Господар Вельзевула написав:Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию. Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит? Закон не запрещает оставаться в оккупации и возвращаться в нее?
Закон не забороняє, але є очевидні технічні складнощі з поверненням. Але я можу сказати навіть більше. Дехто, перебуваючи в окупованому Маріуполі, продовжує працювати в українських установах (причому навіть бюджетних) і отримувати за це зарплату.
Это называется "удаленная работа" и кажется мне что удаленно сейчас в Украине работают почти все офисы. А дальше пойди ты их проверь где они физически - в Монако или в Мариуполе, тут уже кто как вывернется.
Я не знаю, як це пояснити, враховуючи те, що там жити неможливо, не отримавши паспорта з куркою.
А вот тут давайте поподробнее. Люди всю жизнь платили Украине налоги в надежде что она их защитит. Но нет, внезапно (где разведка?) и непредсказуемо (где аналитики?) началась (вот так вот как дождь) война и люди оказались в оккупации - так что прикажете им делать, харакири?
Поки не прибили ЖПС-сигнал)) Тому на всяк випадок хоч раз в житті візьміть в руки карту 500-метровку (дуже бажано свого району перебування, в штабі бригади має бути, або викачайте в інеті, там викладені генштабівські , ) , вивчіть на ній всі позначення)) . Зайдіть з нею в ліс (якщо у вас він там є) . Подивіться на деревʼяні стовпчики з написами на них. Знайдіть ці цифри на карті. Зорієнтуйтесь на місцевості. Якщо не знадобиться на фронті, може в Карпатах біля кордону стане в пригоді))
)))) а як ядерним ударом вирубить всю транизторну електроніку то користуватись будем ламповим радіо. https://youtu.be/byr24c2fYKo?si=9I_CItR9Wp-OcvSc спокойно, я в ті ігри з стовпчиками награвся 30р тому. Нові значки наносю, все згідно наказу 140 ) Бумажні карти в штабах то тільки тому що ми упа- укр паперова армія. Всі давно користуються кропивою. Мені особисто тут карти особо не треба я з травня минулого року тут. Можно сказати мєстний).
lapay написав:---------------------------- Xenon Образився? Дзвінок Шольца путіну, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів, – Зеленський. ------------------------------ Я цього дебіла ненавиджу вже більше, ніж кацапського фюрера.
Террориста попросили про перемовини. Невже не зрозуміло, що це призведе до збільшення вимог террориста? Вже 100500 разів пояснювали, чому не можна проявляти слабкість перед террористами та чому вони розуміють лише з позиції сили. До lapay це не доходить, заклинило на "РПВ по ЛБЗ без додаткових умов". lapay, ми всі хочемо миру якнайшвидше. Але треба розуміти, за яких умов цей мир може реально настати. Папірці з рф не варті нічого, так само як і рпв не означає, що кацапи перестануть стріляти.
Успіх написав:Бо я щось не чув, що "автоматично " сзчешник позбавляється всіх пільг по убд.
по каждому сзчшнику будет суд, посадят не многих, условно дадут всем, лишат медалей и убд (моё мнение).
Як мож лишити убд? І мєдалєй? Його дають навіть заїзжим в зону виконання командіровочним не здивуюсь якщо ті прокурори крім інвалідності мають і убд.) тут вже ні, котлети окремо од мух. Окремо срок за сзч і окремо убд і мєдаля.