|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 15 лис, 2024 21:58
Успіх написав:
Модератори, а можна того старого маразматика трохи освіжити в бані?
холява написав:
ти лайно
А то він зовсім нюх втратив!
А можно зрадника доправити на свою гілку ?
ПИШИ там собі про геройства по СЗЧ .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4852
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4133 раз.
- Подякували: 4509 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:01
холява написав:
ПИШИ там собі
Де хочу, там і пишу!
Я ж не торгую з педерацією, як ти!
То хто "зрадник"?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7123
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 952 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:02
fler написав: lapay написав:
Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський.
Я цього дебіла ненавиджу вже більше, ніж кацапського фюрера.
Террориста попросили
про перемовини. Невже не зрозуміло, що це призведе до збільшення вимог террориста? Вже 100500 разів пояснювали, чому не можна проявляти слабкість перед террористами та чому вони розуміють лише з позиції сили. До lapay це не доходить, заклинило на "РПВ по ЛБЗ без додаткових умов".
lapay, ми всі хочемо миру якнайшвидше. Але треба розуміти, за яких умов цей мир може реально
настати. Папірці з рф не варті нічого, так само як і рпв не означає, що кацапи перестануть стріляти.
Ферарі офігенна...
Цього можна досягти лише реалізацією Плана Перемоги президента. Реально.
Питання: згода партнерів на цей План є?
Тобто "гроші" на покупку Ферарі є?
Тоді яким чином можна реально досягти цього?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30966
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:02
Успіх написав: холява написав:
ПИШИ там собі
Де хочу, там і пишу!
Я ж не торгую з педерацією, як ти!
То хто "зрадник"?
Ти ПИШИ на своїй гілці , про героя по догляду КИЦІ .
Там тобі саме то .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4852
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4133 раз.
- Подякували: 4509 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:03
Господар Вельзевула написав:
Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.
Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?
Закон не запрещает оставаться в оккупации и возвращаться в нее?
Закон не забороняє, але є очевидні технічні складнощі з поверненням. Але я можу сказати навіть більше. Дехто, перебуваючи в окупованому Маріуполі, продовжує працювати в українських установах (причому навіть бюджетних) і отримувати за це зарплату. Я не знаю, як це пояснити, враховуючи те, що там жити неможливо, не отримавши паспорта з куркою. Якщо що, я сам з Маріуполя. Я б не зміг там жити, навіть зважаючи на вціліле житло (яке я, скоріш за все, втрачу через неможливість виконати окупаційні вимоги для реєстрації) і можливість заробити на хліб із маслом, хоч працюючи на підприємство в Україні, хоч влаштувавшись там на місці (навіть зв'язки збереглися).
Але от що найгірше, що всі ті, хто зараз ратує за припинення вогню і якийсь мир, тим самим кажуть мені, що ось он ті, хто повернувся і влаштувався -- вони праві. А я -- ні.
Или когда мы вернем Мариуполь(а мы его обязательно вернем,вместе с Крымом и Воронежем)- устроим этим зрадникам Мариупольскую резню?
Я би, мабуть, вчинив. Але розумом розумію, що це не гарне рішення, м'яко кажучі.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3292
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 614 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:06
Wirująświatła написав: whois2010 написав: Wirująświatła написав:
по каждому сзчшнику будет суд, посадят не многих, условно дадут всем, лишат медалей и убд (моё мнение).
ви коли-небудь у судах приймали участь? з апеляціями, оскарженнями, хворобами та відводами вони можуть тривати роками, всі суди катастрофічно не укомплектовані суддями. тож десятки чи сотні тисяч сзч-шників будуть судити, доки Сонце не охолоне. ніяка система такого не прожує. по беркутовцях досі суди йдуть з 2014
я и не говорил что суды будут принимать решения быстро. Но если этого не делать завтра в сзч уйдут все. Так уголовное дело хоть половину желающих сдерживает.
Тут нестыковка: всем сроки давать - столько тюрем не построили. А условка -- многие согласятся УБД променять на выход на пол года раньше...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8682
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:06
холява написав:
Там тобі саме то
Як там твій бізнес з рашою? Процвітає?
Чи важко обходити закон, щоб торгувати/закупляти товар у піда-раші?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7123
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 952 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:09
_hunter написав:
Скорее всего то, что "внезапно" оказалось, что "не так страшны Буряты, как их малюют"
Просто альтернатива у многих ещё "веселее". Без жилья и работы, с арендой от 10К в месяц. А от бурятов хотя бы в собственной квартире можно спрятаться.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3292
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 614 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:13
_hunter написав:
Тут нестыковка: всем сроки давать - столько тюрем не построили. А условка -- многие согласятся УБД променять на выход на пол года раньше...
то что тюрем не хватит ясно и ежу но даже если 1% посадят это тоже много, каждый может в этом % оказаться. Пьяных за рулём не всех ловят, но если словили попадос немаленький. Всех не посадят потому что власть боится чтобы ее не погнали палками как чивокуню. Выдумывает разные кэшбэки, вовину тысячу. Дело даже не в пропускной системе судов. Штрафы научились присылать автоматически, срок тоже можно пришить без явки обвиняемого. Замучается откупаться от каждого мента.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 15 лис, 2024 22:18, всього редагувалось 3 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25700
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2416 раз.
- Подякували: 3386 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23
|73944
|
Суб 09 лис, 2024 22:43
fler
|
|1493
|242588
|
|
|6076
|873780
|
|