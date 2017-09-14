Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:03

Господар Вельзевула написав: Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.

Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?

Закон не запрещает оставаться в оккупации и возвращаться в нее? Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?Закон не запрещает оставаться в оккупации и возвращаться в нее?

Или когда мы вернем Мариуполь(а мы его обязательно вернем,вместе с Крымом и Воронежем)- устроим этим зрадникам Мариупольскую резню?

Закон не забороняє, але є очевидні технічні складнощі з поверненням. Але я можу сказати навіть більше. Дехто, перебуваючи в окупованому Маріуполі, продовжує працювати в українських установах (причому навіть бюджетних) і отримувати за це зарплату. Я не знаю, як це пояснити, враховуючи те, що там жити неможливо, не отримавши паспорта з куркою. Якщо що, я сам з Маріуполя. Я б не зміг там жити, навіть зважаючи на вціліле житло (яке я, скоріш за все, втрачу через неможливість виконати окупаційні вимоги для реєстрації) і можливість заробити на хліб із маслом, хоч працюючи на підприємство в Україні, хоч влаштувавшись там на місці (навіть зв'язки збереглися).Але от що найгірше, що всі ті, хто зараз ратує за припинення вогню і якийсь мир, тим самим кажуть мені, що ось он ті, хто повернувся і влаштувався -- вони праві. А я -- ні.Я би, мабуть, вчинив. Але розумом розумію, що це не гарне рішення, м'яко кажучі.