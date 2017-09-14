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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1092910930109311093210933>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:06

  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:
  Wirująświatła написав:по каждому сзчшнику будет суд, посадят не многих, условно дадут всем, лишат медалей и убд (моё мнение).

ви коли-небудь у судах приймали участь? з апеляціями, оскарженнями, хворобами та відводами вони можуть тривати роками, всі суди катастрофічно не укомплектовані суддями. тож десятки чи сотні тисяч сзч-шників будуть судити, доки Сонце не охолоне. ніяка система такого не прожує. по беркутовцях досі суди йдуть з 2014

я и не говорил что суды будут принимать решения быстро. Но если этого не делать завтра в сзч уйдут все. Так уголовное дело хоть половину желающих сдерживает.

Тут нестыковка: всем сроки давать - столько тюрем не построили. А условка -- многие согласятся УБД променять на выход на пол года раньше...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:09

  _hunter написав:Скорее всего то, что "внезапно" оказалось, что "не так страшны Буряты, как их малюют" :D
Просто альтернатива у многих ещё "веселее". Без жилья и работы, с арендой от 10К в месяц. А от бурятов хотя бы в собственной квартире можно спрятаться.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:13

  _hunter написав:Тут нестыковка: всем сроки давать - столько тюрем не построили. А условка -- многие согласятся УБД променять на выход на пол года раньше...
то что тюрем не хватит ясно и ежу но даже если 1% посадят это тоже много, каждый может в этом % оказаться. Пьяных за рулём не всех ловят, но если словили попадос немаленький. Всех не посадят потому что власть боится чтобы ее не погнали палками как чивокуню. Выдумывает разные кэшбэки, вовину тысячу. Дело даже не в пропускной системе судов. Штрафы научились присылать автоматически, срок тоже можно пришить без явки обвиняемого. Замучается откупаться от каждого мента.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 15 лис, 2024 22:18, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:14

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Господар Вельзевула написав:...
Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.
Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?

а що так веселить пана

Скорее всего то, что "внезапно" оказалось, что "не так страшны Буряты, как их малюют" :D

що ти за дурню верзеш? не бажаєш на власні очі переконатися? не знаю, скільки ти з собою прихопив з неньки, але звідти забереш лише життя, й то будеш гадати "кому сказать спасибо, что живой"

мразота, сидіть в Німеччині на допомозі й кепкує з тих, хто змушений повернутися в окупацію...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ферарі офігенна...

Цього можна досягти лише реалізацією Плана Перемоги президента. Реально.
Питання: згода партнерів на цей План є?
Тобто "гроші" на покупку Ферарі є?

Тоді яким чином можна реально досягти цього?


Тактикою психічних атак - не дасте гроші\зброю\нато - всі 20 млн зроблять харакірі лопатами. Результати соцопитувань у додатку.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:15

  M-Audio написав:
  _hunter написав:Скорее всего то, что "внезапно" оказалось, что "не так страшны Буряты, как их малюют" :D
Просто альтернатива у многих ещё "веселее". Без жилья и работы, с арендой от 10К в месяц. А от бурятов хотя бы в собственной квартире можно спрятаться.

ну от. А говорили нигде от них не спрятаться...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:18

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а що так веселить пана

Скорее всего то, что "внезапно" оказалось, что "не так страшны Буряты, как их малюют" :D

що ти за дурню верзеш? не бажаєш на власні очі переконатися?

Ну так милости просим: изложите нам свое экспертное мнение -- что же на самом деле произошло? :oops: -- секретная операция ГУР по секретному внедрению? :roll:

Зачем? -- 30% -- сами на своем опыте убедились. Мне этого достаточно.
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 15 лис, 2024 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:19

  _hunter написав:
  M-Audio написав:
  _hunter написав:Скорее всего то, что "внезапно" оказалось, что "не так страшны Буряты, как их малюют" :D
Просто альтернатива у многих ещё "веселее". Без жилья и работы, с арендой от 10К в месяц. А от бурятов хотя бы в собственной квартире можно спрятаться.

ну от. А говорили нигде от них не спрятаться...

Ну нильзя так нильзя, я про таких побробностей тамошней жизни не знаю
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:24

  M-Audio написав:
  _hunter написав:
  M-Audio написав:Просто альтернатива у многих ещё "веселее". Без жилья и работы, с арендой от 10К в месяц. А от бурятов хотя бы в собственной квартире можно спрятаться.

ну от. А говорили нигде от них не спрятаться...

Ну нильзя так нильзя, я про таких побробностей тамошней жизни не знаю

Это, кстати, тоже забавно: местные (пусть и бывшие) -- не знают, а форумные диванные незламныки -- мало того, что знают откуда-то, так еще и других учат :lol:
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 15 лис, 2024 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:24

  _hunter написав:Зачем? -- 30% -- сами на своем опыте убедились. Мне этого достаточно.

Плохой опыт просто некому рассказать. Был человек и нет человека. Но 30% ок - обнадёживает. И от какого числа, простите, от вернувшихся? Неплохие цифры, вполне )
Части потом в зависимости от места работы светит от 8 до 12.
stm
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