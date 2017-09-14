Додано: Суб 16 лис, 2024 11:14

detroytred написав: Як Ізраїль - це коли маєш змогу і купив Ферарі (коли твій план Перемоги партнери погодили і реалізували). Як Ізраїль - це коли маєш змогу і купив Ферарі (коли твій план Перемоги партнери погодили і реалізували).

Спор с соседями состоит не в несогласии по поводу границ, а в неприятии самого факта существования Израиля. Противники Израиля будут вести войну против него на уничтожение.

Учитывая географические реалии, а также перевес противника в живой силе и технике, Израиль в случае войны не может рассчитывать на победу посредством уничтожения врага. Реальной целью должно быть нанесение такого ущерба его вооружённым силам, которое вывело бы их из строя на максимально долгое время.

Малая территория, очень изрезанные границы и близость населённых центров к линии фронтов лишают Израиль всякой стратегической глубины. В самой узкой зоне расстояние от границы до моря составляет всего 14 км. Никаких естественных барьеров для обороны не существует.

Израиль не может вести долгую войну. Война делает необходимой мобилизацию такого огромного процента населения, что экономика через несколько недель просто перестанет функционировать[7].

Вообще не понимаю при чем там Израиль. За территории они никогда не цеплялись.в Свое время отдали Синай с Шармальшейхом, Дахабом,Табой и своей новопостроенной инфраструктурой. В 90х,нулевых тоже куча уступок сделали, хоть и неоднохначно воспринятых обществом. Ицхака Равина убили, Ариэля Шарона заморили окультисты псаломом 108. Но тем не менее, уступки сделаны, а страна живет. В военной доктрине сказано избегать войну на истощение, как губительную для Израиля.