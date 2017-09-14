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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 109341093510936109371093810939>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Москалі вже зрозуміли, що ч.мобік значно гірше воює ніж найомник, якому заплатили.


Ну и как бедная, малонаселенная Украина может конкурировать по количеству контрактников с ломящейся от нефтедолларов рф ?
Искуственно держать убитой экономику с закрытыми границами, как предрекает Детройт своими "фортецями"? Имхо, не вариант ))
Кроме контрактников нужен обученный ландштурм
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 11:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Але наступного дня після підписання будь-якого плану в Україні почнуть порівнювати його зі "злочинними мінськими угодами", і з'ясовувати хто кому вирок. Ймовірність потрапити до буцегарні дуже висока. От і залишається підбурювати і росію і захід, щоб якмога довше ніякі прийнятні умови не з'явились. До речі, для різних груп громадян України прийнятність умов теж виглядає по-різному

Проблема не в Мінську-3, а в тому, що наполеончику дуже сподобалась роль імператора. В обіцянку не йти на другий термін забитий осикоаий кілок і поховано на повний Місяць.
Заради збереження влади і рейтингу можна пожертвувати тисячами життів, зруйнована економіка, кожен день втрата території. Те, за що Зе критикував По, возведено в квадрат. По хоча б використовував армовір , бо реально готувався до війни, а новонаверннний чіпляється за залишки рейтингу. Вангую, що Зе заблокує кандидатство За, як реального конкурента. Башар Асад зумів втримати владу, а чим Зе гірший?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 12:02

  Vadim_ написав:А может надо сначала всех забронированных ментов,силовиков,придатных и проходящих ежегодные обследования в спецбольницах и стрелковые учения, держслужбовців і прочих подизносившихся ротационно прогнать через ЛБС ?

Другий та третій сорт хто буде в стійлі тримати?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Проблема не в Мінську-3,

Саме в ньому проблема: найважливіший пункт договору "хто і як буде карати москалів, коли вони порушать домовленість" ніхто не хоче підписувати.
В теорії це могли б бути:
1. НАТО
2. США
3. Китай
4. ЄС
5. з натяжкою Британія...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 12:07

  lapay написав:
  M-Audio написав:Але наступного дня після підписання будь-якого плану в Україні почнуть порівнювати його зі "злочинними мінськими угодами", і з'ясовувати хто кому вирок. Ймовірність потрапити до буцегарні дуже висока. От і залишається підбурювати і росію і захід, щоб якмога довше ніякі прийнятні умови не з'явились. До речі, для різних груп громадян України прийнятність умов теж виглядає по-різному

Проблема не в Мінську-3, а в тому, що наполеончику дуже сподобалась роль імператора. В обіцянку не йти на другий термін забитий осикоаий кілок і поховано на повний Місяць.
Заради збереження влади і рейтингу можна пожертвувати тисячами життів, зруйнована економіка, кожен день втрата території. Те, за що Зе критикував По, возведено в квадрат. По хоча б використовував армовір , бо реально готувався до війни, а новонаверннний чіпляється за залишки рейтингу. Вангую, що Зе заблокує кандидатство За, як реального конкурента. Башар Асад зумів втримати владу, а чим Зе гірший?

Я так не думаю. Я думаю, що він би і згодний піти, але розуміє, що наразі єдиний шлях після залишення посади -- це тихенько переїхати до якогось умовного Оману, звідки, в разі чого, не видадуть, і сидіти там тихесенько в комфорті до кінця життя. Як Янукович, чи, скажімо, Азаров. Але як артиста, його така перспектива не влаштовує, особливо враховуючи далекий від пенсіонерського вік. Він впевнений, що все робив правильно, і психологічно не може погодитись на те, що результати його "правління" будуть оцінюватися як катастрофічні у порівнянні з попередником, якого він так завзято і щиро змішував з гімном. Тому йому потрібне якесь віконце, вистрибнувши в яке, він міг би переконати хоча б себе, що ось це і є краще досягнення, і що місію можна вважати виконаною. Просто РПВ тут не підходить, бо умови жахливі у порівнянні з Мінськими угодами. РПВ + НАТО + ЄС -- це було б, мабуть, ідеально для нього. Поодинці РПВ + НАТО чи РПВ + ЄС теж непогано. Але "партнери" ніяк не вмовляються, час іде, а становище тільки погіршується, тож бігти бідолазі нікуди.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 12:13

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
А может надо сначала всех забронированных ментов,силовиков,придатных и проходящих ежегодные обследования в спецбольницах и стрелковые учения, держслужбовців і прочих подизносившихся ротационно прогнать через ЛБС ?
кому надо? Силовики потрібні владі для забезпечення внутрішнього порядку. Мобілізація буксує... В середині держави кріміногенна ситуація не покращується. Поліцію будуть лиш добирати.

