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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10929109301093110932>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:58

  Успіх написав:
  холява написав:ти лайно

Модератори, а можна того старого маразматика трохи освіжити в бані?
А то він зовсім нюх втратив! :lol:


А можно зрадника доправити на свою гілку ?
ПИШИ там собі про геройства по СЗЧ .
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:59

  _hunter написав:Подождем, что Шольц скажет -- такие звонки только после длительной подготовки проводят, так что какие-то знаки таки подал, наверное :D

Передал что он (Шольц) уже хромая утка и не сможет долго препятствовать таурусам.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:01

  холява написав:ПИШИ там собі
Де хочу, там і пишу!

Я ж не торгую з педерацією, як ти! ;)
То хто "зрадник"? ;) :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:02

  fler написав:
  lapay написав:
Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.

Я цього дебіла ненавиджу вже більше, ніж кацапського фюрера. :evil:

Террориста попросили про перемовини. Невже не зрозуміло, що це призведе до збільшення вимог террориста? Вже 100500 разів пояснювали, чому не можна проявляти слабкість перед террористами та чому вони розуміють лише з позиції сили. До lapay це не доходить, заклинило на "РПВ по ЛБЗ без додаткових умов".
lapay, ми всі хочемо миру якнайшвидше. Але треба розуміти, за яких умов цей мир може реально настати. Папірці з рф не варті нічого, так само як і рпв не означає, що кацапи перестануть стріляти.

Ферарі офігенна...

Цього можна досягти лише реалізацією Плана Перемоги президента. Реально.
Питання: згода партнерів на цей План є?
Тобто "гроші" на покупку Ферарі є?

Тоді яким чином можна реально досягти цього?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:02

  Успіх написав:
  холява написав:ПИШИ там собі
Де хочу, там і пишу!

Я ж не торгую з педерацією, як ти! ;)
То хто "зрадник"? ;) :)


Ти ПИШИ на своїй гілці , про героя по догляду КИЦІ .
Там тобі саме то .
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:03

  Господар Вельзевула написав:Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.
Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?
Закон не запрещает оставаться в оккупации и возвращаться в нее?
Закон не забороняє, але є очевидні технічні складнощі з поверненням. Але я можу сказати навіть більше. Дехто, перебуваючи в окупованому Маріуполі, продовжує працювати в українських установах (причому навіть бюджетних) і отримувати за це зарплату. Я не знаю, як це пояснити, враховуючи те, що там жити неможливо, не отримавши паспорта з куркою. Якщо що, я сам з Маріуполя. Я б не зміг там жити, навіть зважаючи на вціліле житло (яке я, скоріш за все, втрачу через неможливість виконати окупаційні вимоги для реєстрації) і можливість заробити на хліб із маслом, хоч працюючи на підприємство в Україні, хоч влаштувавшись там на місці (навіть зв'язки збереглися).

Але от що найгірше, що всі ті, хто зараз ратує за припинення вогню і якийсь мир, тим самим кажуть мені, що ось он ті, хто повернувся і влаштувався -- вони праві. А я -- ні.
Или когда мы вернем Мариуполь(а мы его обязательно вернем,вместе с Крымом и Воронежем)- устроим этим зрадникам Мариупольскую резню?
Я би, мабуть, вчинив. Але розумом розумію, що це не гарне рішення, м'яко кажучі.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:06

  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:
  Wirująświatła написав:по каждому сзчшнику будет суд, посадят не многих, условно дадут всем, лишат медалей и убд (моё мнение).

ви коли-небудь у судах приймали участь? з апеляціями, оскарженнями, хворобами та відводами вони можуть тривати роками, всі суди катастрофічно не укомплектовані суддями. тож десятки чи сотні тисяч сзч-шників будуть судити, доки Сонце не охолоне. ніяка система такого не прожує. по беркутовцях досі суди йдуть з 2014

я и не говорил что суды будут принимать решения быстро. Но если этого не делать завтра в сзч уйдут все. Так уголовное дело хоть половину желающих сдерживает.

Тут нестыковка: всем сроки давать - столько тюрем не построили. А условка -- многие согласятся УБД променять на выход на пол года раньше...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:06

Тут - воюєм, а тут - торгуєм!)))

  холява написав:Там тобі саме то
Як там твій бізнес з рашою? Процвітає?

Чи важко обходити закон, щоб торгувати/закупляти товар у піда-раші? ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:09

  _hunter написав:Скорее всего то, что "внезапно" оказалось, что "не так страшны Буряты, как их малюют" :D
Просто альтернатива у многих ещё "веселее". Без жилья и работы, с арендой от 10К в месяц. А от бурятов хотя бы в собственной квартире можно спрятаться.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:13

  _hunter написав:Тут нестыковка: всем сроки давать - столько тюрем не построили. А условка -- многие согласятся УБД променять на выход на пол года раньше...
то что тюрем не хватит ясно и ежу но даже если 1% посадят это тоже много, каждый может в этом % оказаться. Пьяных за рулём не всех ловят, но если словили попадос немаленький. Всех не посадят потому что власть боится чтобы ее не погнали палками как чивокуню. Выдумывает разные кэшбэки, вовину тысячу. Дело даже не в пропускной системе судов. Штрафы научились присылать автоматически, срок тоже можно пришить без явки обвиняемого. Замучается откупаться от каждого мента.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 15 лис, 2024 22:18, всього редагувалось 3 разів.
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