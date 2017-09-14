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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:35
Господар Вельзевула написав: Успіх написав:
Якщо є закон, який дозволяє доглядати кицю - то хто тобі лікар?
Тож - "не шуми луже і не пі#ди друже"!©
Вы сделали очень правильно.
Выбираем наиболее выгодную для себя позицию согласно закону, а там хоть трава не расти.
Жизнь одна. И она не заканчивается пределами города,государства и так далее.
Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.
Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?
Закон не запрещает оставаться в оккупации и возвращаться в нее?
Или когда мы вернем Мариуполь(а мы его обязательно вернем,вместе с Крымом и Воронежем)- устроим этим зрадникам Мариупольскую резню?
Что гласит закон Украины по пребыванию и возвращению в окупацию?
Розказував товариш,він зараз у Польщі,що одні його знайомі, пара пенсіонерів поважного віку,вирішили повернутись із Польщі назад в Бердянськ, то в аеропорту в москві,із 30 українців пустили тільки одного,і то за хабарь,інших відправили назад,за достовірність не ручаюсь,розказую те що почув.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:44
lapay написав: Xenon написав:
Образився?
Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.
Хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир, додав Президент.
Я цього дебіла ненавиджу вже більше, ніж кацапського фюрера.
Ну його можна зрозуміти. Його зараз рятує тільки Путін, як би це дивно не звучало. Бо саме той не дає ознак, що погодиться на будь-які розумні умови. Як тільки з'явиться якийсь план, який колективний Захід міг би подати _своїм_ виборцям як хочь скільки-небудь прийнятні умови припинення вогню, в Зеленського не залишиться вибору, окрім як його прийняти. Але наступного дня після підписання будь-якого плану в Україні почнуть порівнювати його зі "злочинними мінськими угодами", і з'ясовувати хто кому вирок. Ймовірність потрапити до буцегарні дуже висока. От і залишається підбурювати і росію і захід, щоб якмога довше ніякі прийнятні умови не з'явились. До речі, для різних груп громадян України прийнятність умов теж виглядає по-різному.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:46
Успіх написав: Shaman написав:
ти вже вважаєш, що
Я тільки піднімаю тему демобілізації!
Бо не може так бути, що відсутня демобілізація.
Люди - НЕ термінатори!
Тому, придумала влада отаку "специфічну демобілізацію".
Яка для неї дуже вигідна і дуже дешева
!
й в чому вигода та дешевизна?[/quote]Вигідно:
1. Не заплатити премію за останній місяць!
2. Не заплатити за невикористану відпустку, за оздоровчі і т.п. всякі виплати при звільненні.
3. Не потрібно піклуватись після звільнення про демобілізованого, де він має працевлаштуватись.
4. Не буде сзчешник звертатись у військовий госпіталь за безкоштовною медициною.
5. Не буде сзчешник десь "качати свої права"/щось вимагати.
Та тут просто джерело небаченої вигоди для держави!!!
Hotab написав:
«Природньо» - це відповісти на просте питання «хто має не пустити в Ужгород (підставити своє: Дніпро, Запоріжжя, Ірпінь, підвал нахалбуду) кацапів, якщо більшість тут радісно вищить коли хтось зумів випетляти: перепливти, втікти від ТЦК, дезертирувати у Львів
, прохантерити в Німеччину.
І одночасно причмокувати розстроєнно «о, ми на діпстейт відступаємо..»
Як це працює в свідомості людей?
Якщо є закон, який дозволяє доглядати кицю - то хто тобі лікар?
Тож - "не шуми луже і не пі#ди друже"!©
[/quote]
Ну раз ти доглядаєш КІЦЮ , то й не піші що захісник ......
......ти лайно яке навіть на війні не прижилось ....
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:51
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Бо я щось не чув, що "автоматично " сзчешник позбавляється всіх пільг по убд.
по каждому сзчшнику будет суд, посадят не многих, условно дадут всем, лишат медалей и убд (моё мнение).
Якщо буде так, то я ж кажу - це джерело небаченої вигоди для держави!!!
Прикинь, скільки бабла держава зекономить на тих, хто рік-два-2,5 ризикував своїм життям і здоров'ям, були в тій, чи іншій степені героями! А стали... злочинцями?
Шах і мат!©
Що мала держава їм все життя бути "винною", то тепер буде навпаки!
Хто винуват що ти таке іпанутє й поддалось ємоціям ....
А ні разу ти не ризикував життям , а вже дбаєш щоб бути якимось героєм ....УБД .
Ти ще своє відхватиш .....
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:52
Shaman написав: Господар Вельзевула написав:
...
Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.
Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?
а що так веселить пана
Скорее всего то, что "внезапно" оказалось, что "не так страшны Буряты, как их малюют"
Востаннє редагувалось _hunter
в П'ят 15 лис, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:53
Wirująświatła написав:
я и не говорил что суды будут принимать решения быстро. Но если этого не делать завтра в сзч уйдут все. Так уголовное дело хоть половину желающих сдерживает.
Так цього і не роблять!
Та й пізно вже робити, коли ВЖЕ 200-300К ломанулись в сзч!
І масовість пішла саме цього року, десь з весни... - коли почали більше затягувати гайки солдатам(не залишати їм вільного часу) і менше їх цінити!(кидати в піхоту копати, або переводити в піхоту на постійній основі)🤦🏻
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:54
_hunter написав: Xenon написав:
Образився?
Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.
Хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир, додав Президент.
Ути-пути, какие мы грозненькие
Та й що там казати .....
Це вам не в черзі за кефірчиками стояти , чи за подаяніем
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:55
M-Audio написав: lapay написав: Xenon написав:
Образився?
Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.
Хочемо попередити: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир, додав Президент.
Я цього дебіла ненавиджу вже більше, ніж кацапського фюрера.
Ну його можна зрозуміти. Його зараз рятує тільки Путін, як би це дивно не звучало. Бо саме той не дає ознак, що погодиться на будь-які розумні умови. Як тільки з'явиться якийсь план, який колективний Захід міг би подати _своїм_ виборцям як хочь скільки-небудь прийнятні умови припинення вогню, в Зеленського не залишиться вибору, окрім як його прийняти. Але наступного дня після підписання будь-якого плану в Україні почнуть порівнювати його зі "злочинними мінськими угодами", і з'ясовувати хто кому вирок. Ймовірність потрапити до буцегарні дуже висока. От і залишається підбурювати і росію і захід, щоб якмога довше ніякі прийнятні умови не з'явились. До речі, для різних груп громадян України прийнятність умов теж виглядає по-різному.
Подождем, что Шольц скажет -- такие звонки только после длительной подготовки проводят, так что какие-то знаки таки подал, наверное
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:56
Модератори, а можна того старого маразматика трохи освіжити в бані?
холява написав:
ти лайно
А то він зовсім нюх втратив!
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:56
_hunter написав: Shaman написав: Господар Вельзевула написав:
...
Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.
Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?
а що так веселить пана
Скорее всего то, что "внезапно" оказалось, что "не так страшны Буряты, как их малюют"
Ну так вертайся...... що ти там у германіях робиш ?
Дивись іще хтось 30 серебром підкине .
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