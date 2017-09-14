Додано: Суб 16 лис, 2024 00:00

fox767676 написав: pesikot написав: Ты чьих будешь, холоп ? Ты чьих будешь, холоп ?

я за американо-украинскую дружбу и сотрудничество

а подоляковская ботоферма, по указке хозяина, изображает неадекватность для формирования негативного имиджа украинцев в мировом сообществе как агрессивных и неадевкватных реваншистов, которые хз знает что хотят, но только не завершение войны на паритетных условиях. Итогом такого плана должна стать международная изоляция и крах Украины я за американо-украинскую дружбу и сотрудничествоа подоляковская ботоферма, по указке хозяина, изображает неадекватность для формирования негативного имиджа украинцев в мировом сообществе как агрессивных и неадевкватных реваншистов, которые хз знает что хотят, но только неИтогом такого плана должна стать международная изоляция и крах Украины

Наказание и ответственность рашкинских уебков, начавших войну, со стороны международных миротворцев и по ихним же законам и международным бумажкам предлагается при таком сценарии перемирия или нет ? По зубам кто-то из зачинщиков войны получит, чтоб другим не повадно было ?Если не предполагается (а так по судя по всему и будет), то это треш, а не мир и ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ завершение войны = временное затишье перед новым циклом военных действий через N лет. Какие инвесторы? Какая видбудова?Было бы нормальное мудрое руководство страны (или хотя бы где-то на горизонте мелькали таковые кандидаты) со стратегией развития и обеспечения безопасности, а не хапуги с "планами", и/или действительно надежные партнеры/союзники, то можно было бы надеяться на какое-то светлое будущее Украины (хотя бы в оставшейся части) после такого рпв. А так 99% пойдет все как обычно по накатанной , через ж0пу, как предыдущие 30+ лет, т.е. фактически вникуда и опять к войне. Те кто думает, что случится перемирие и откроют границу и "я себе спокойно уеду и епись оно всё десь конем" - хэр, не откроют границу так просто для всех желающих и так быстроНо и воевать дальше ресурсов толком у нас нет... Знать бы точно сколько реальных ресурсов у парашки с партнерами - например если на год-два (максимум) , то еще как-то сцепив зубы можно было бы что-то придумать и перетерпеть. Но нифига: всё валится-валится у них там, но никак не вывалится наконец, курс фубля обещали еще в марте 2022 по 200-300, а он 100.Хз, вообще не понимаю как в сложившейся ситуации можно завершать войну на реально более менее приемлемых для Украины условиях.очень хэровая ситуация , мягко скажем.