Як мож лишити убд? І мєдалєй? Його дають навіть заїзжим в зону виконання командіровочним не здивуюсь якщо ті прокурори крім інвалідності мають і убд.)
тут вже ні, котлети окремо од мух. Окремо срок за сзч і окремо убд і мєдаля.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 02:52
Як мож лишити убд? І мєдалєй? Його дають навіть заїзжим в зону виконання командіровочним не здивуюсь якщо ті прокурори крім інвалідності мають і убд.)
тут вже ні, котлети окремо од мух. Окремо срок за сзч і окремо убд і мєдаля.
Додано: Суб 16 лис, 2024 03:13
Не уловил идею.
Прогоните вы "через 2-3 месячные военные сборы, потратите кучу денег на это, потом откроете границы и они уедут?
Додано: Суб 16 лис, 2024 09:19
А вы уловите. Уедет всяко меньше чем пройдет через сборы. Можно договора с ЕС подписать о репатриации на время войны. Сам ЕС вполне может и без Украины к такому придти. Иначе в случае шухера у них самих начнется круговорот беженцев мужского пола. Конечно 59 летних рядовых они выдавать не будут. МОб. возраста приведут к среднемировым. Ну и основное - на время каденции Трампа, до 2029 вряд-ли будет реальная угроза повторения войны. Но подготовку и работу над ошибками лучше не откладывать в долгий ящик
Додано: Суб 16 лис, 2024 09:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 16 лис, 2024 09:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 16 лис, 2024 09:56
Досвід Ізраїлю - як він розмовляє з террористами.
ПС. На днях Ізраїль знищив в Ірані науковий центр розробки ЯЗ.
Додано: Суб 16 лис, 2024 10:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Лучше бессрочно и в один конец как сейчас ?
Любят у нас "детишками" прикрываться
Однокласснику-чуреку еще в школьные 90-е "ж-ды" и "москали" в компот нассали судя по проклятиям, а в нулевых еще и "донецкие". Куча милитари фотосессий с американскими флагами и политко-лингвистеческого хейта по соцсетям.
А на войну не пошел, "диточок" кормить надо.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 лис, 2024 10:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лис, 2024 10:14
Як Ізраїль - це коли маєш змогу і купив Ферарі (коли твій план Перемоги партнери погодили і реалізували).
Ключове слово у вас же самої вище - "реально".
____________________________
З реальних сценарій є лише один -- реально "все для фронту, все для перемоги". Тобто реально влада та суспільство погоджується і платить відповідну ціну за Перемогу (справедливий мир і т.д.).
І влада реально це реалізує.
Хоч примусом, хоч пропагандою.
Чому мова саме тільки про владу?
Бо відповідь суспільства на такий сценарій вже є.
Якщо і це нереально, то, звиняйте, реальних можливостей для перемоги, справедливого миру і т.д. нема.
І виходити треба саме з цієї ситуації.
Додано: Суб 16 лис, 2024 10:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 16 лис, 2024 10:40
Нарешті Любарський взявся за цього маніпулятора Портнікова.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 16 лис, 2024 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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