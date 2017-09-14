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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10930109311093210933>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:34

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Тут нестыковка: всем сроки давать - столько тюрем не построили. А условка -- многие согласятся УБД променять на выход на пол года раньше...
то что тюрем не хватит ясно и ежу но даже если 1% посадят это тоже много, каждый может в этом % оказаться. Пьяных за рулём не всех ловят, но если словили попадос немаленький. Всех не посадят потому что власть боится чтобы ее не погнали палками как чивокуню. Выдумывает разные кэшбэки, вовину тысячу. Дело даже не в пропускной системе судов. Штрафы научились присылать автоматически, срок тоже можно пришить без явки обвиняемого. Замучается откупаться от каждого мента.

Так отож: "попадос неаленький", но особо алкодрайверов это не останавливает...
Так была новость недавно: 90% (вроде) этих автоштрафов так же автоматически в суде "отбиваются" шаблонной заявой...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тиждень гарно , але мало. Сволота взагалі береги втратила.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:02

Кацапам зброю, а нам стурбованість?

Сообщается, что Китай впервые поставил России оружие для использования против Украины. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель теперь призывает к последствиям и санкциям против Китая.
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Мені цікаво, чому не закликає надати дальнобійну зброю та зняти обмеження на її використання?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

мені теж цікаво, як ці виродки спокійно літають на боінгах, аірбасах, хто їм надає запчастини.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:07

Зрозуміти б незрозуміле!©

  fler написав:Мені цікаво, чому не закликає надати дальнобійну зброю та зняти обмеження на її використання?
І мені цікаво, чому ти не закликаєш свого чоловіка піти в ЗСУ, а навпаки - ховаєш за бронею/під спідницею?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:08

  Бетон написав:мені теж цікаво, як ці виродки спокійно літають на боінгах, аірбасах, хто їм надає запчастини.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є

Это как с ценой электрики. Объяснить Вам невозможно.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:11

  Бетон написав:мені теж цікаво, як ці виродки спокійно літають на боінгах, аірбасах, хто їм надає запчастини.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є
На них точно наклали потужні санкції, які от-от(за 1 місяць-рік-століття) мають потужно подіяти і їм настане кирдик?

Може то поплутали і на нас наклали санкції?))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:12

  stm написав:
  Бетон написав:мені теж цікаво, як ці виродки спокійно літають на боінгах, аірбасах, хто їм надає запчастини.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є

Это как с ценой электрики. Объяснить Вам невозможно.

Ви голодна просто. З'їште яєць. розумію, це розкіш і не кожному по карману.
може тоді перестанете нести дурню
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:15

  Успіх написав:
  Бетон написав:мені теж цікаво, як ці виродки спокійно літають на боінгах, аірбасах, хто їм надає запчастини.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є
На них точно наклали потужні санкції, які от-от(за 1 місяць-рік-століття) мають потужно подіяти і їм настане кирдик?

Може то поплутали і на нас наклали санкції?))

обслуга літаків - це складна річ. це постійна співпраця з європейськими і американськими виробниками
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:23

  Бетон написав:мені теж цікаво, як ці виродки спокійно літають на боінгах, аірбасах, хто їм надає запчастини.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є

Зато, які рішучі заяви.

*Головна небезпека для європейської безпеки - це війна РФ проти України, заявив президент Франції Еммануель Макрон. Росія не повинна виграти цю "агресивну війну", додав він.*
https://www.dw.com/uk/evropa-moze-zagin ... a-68922539
detroytred
 
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