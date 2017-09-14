Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:13

_hunter написав: Тут нестыковка: всем сроки давать - столько тюрем не построили. А условка -- многие согласятся УБД променять на выход на пол года раньше... Тут нестыковка: всем сроки давать - столько тюрем не построили. А условка -- многие согласятся УБД променять на выход на пол года раньше...

то что тюрем не хватит ясно и ежу но даже если 1% посадят это тоже много, каждый может в этом % оказаться. Пьяных за рулём не всех ловят, но если словили попадос немаленький. Всех не посадят потому что власть боится чтобы ее не погнали палками как чивокуню. Выдумывает разные кэшбэки, вовину тысячу. Дело даже не в пропускной системе судов. Штрафы научились присылать автоматически, срок тоже можно пришить без явки обвиняемого. Замучается откупаться от каждого мента.