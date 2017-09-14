Чехия, один из ближайших союзников Украины в войне против россии, позволила своим нефтеперерабатывающим заводам получить свыше 1 млрд евро прибылей за счет скидок на закупку российского топлива — несмотря на наличие альтернатив.
Такие выводы содержатся в отчете, опубликованном 14 октября аналитиками Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха.
По их данным, Чехия потратила более €7 млрд на российскую нефть и газ — в пять раз больше той суммы (€1,29 млрд), которую она потратила на оказание помощи Украине.
Штати та Китай все рівно будуть коцати кабанчика Європу: *Виступаючи на дискусії про європейську конкурентоспроможність, Макрон зазначив, що наступна адміністрація США продовжуватиме захищати свій ринок, що може призвести до розриву ланцюжків створення вартості між європейцями та американцями.
Макрон додав, що Вашингтон міг би примусити європейців швидше відокремитися від китайців, запровадивши дуже високі тарифи на Китай, але сказав європейцям, що якщо вони будуть більш самовдоволені, США запровадять мита проти них. Мита ЄС на електромобілі вже розкололи європейські країни, і Німеччина та її автовиробники різко критикують цей крок." https://fbc.biz.ua/news/politika-uk/mak ... bloomberg/
я за американо-украинскую дружбу и сотрудничество а подоляковская ботоферма, по указке хозяина, изображает неадекватность для формирования негативного имиджа украинцев в мировом сообществе как агрессивных и неадевкватных реваншистов, которые хз знает что хотят, но только не завершение войны на паритетных условиях. Итогом такого плана должна стать международная изоляция и крах Украины
Наказание и ответственность рашкинских уебков, начавших войну, со стороны международных миротворцев и по ихним же законам и международным бумажкам предлагается при таком сценарии перемирия или нет ? По зубам кто-то из зачинщиков войны получит, чтоб другим не повадно было ?
Если не предполагается (а так по судя по всему и будет), то это треш, а не мир и ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ завершение войны = временное затишье перед новым циклом военных действий через N лет. Какие инвесторы? Какая видбудова?
Было бы нормальное мудрое руководство страны (или хотя бы где-то на горизонте мелькали таковые кандидаты) со стратегией развития и обеспечения безопасности, а не хапуги с "планами", и/или действительно надежные партнеры/союзники, то можно было бы надеяться на какое-то светлое будущее Украины (хотя бы в оставшейся части) после такого рпв. А так 99% пойдет все как обычно по накатанной , через ж0пу, как предыдущие 30+ лет, т.е. фактически вникуда и опять к войне. Те кто думает, что случится перемирие и откроют границу и "я себе спокойно уеду и епись оно всё десь конем" - хэр, не откроют границу так просто для всех желающих и так быстро
Но и воевать дальше ресурсов толком у нас нет... Знать бы точно сколько реальных ресурсов у парашки с партнерами - например если на год-два (максимум) , то еще как-то сцепив зубы можно было бы что-то придумать и перетерпеть. Но нифига: всё валится-валится у них там, но никак не вывалится наконец, курс фубля обещали еще в марте 2022 по 200-300, а он 100.
Хз, вообще не понимаю как в сложившейся ситуации можно завершать войну на реально более менее приемлемых для Украины условиях. очень хэровая ситуация , мягко скажем.
a77 написав: Наказание и ответственность рашкинских уебков, начавших войну, со стороны международных миротворцев и по ихним же законам и международным бумажкам предлагается при таком сценарии перемирия или нет ? По зубам кто-то из зачинщиков войны получит, чтоб другим не повадно было ?
Только Суд Божий просматривается на текущий момент. Кто еще должен наказывать русских уебков и восстанавливать попраное международное право? Немногочисленый замореный тракторист Петро или программист Стьопа ? не первой молодости и ,соответсвенно, бодрости. Больше никого привлечь не получится. И как ? в штыковые аттаки против русской алкашни или северокорейских гномиков ? хорошенький размен ресурсов. Скажем нашим спасибо за отстоянный суверенитет весной 2022. Наши гаранты из Вашингтона финансово заморились, бравые гаранты из Лондона боятся дать ракеты чтобы стрелять по территории уебков, польские побратимы зассали сбивать ракеты над ЗУ, что уж говорить про отстальных. Скажем им спасибо за улучшение переговорных позиций во второй половине 2022, которое мы профукиваем.
