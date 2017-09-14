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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лис, 2024 10:48
fox767676 написав:
Имхо нужно временное коалиционное правительство на полгода-год, под проект постройки "восточной стены", за єто время прогнать через 2-3 месячные военные сборы кччу заныкавшегося от войны народа.
Тогда можно открывать границы и выборы
А может надо сначала всех забронированных ментов,силовиков,придатных и проходящих ежегодные обследования в спецбольницах и стрелковые учения, держслужбовців і прочих подизносившихся ротационно прогнать через ЛБС ?
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Додано: Суб 16 лис, 2024 10:55
fox767676 написав:
Можно договора с ЕС подписать о репатриации на время войны. Сам ЕС вполне может и без Украины к такому придти. Иначе в случае шухера у них самих начнется круговорот беженцев мужского пола.
Не можно.
1. Вони не вірять в шухер в них.
2. Наші нелегали там роботу роблять. На яку місцеві за ті гроші і соц гарантії не згідні.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 11:14
detroytred написав:
Як Ізраїль - це коли маєш змогу і купив Ферарі (коли твій план Перемоги партнери погодили і реалізували).
Вообще не понимаю при чем там Израиль. За территории они никогда не цеплялись.
в Свое время отдали Синай с Шармальшейхом, Дахабом,Табой и своей новопостроенной инфраструктурой. В 90х,нулевых тоже куча уступок сделали, хоть и неоднохначно воспринятых обществом. Ицхака Равина убили, Ариэля Шарона заморили окультисты псаломом 108. Но тем не менее, уступки сделаны, а страна живет. В военной доктрине сказано избегать войну на истощение, как губительную для Израиля.
Спор с соседями состоит не в несогласии по поводу границ, а в неприятии самого факта существования Израиля. Противники Израиля будут вести войну против него на уничтожение.
Учитывая географические реалии, а также перевес противника в живой силе и технике, Израиль в случае войны не может рассчитывать на победу посредством уничтожения врага. Реальной целью должно быть нанесение такого ущерба его вооружённым силам, которое вывело бы их из строя на максимально долгое время.
Малая территория, очень изрезанные границы и близость населённых центров к линии фронтов лишают Израиль всякой стратегической глубины. В самой узкой зоне расстояние от границы до моря составляет всего 14 км. Никаких естественных барьеров для обороны не существует.
Израиль не может вести долгую войну. Война делает необходимой мобилизацию такого огромного процента населения, что экономика через несколько недель просто перестанет функционировать[7].
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Додано: Суб 16 лис, 2024 11:15
Banderlog написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Бо я щось не чув, що "автоматично " сзчешник позбавляється всіх пільг по убд.
по каждому сзчшнику будет суд, посадят не многих, условно дадут всем, лишат медалей и убд (моё мнение).
Як мож лишити убд? І мєдалєй? Його дають навіть заїзжим в зону виконання командіровочним
не здивуюсь якщо ті прокурори крім інвалідності мають і убд.)
тут вже ні, котлети окремо од мух. Окремо срок за сзч і окремо убд і мєдаля.
Як моєму гіпсарю: командир сказав отримаєш убд після війни. А зараз ти по пораненню іди гуляй. Навіть дочка в шкільній столовій поїсти безкоштовно не може
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Додано: Суб 16 лис, 2024 11:18
Vadim_ написав:
А может надо сначала всех забронированных ментов,силовиков,придатных и проходящих ежегодные обследования в спецбольницах и стрелковые учения, держслужбовців і прочих подизносившихся ротационно прогнать через ЛБС ?
вот этих в первую очередь.
"заныкавшихся" в т.ч. доглядальников за кицей и критически важных суши-мастеров.
но держслужбовци-силовики реально погоды не сделают, призвать нужно, но надеятся что это что-то кардиналльно решит - нет
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Додано: Суб 16 лис, 2024 11:23
fox767676 написав:
А вы уловите. Уедет всяко меньше чем пройдет через сборы. Можно договора с ЕС подписать о репатриации на время войны. Сам ЕС вполне может и без Украины к такому придти. Иначе в случае шухера у них самих начнется круговорот беженцев мужского пола. Конечно 59 летних рядовых они выдавать не будут. МОб. возраста приведут к среднемировым. Ну и основное - на время каденции Трампа, до 2029 вряд-ли будет реальная угроза повторения войны. Но подготовку и работу над ошибками лучше не откладывать в долгий ящик
Москалі вже зрозуміли, що ч.мобік значно гірше воює ніж найомник, якому заплатили.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 11:23
Banderlog написав:
Не можно.
1. Вони не вірять в шухер в них.
2. Наші нелегали там роботу роблять. На яку місцеві за ті гроші і соц гарантії не згідні.
Потихоньку начинает доходить - Роман Проди доклад сделал. Брикс расправляет плечи, манчжурская орда уже у ворот. Думаю Европа тоже станет на путь трампизма, порежет социалку, научит людей снова труду, свои слесари найдутся.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 11:24
detroytred написав:
З реальних сценарій є лише один -- реально "все для фронту, все для перемоги". Тобто реально влада та суспільство погоджується і платить відповідну ціну за Перемогу (справедливий мир і т.д.).
А хто платити за це буде?
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Додано: Суб 16 лис, 2024 11:25
katso написав:
Я не знаю, як це пояснити, враховуючи те, що там жити неможливо, не отримавши паспорта з куркою.
А вот тут давайте поподробнее. Люди всю жизнь платили Украине налоги в надежде что она их защитит. Но нет, внезапно (где разведка?) и непредсказуемо (где аналитики?) началась (вот так вот как дождь) война и люди оказались в оккупации - так что прикажете им делать, харакири?
Уезжать. Возможностей было много. Тем более, что оттуда после оккупации без особых сложностей можно было выехать в Европу, где помогали, и до сих пор помогают выжить. Напоминаю, речь идёт о трудоспособных гражданах, работающих удалённо. С пенсионеров спрос другой, конечно.
А оставаться жить с теми, кто пришёл тебя убивать, да ещё и при этом периодически демонстрировать лояльность -- противоестественно. На это способны только те, которые изначально считали, что "не всё так однозначно", или "ущемленные за язык". И вот этим гражданам платить зарплаты, да ещё и из бюджета? Фактически спонсируя экономику оккупанта?
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Додано: Суб 16 лис, 2024 11:32
Vadim_ написав:
А может надо сначала всех забронированных ментов,силовиков,придатных и проходящих ежегодные обследования в спецбольницах и стрелковые учения, держслужбовців і прочих подизносившихся ротационно прогнать через ЛБС ?
кому надо? Силовики потрібні владі для забезпечення внутрішнього порядку. Мобілізація буксує... В середині держави кріміногенна ситуація не покращується. Поліцію будуть лиш добирати.
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