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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:14
_hunter написав: Shaman написав: Господар Вельзевула написав:
...
Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.
Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?
а що так веселить пана
Скорее всего то, что "внезапно" оказалось, что "не так страшны Буряты, как их малюют"
що ти за дурню верзеш? не бажаєш на власні очі переконатися? не знаю, скільки ти з собою прихопив з неньки, але звідти забереш лише життя, й то будеш гадати "кому сказать спасибо, что живой"
мразота, сидіть в Німеччині на допомозі й кепкує з тих, хто змушений повернутися в окупацію...
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Shaman
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:14
detroytred написав:
Ферарі офігенна...
Цього можна досягти лише реалізацією Плана Перемоги президента. Реально.
Питання: згода партнерів на цей План є?
Тобто "гроші" на покупку Ферарі є?
Тоді яким чином можна реально досягти цього?
Тактикою психічних атак - не дасте гроші\зброю\нато - всі 20 млн зроблять харакірі лопатами. Результати соцопитувань у додатку.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:15
M-Audio написав: _hunter написав:
Скорее всего то, что "внезапно" оказалось, что "не так страшны Буряты, как их малюют"
Просто альтернатива у многих ещё "веселее". Без жилья и работы, с арендой от 10К в месяц. А от бурятов хотя бы в собственной квартире можно спрятаться.
ну от. А говорили нигде от них не спрятаться...
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:15
Успіх написав:
Модератори, а можна того старого маразматика трохи освіжити в бані?
холява написав:
ти лайно
А то він зовсім нюх втратив!
на жаль, нюх втратив ти, але ще не зрозумів цього...
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Shaman
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:18
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
а що так веселить пана
Скорее всего то, что "внезапно" оказалось, что "не так страшны Буряты, как их малюют"
що ти за дурню верзеш? не бажаєш на власні очі переконатися?
Ну так милости просим: изложите нам свое экспертное мнение -- что же на самом деле произошло?
-- секретная операция ГУР по секретному внедрению?
Зачем? -- 30% -- сами на своем опыте убедились. Мне этого достаточно.
Востаннє редагувалось _hunter
в П'ят 15 лис, 2024 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:19
_hunter написав: M-Audio написав: _hunter написав:
Скорее всего то, что "внезапно" оказалось, что "не так страшны Буряты, как их малюют"
Просто альтернатива у многих ещё "веселее". Без жилья и работы, с арендой от 10К в месяц. А от бурятов хотя бы в собственной квартире можно спрятаться.
ну от. А говорили нигде от них не спрятаться...
Ну нильзя так нильзя, я про таких побробностей тамошней жизни не знаю
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:24
M-Audio написав: _hunter написав: M-Audio написав:
Просто альтернатива у многих ещё "веселее". Без жилья и работы, с арендой от 10К в месяц. А от бурятов хотя бы в собственной квартире можно спрятаться.
ну от. А говорили нигде от них не спрятаться...
Ну нильзя так нильзя, я про таких побробностей тамошней жизни не знаю
Это, кстати, тоже забавно: местные (пусть и бывшие) -- не знают, а форумные диванные незламныки -- мало того, что знают откуда-то, так еще и других учат
Востаннє редагувалось _hunter
в П'ят 15 лис, 2024 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:24
_hunter написав:
Зачем? -- 30% -- сами на своем опыте убедились. Мне этого достаточно.
Плохой опыт просто некому рассказать. Был человек и нет человека. Но 30% ок - обнадёживает. И от какого числа, простите, от вернувшихся? Неплохие цифры, вполне )
Части потом в зависимости от места работы светит от 8 до 12.
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