання «хто має не пустити в Ужгород (підставити своє: Дніпро, Запоріжжя, Ірпінь, підвал нахалбуду) кацапів, якщо більшість тут радісно вищить коли хтось зумів випетляти: перепливти, втікти від ТЦК, дезертирувати у Львів, прохантерити в Німеччину.
І одночасно причмокувати розстроєнно «о, ми на діпстейт відступаємо..»
Як це працює в свідомості людей?
Якщо є закон, який дозволяє доглядати кицю - то хто тобі лікар? :lol:
Тож - "не шуми луже і не пі#ди друже"!© :mrgreen:[/quote]

Ну раз ти доглядаєш КІЦЮ , то й не піші що захісник ......
......ти лайно яке навіть на війні не прижилось ....
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:51

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Бо я щось не чув, що "автоматично " сзчешник позбавляється всіх пільг по убд.
по каждому сзчшнику будет суд, посадят не многих, условно дадут всем, лишат медалей и убд (моё мнение).

Якщо буде так, то я ж кажу - це джерело небаченої вигоди для держави!!!
Прикинь, скільки бабла держава зекономить на тих, хто рік-два-2,5 ризикував своїм життям і здоров'ям, були в тій, чи іншій степені героями! А стали... злочинцями? :shock:
Шах і мат!©

Що мала держава їм все життя бути "винною", то тепер буде навпаки! :mrgreen:


Хто винуват що ти таке іпанутє й поддалось ємоціям ....
А ні разу ти не ризикував життям , а вже дбаєш щоб бути якимось героєм ....УБД .
Ти ще своє відхватиш .....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:52

  Shaman написав:
  Господар Вельзевула написав:...
Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.
Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?

а що так веселить пана

Скорее всего то, что "внезапно" оказалось, что "не так страшны Буряты, как их малюют" :D
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 15 лис, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:53

Рабів до раю не пускають!©

  Wirująświatła написав:я и не говорил что суды будут принимать решения быстро. Но если этого не делать завтра в сзч уйдут все. Так уголовное дело хоть половину желающих сдерживает.
Так цього і не роблять!
Та й пізно вже робити, коли ВЖЕ 200-300К ломанулись в сзч!
І масовість пішла саме цього року, десь з весни... - коли почали більше затягувати гайки солдатам(не залишати їм вільного часу) і менше їх цінити!(кидати в піхоту копати, або переводити в піхоту на постійній основі)🤦🏻
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:54

  _hunter написав:
  Xenon написав:Образився?

Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.

Хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир, додав Президент.

Ути-пути, какие мы грозненькие :lol:


Та й що там казати .....
Це вам не в черзі за кефірчиками стояти , чи за подаяніем
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:55

  M-Audio написав:
  lapay написав:
  Xenon написав:Образився?


Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.

Хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир, додав Президент.

Я цього дебіла ненавиджу вже більше, ніж кацапського фюрера. :evil:

Ну його можна зрозуміти. Його зараз рятує тільки Путін, як би це дивно не звучало. Бо саме той не дає ознак, що погодиться на будь-які розумні умови. Як тільки з'явиться якийсь план, який колективний Захід міг би подати _своїм_ виборцям як хочь скільки-небудь прийнятні умови припинення вогню, в Зеленського не залишиться вибору, окрім як його прийняти. Але наступного дня після підписання будь-якого плану в Україні почнуть порівнювати його зі "злочинними мінськими угодами", і з'ясовувати хто кому вирок. Ймовірність потрапити до буцегарні дуже висока. От і залишається підбурювати і росію і захід, щоб якмога довше ніякі прийнятні умови не з'явились. До речі, для різних груп громадян України прийнятність умов теж виглядає по-різному.

Подождем, что Шольц скажет -- такие звонки только после длительной подготовки проводят, так что какие-то знаки таки подал, наверное :D
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:56

Модерація присутня?))

  холява написав:ти лайно

Модератори, а можна того старого маразматика трохи освіжити в бані?
А то він зовсім нюх втратив! :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:56

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Господар Вельзевула написав:...
Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.
Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?

а що так веселить пана

Скорее всего то, что "внезапно" оказалось, что "не так страшны Буряты, как их малюют" :D


Ну так вертайся...... що ти там у германіях робиш ?
Дивись іще хтось 30 серебром підкине .
холява
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