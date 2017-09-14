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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1093210933109341093510936>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 02:52

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Бо я щось не чув, що "автоматично " сзчешник позбавляється всіх пільг по убд.
по каждому сзчшнику будет суд, посадят не многих, условно дадут всем, лишат медалей и убд (моё мнение).

Як мож лишити убд? І мєдалєй? Його дають навіть заїзжим в зону виконання командіровочним :lol: не здивуюсь якщо ті прокурори крім інвалідності мають і убд.)
тут вже ні, котлети окремо од мух. Окремо срок за сзч і окремо убд і мєдаля.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 03:13

  fox767676 написав:............
Имхо нужно временное коалиционное правительство на полгода-год, под проект постройки "восточной стены", за єто время прогнать через 2-3 месячные военные сборы кччу заныкавшегося от войны народа. Тогда можно открывать границы и выборы

Не уловил идею.
Прогоните вы "через 2-3 месячные военные сборы, потратите кучу денег на это, потом откроете границы и они уедут?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 09:19

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:............
Имхо нужно временное коалиционное правительство на полгода-год, под проект постройки "восточной стены", за єто время прогнать через 2-3 месячные военные сборы кччу заныкавшегося от войны народа. Тогда можно открывать границы и выборы

Не уловил идею.
Прогоните вы "через 2-3 месячные военные сборы, потратите кучу денег на это, потом откроете границы и они уедут?

А вы уловите. Уедет всяко меньше чем пройдет через сборы. Можно договора с ЕС подписать о репатриации на время войны. Сам ЕС вполне может и без Украины к такому придти. Иначе в случае шухера у них самих начнется круговорот беженцев мужского пола. Конечно 59 летних рядовых они выдавать не будут. МОб. возраста приведут к среднемировым. Ну и основное - на время каденции Трампа, до 2029 вряд-ли будет реальная угроза повторения войны. Но подготовку и работу над ошибками лучше не откладывать в долгий ящик
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 09:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  a77 написав:хэр, не откроют границу так просто для всех желающих и так быстро

Откроют. Гражданская война это больше риск потерять все для тех кому есть что терять. Бессмертное: "- Откудо столько? - Эхо войны." Так та война по масштабам не сравнима с нашей.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:прогнать через 2-3 месячные военные сборы кччу заныкавшегося от войны народа.

А кормить их детей кто будет эти три месяца?
Mimohod
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 09:56

  ЛАД написав:
  fler написав:lapay, ми всі хочемо миру якнайшвидше. Але треба розуміти, за яких умов цей мир може реально настати. Папірці з рф не варті нічого, так само як і рпв не означає, що кацапи перестануть стріляти.

За яких?
Ваші пропозиції?

Досвід Ізраїлю - як він розмовляє з террористами.

ПС. На днях Ізраїль знищив в Ірані науковий центр розробки ЯЗ.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Mimohod написав:
  fox767676 написав:прогнать через 2-3 месячные военные сборы кччу заныкавшегося от войны народа.

А кормить их детей кто будет эти три месяца?

Лучше бессрочно и в один конец как сейчас ?
Любят у нас "детишками" прикрываться
Однокласснику-чуреку еще в школьные 90-е "ж-ды" и "москали" в компот нассали судя по проклятиям, а в нулевых еще и "донецкие". Куча милитари фотосессий с американскими флагами и политко-лингвистеческого хейта по соцсетям.
А на войну не пошел, "диточок" кормить надо.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 лис, 2024 10:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 10:14

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:lapay, ми всі хочемо миру якнайшвидше. Але треба розуміти, за яких умов цей мир може реально настати. Папірці з рф не варті нічого, так само як і рпв не означає, що кацапи перестануть стріляти.

За яких?
Ваші пропозиції?

Досвід Ізраїлю - як він розмовляє з террористами.

ПС. На днях Ізраїль знищив в Ірані науковий центр розробки ЯЗ.

Як Ізраїль - це коли маєш змогу і купив Ферарі (коли твій план Перемоги партнери погодили і реалізували).

Ключове слово у вас же самої вище - "реально".
____________________________
З реальних сценарій є лише один -- реально "все для фронту, все для перемоги". Тобто реально влада та суспільство погоджується і платить відповідну ціну за Перемогу (справедливий мир і т.д.).
І влада реально це реалізує.
Хоч примусом, хоч пропагандою.
Чому мова саме тільки про владу?
Бо відповідь суспільства на такий сценарій вже є.

Якщо і це нереально, то, звиняйте, реальних можливостей для перемоги, справедливого миру і т.д. нема.
І виходити треба саме з цієї ситуації.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення

И это только Мариуполь. Хорошо работает Министерство реинтеграции. Нужно срочно создавать Министерство возвращения 😀😀
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Нарешті Любарський взявся за цього маніпулятора Портнікова.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 16 лис, 2024 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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