Кріміногенна ситуація набула дещо інших особливостей.
Стало багато битовухи.
Хтось когось уибав важким предметом без особливої на то причини.
В ухилянтів сзчешників та членів їх родин, почалися стійкі психічні розлади з реактивними проявами агресії.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:И что мы можем этому противопоставить?.

Найкраще було б активувати нашу діаспору і робити майдани в Берліні, Варшаві, Празі, Парижі... Он як протести палестинців зупинили жидів в секторі Газа. Але, нажаль, в цьому напрямку жодної роботи не ведеться.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 12:25

  Schmit написав:Нарешті Любарський взявся за цього маніпулятора Портнікова.
Подивився три хвилини цього відео, і мені очевидно, що цей Любарський опонує зовсім не тим думкам, що висловлює Портніков в наведених фрагментах (я не дивився це відео з Портніковим раніше, тому оцінюю тільки і саме ці фрагменти). Він будує свої власні конструкції, що лише віддалено базуються на сказаному Портніковим, після чого люто і розгромно їм опонує. Типовий пропагандистський прийом. Так що не Портніков тут маніпулятор.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Кріміногенна ситуація набула дещо інших особливостей.
Стало багато битовухи.
Хтось когось уибав важким предметом без особливої на то причини.
В ухилянтів сзчешників та членів їх родин, почалися стійкі психічні розлади з реактивними проявами агресії.

У нас на днях в городе. В квартире веселуха. Потом стрельба. Атошник завалил двух женщин. Поднялся сосед сделать замечание, что за шум ночью. Стрелок и его застрелил и потом сам в голову себе...
Вывод.... - теперь кому то делать замечание НЭЗЯ - если не хочешь иметь дырку во лбу.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 12:29

  lapay написав:
  M-Audio написав:Але наступного дня після підписання будь-якого плану в Україні почнуть порівнювати його зі "злочинними мінськими угодами", і з'ясовувати хто кому вирок. Ймовірність потрапити до буцегарні дуже висока. От і залишається підбурювати і росію і захід, щоб якмога довше ніякі прийнятні умови не з'явились. До речі, для різних груп громадян України прийнятність умов теж виглядає по-різному

Проблема не в Мінську-3, а в тому, що наполеончику дуже сподобалась роль імператора. В обіцянку не йти на другий термін забитий осикоаий кілок і поховано на повний Місяць.
Заради збереження влади і рейтингу можна пожертвувати тисячами життів, зруйнована економіка, кожен день втрата території. Те, за що Зе критикував По, возведено в квадрат. По хоча б використовував армовір , бо реально готувався до війни, а новонаверннний чіпляється за залишки рейтингу. Вангую, що Зе заблокує кандидатство За, як реального конкурента. Башар Асад зумів втримати владу, а чим Зе гірший?


клованчика уже ніхто не слухає...набридло його дзявкання :lol:
Глава МЗС Польщі анонсував "найважливіші" переговори щодо України у Варшаві.
Він уточнив, що очікує прибуття представників інших європейських країн на зустріч, окрім країн так званого Веймарського трикутника – Німеччини, Польщі та Франції.

На зустріч запрошені також глава українського МЗС Андрій Сибіга і Кая Каллас, яка має стати новим високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7198537/

воно ще намагається пробздітись і надувати щічки час від часу :oops: :lol:

Президент Володимир Зеленський очікує підтримку України з боку новообраного президента США Дональда Трампа у разі перемовин Києва з Москвою щодо війни, а також "сильна Україна" назвав основою переговорів.

Зеленський також наголосив, що серйозно ставитиметься лише до розмови із Трампом, а не з його радниками.

Пряма мова Зеленського: "При всій повазі до будь-якого оточення. Це наш рівень, рівень президентів. Все повинно бути згідно з законодавством. :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/16/7484800/

а за спинкою дєрьмачок стоятиме 8)
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