Если не предполагается (а так по судя по всему и будет), то это треш, а не мир и ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ завершение войны = временное затишье перед новым циклом военных действий через N лет. Какие инвесторы? Какая видбудова?
Было бы нормальное мудрое руководство страны (или хотя бы где-то на горизонте мелькали таковые кандидаты) со стратегией развития и обеспечения безопасности, а не хапуги с "планами", и/или действительно надежные партнеры/союзники, то можно было бы надеяться на какое-то светлое будущее Украины (хотя бы в оставшейся части) после такого рпв. А так 99% пойдет все как обычно по накатанной , через ж0пу, как предыдущие 30+ лет, т.е. фактически вникуда и опять к войне. Те кто думает, что случится перемирие и откроют границу и "я себе спокойно уеду и епись оно всё десь конем" - хэр, не откроют границу так просто для всех желающих и так быстро
Но и воевать дальше ресурсов толком у нас нет... Знать бы точно сколько реальных ресурсов у парашки с партнерами - например если на год-два (максимум) , то еще как-то сцепив зубы можно было бы что-то придумать и перетерпеть. Но нифига: всё валится-валится у них там, но никак не вывалится наконец, курс фубля обещали еще в марте 2022 по 200-300, а он 100.
Хз, вообще не понимаю как в сложившейся ситуации можно завершать войну на реально более менее приемлемых для Украины условиях. очень хэровая ситуация , мягко скажем.
Думаю про ресурсы рашки у наших друзей есть информация. Либо ничего не предвещает кризиса, либо вообще дожимать рашку не в их интересах. Да, я рассчитываю на открытие границ, хотя бы поэтапное. Часть капиталов пристрою в ближнем ЕС, и отдохну. дальше будет видно куда. Есть ненулевые шансы что вырулим, все-таки сохранились компетенции в ВПК, худо-бедно запустился процесс евроинтеграции. А там к 2030 "Небесный щит Европы" европейские войска ПВО, первый этап совместных вооруженых сил Европы. Если же выстрелы в спину "добровольцев" от других добровольцев как сегодня продолжатся еще пару месяцев, то евроинтеграции можно забыть По поводу политики и ВП интересная ситуация получается. Даже не касаясь политических предпочтений, вопрос открытый как проводить выборы - при открытых границах или нет. Если при закрытых, то велика вероятность что очень значительная часть уехавших проглосует назло оставшимся за различного рода маргиналов справа и слева, а нам тут жить, еще возможно и безвылазно. ситуация посложней молдавской. Имхо нужно временное коалиционное правительство на полгода-год, под проект постройки "восточной стены", за єто время прогнать через 2-3 месячные военные сборы кччу заныкавшегося от войны народа. Тогда можно открывать границы и выборы
fox767676 написав:Имхо нужно временное коалиционное правительство на полгода-год, под проект постройки "восточной стены", за єто время прогнать через 2-3 месячные военные сборы кччу заныкавшегося от войны народа. Тогда можно открывать границы и выборы
Так они ж там пересрутся если не во время его формирования (правительства), так через месяц-два. Тем более на кону выборы. Будет история почти как Ющ, Янык и Джуля, или как Петя, Боксер и КуляВЛоб. Они ж иначе не умеют при дележке портфелей и фин. потоков . П.с. по стенам у нас уже есть один спец. нужно звать на помощь.
Там нужна стена хотя бы такая из войны миров z . Ито нужно еще какое-то иновационное лазерное оружие, чтоб сбивать/сжигать далеко на подлете сверху бомбы, ракеты, самолеты.
Востаннє редагувалось a77 в Суб 16 лис, 2024 02:13, всього редагувалось 2 разів.
Просто перемовини заради перемовин ні до чого не призведуть. У нас немає часу говорити з путіним заради балачок, – Зеленський.
«Він не хоче результату від цих переговорів. Він хоче знищити Україну».
А нам простым смертным, что ЗЕ прикажет делать? Или есть какие то планы остановить пуйло? Денег нам Трамп не даст. Оружия и до Трампа не особо нам давали. Раша везде сейчас наступает. Людей у нас нет. Какие планы на Победу?