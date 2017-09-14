Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:34
Wirująświatła написав: _hunter написав:
Тут нестыковка: всем сроки давать - столько тюрем не построили. А условка -- многие согласятся УБД променять на выход на пол года раньше...
то что тюрем не хватит ясно и ежу но даже если 1% посадят это тоже много, каждый может в этом % оказаться. Пьяных за рулём не всех ловят, но если словили попадос немаленький. Всех не посадят потому что власть боится чтобы ее не погнали палками как чивокуню. Выдумывает разные кэшбэки, вовину тысячу. Дело даже не в пропускной системе судов. Штрафы научились присылать автоматически, срок тоже можно пришить без явки обвиняемого. Замучается откупаться от каждого мента.
Так отож: "попадос неаленький", но особо алкодрайверов это не останавливает...
Так была новость недавно: 90% (вроде) этих автоштрафов так же автоматически в суде "отбиваются" шаблонной заявой...
_hunter
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:55
Тиждень гарно , але мало. Сволота взагалі береги втратила.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:02
Сообщается, что Китай впервые поставил России оружие для использования против Украины. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель теперь призывает к последствиям и санкциям против Китая.
Frankfurter Allgemeine Zeitung Мені цікаво, чому не закликає надати дальнобійну зброю та зняти обмеження на її використання?
fler
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:04
мені теж цікаво, як ці виродки спокійно літають на боінгах, аірбасах, хто їм надає запчастини.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є
Бетон
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:07
fler написав:
Мені цікаво, чому не закликає надати дальнобійну зброю та зняти обмеження на її використання?
І мені цікаво, чому ти не закликаєш свого чоловіка піти в ЗСУ, а навпаки - ховаєш за бронею/під спідницею?
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:08
Бетон написав:
мені теж цікаво, як ці виродки спокійно літають на боінгах, аірбасах, хто їм надає запчастини.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є
Это как с ценой электрики. Объяснить Вам невозможно.
stm
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:11
Бетон написав:
мені теж цікаво, як ці виродки спокійно літають на боінгах, аірбасах, хто їм надає запчастини.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є
На них точно наклали потужні санкції, які от-от(за 1 місяць-рік-століття) мають потужно подіяти і їм настане кирдик?
Може то поплутали і на нас наклали санкції?))
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:12
stm написав: Бетон написав:
мені теж цікаво, як ці виродки спокійно літають на боінгах, аірбасах, хто їм надає запчастини.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є
Это как с ценой электрики. Объяснить Вам невозможно.
Ви голодна просто. З'їште яєць. розумію, це розкіш і не кожному по карману.
може тоді перестанете нести дурню
Бетон
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:15
Успіх написав: Бетон написав:
мені теж цікаво, як ці виродки спокійно літають на боінгах, аірбасах, хто їм надає запчастини.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є
На них точно наклали потужні санкції, які от-от(за 1 місяць-рік-століття) мають потужно подіяти і їм настане кирдик?
Може то поплутали і на нас наклали санкції?))
обслуга літаків - це складна річ. це постійна співпраця з європейськими і американськими виробниками
Бетон
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:23
Бетон написав:
мені теж цікаво, як ці виродки спокійно літають на боінгах, аірбасах, хто їм надає запчастини.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є
Зато, які рішучі заяви.
*Головна небезпека для європейської безпеки - це війна РФ проти України, заявив президент Франції Еммануель Макрон. Росія не повинна виграти цю "агресивну війну", додав він.*
https://www.dw.com/uk/evropa-moze-zagin ... a-68922539
detroytred
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