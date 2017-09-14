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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10930109311093210933

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:36

  detroytred написав:
  Бетон написав:мені теж цікаво, як ці виродки спокійно літають на боінгах, аірбасах, хто їм надає запчастини.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є

Зато, які рішучі заяви.

*Головна небезпека для європейської безпеки - це війна РФ проти України, заявив президент Франції Еммануель Макрон. Росія не повинна виграти цю "агресивну війну", додав він.*
https://www.dw.com/uk/evropa-moze-zagin ... a-68922539


Чехия, один из ближайших союзников Украины в войне против россии, позволила своим нефтеперерабатывающим заводам получить свыше 1 млрд евро прибылей за счет скидок на закупку российского топлива — несмотря на наличие альтернатив.

Такие выводы содержатся в отчете, опубликованном 14 октября аналитиками Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

По их данным, Чехия потратила более €7 млрд на российскую нефть и газ — в пять раз больше той суммы (€1,29 млрд), которую она потратила на оказание помощи Украине.

https://nv.ua/world/countries/tranzit-r ... 58486.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:40

  Бетон написав:Ви голодна просто. З'їште яєць. розумію, це розкіш і не кожному по карману.
може тоді перестанете нести дурню

Не могу себе такой роскоши позволить. Цена электрики и цена яиц связанны. А я ж не в Польше...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:43

  Xenon написав:Такие выводы содержатся в отчете,

Та отож.
Нічого особистого, лише бізнес.

Штати та Китай все рівно будуть коцати кабанчика Європу:
*Виступаючи на дискусії про європейську конкурентоспроможність, Макрон зазначив, що наступна адміністрація США продовжуватиме захищати свій ринок, що може призвести до розриву ланцюжків створення вартості між європейцями та американцями.

Макрон додав, що Вашингтон міг би примусити європейців швидше відокремитися від китайців, запровадивши дуже високі тарифи на Китай, але сказав європейцям, що якщо вони будуть більш самовдоволені, США запровадять мита проти них. Мита ЄС на електромобілі вже розкололи європейські країни, і Німеччина та її автовиробники різко критикують цей крок."
https://fbc.biz.ua/news/politika-uk/mak ... bloomberg/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:46

  stm написав:
  Бетон написав:Ви голодна просто. З'їште яєць. розумію, це розкіш і не кожному по карману.
може тоді перестанете нести дурню

Не могу себе такой роскоши позволить. Цена электрики и цена яиц связанны. А я ж не в Польше...

я теж не в польщі.
давайте Вас нагодую

с ув.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 23:50

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Ви голодна просто. З'їште яєць. розумію, це розкіш і не кожному по карману.
може тоді перестанете нести дурню

Не могу себе такой роскоши позволить. Цена электрики и цена яиц связанны. А я ж не в Польше...

я теж не в польщі.
давайте Вас нагодую

с ув.

Боюсь в ресторане я попаду на деньги, учитывая ваши умения в бумажных счётах...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 00:00

  fox767676 написав:
  pesikot написав:Ты чьих будешь, холоп ?

я за американо-украинскую дружбу и сотрудничество
а подоляковская ботоферма, по указке хозяина, изображает неадекватность для формирования негативного имиджа украинцев в мировом сообществе как агрессивных и неадевкватных реваншистов, которые хз знает что хотят, но только не завершение войны на паритетных условиях. Итогом такого плана должна стать международная изоляция и крах Украины


Наказание и ответственность рашкинских уебков, начавших войну, со стороны международных миротворцев и по ихним же законам и международным бумажкам предлагается при таком сценарии перемирия или нет ? По зубам кто-то из зачинщиков войны получит, чтоб другим не повадно было ?

Если не предполагается (а так по судя по всему и будет), то это треш, а не мир и ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ завершение войны = временное затишье перед новым циклом военных действий через N лет. Какие инвесторы? Какая видбудова?

Было бы нормальное мудрое руководство страны (или хотя бы где-то на горизонте мелькали таковые кандидаты) со стратегией развития и обеспечения безопасности, а не хапуги с "планами", и/или действительно надежные партнеры/союзники, то можно было бы надеяться на какое-то светлое будущее Украины (хотя бы в оставшейся части) после такого рпв. А так 99% пойдет все как обычно по накатанной , через ж0пу, как предыдущие 30+ лет, т.е. фактически вникуда и опять к войне. Те кто думает, что случится перемирие и откроют границу и "я себе спокойно уеду и епись оно всё десь конем" - хэр, не откроют границу так просто для всех желающих и так быстро :mrgreen:

Но и воевать дальше ресурсов толком у нас нет... Знать бы точно сколько реальных ресурсов у парашки с партнерами - например если на год-два (максимум) , то еще как-то сцепив зубы можно было бы что-то придумать и перетерпеть. Но нифига: всё валится-валится у них там, но никак не вывалится наконец, курс фубля обещали еще в марте 2022 по 200-300, а он 100.

Хз, вообще не понимаю как в сложившейся ситуации можно завершать войну на реально более менее приемлемых для Украины условиях. :roll: очень хэровая ситуация , мягко скажем.
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 00:04

Просто перемовини заради перемовин ні до чого не призведуть. У нас немає часу говорити з путіним заради балачок, – Зеленський.

«Він не хоче результату від цих переговорів. Він хоче знищити Україну».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 00:33

  a77 написав:
Наказание и ответственность рашкинских уебков, начавших войну, со стороны международных миротворцев и по ихним же законам и международным бумажкам предлагается при таком сценарии перемирия или нет ? По зубам кто-то из зачинщиков войны получит, чтоб другим не повадно было ?

Только Суд Божий просматривается на текущий момент. Кто еще должен наказывать русских уебков и восстанавливать попраное международное право? Немногочисленый замореный тракторист Петро или программист Стьопа ? Больше никого привлечь не получится. И как ? в штыковые аттаки против русской алкашни или северокорейских гномиков ? хорошенький размен ресурсов.
Наши гаранты из Вашингтона финансово заморились, бравые гаранты из Лондона боятся дать ракеты чтобы стрелять по территории уебков, польские побратимы зассали сбивать ракеты над ЗУ, что уж говорить про отстальных.

Если не предполагается (а так по судя по всему и будет), то это треш, а не мир и ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ завершение войны = временное затишье перед новым циклом военных действий через N лет. Какие инвесторы? Какая видбудова?

Было бы нормальное мудрое руководство страны (или хотя бы где-то на горизонте мелькали таковые кандидаты) со стратегией развития и обеспечения безопасности, а не хапуги с "планами", и/или действительно надежные партнеры/союзники, то можно было бы надеяться на какое-то светлое будущее Украины (хотя бы в оставшейся части) после такого рпв. А так 99% пойдет все как обычно по накатанной , через ж0пу, как предыдущие 30+ лет, т.е. фактически вникуда и опять к войне. Те кто думает, что случится перемирие и откроют границу и "я себе спокойно уеду и епись оно всё десь конем" - хэр, не откроют границу так просто для всех желающих и так быстро :mrgreen:

Но и воевать дальше ресурсов толком у нас нет... Знать бы точно сколько реальных ресурсов у парашки с партнерами - например если на год-два (максимум) , то еще как-то сцепив зубы можно было бы что-то придумать и перетерпеть. Но нифига: всё валится-валится у них там, но никак не вывалится наконец, курс фубля обещали еще в марте 2022 по 200-300, а он 100.

Хз, вообще не понимаю как в сложившейся ситуации можно завершать войну на реально более менее приемлемых для Украины условиях. :roll: очень хэровая ситуация , мягко скажем.

Думаю про ресурсы рашки у наших друзей есть информация.
Либо ничего не предвещает кризиса, либо вообще дожимать рашку не в их интересах.
Да, я рассчитываю на открытие границ, хотя бы поэтапное.
Часть капиталов пристрою в ближнем ЕС, и отдохну. дальше будет видно куда.
Есть ненулевые шансы что вырулим, все-таки сохранились компетенции в ВПК, худо-бедно запустился процесс евроинтеграции. А там к 2030 "Небесный щит Европы" европейские войска ПВО, первый этап совместных вооруженых сил Европы.
По поводу политики и ВП интересная ситуация получается.
Даже не касаясь политических предпочтений, вопрос открытый как проводить выборы - при открытых границах или нет. Если при закрытых, то велика вероятность что очень значительная часть уехавших проглосует назло оставшимся за различного рода маргиналов справа и слева, а нам тут жить, еще возможно и безвылазно. ситуация посложней молдавской.
fox767676
 
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