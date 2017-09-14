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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лис, 2024 12:42
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
З реальних сценарій є лише один -- реально "все для фронту, все для перемоги". Тобто реально влада та суспільство погоджується і платить відповідну ціну за Перемогу (справедливий мир і т.д.).
А хто платити за це буде?
З влади, суспільства?
Всі, в кого хоч щось є.
Навіть отой інвалід чи старець. Має щось. Тепло для підсвічування в теплик.
А про інших, тобто тих, хто має сили, руки-ноги, авто, прикраси, валюту і т.д. годі й говорити.
Інше ніяк.
Ферарі (перемога, справедливий мир, гарантії) дорого коштує..
Партнери платити не хочуть.
То ж залишаються тільки свої нирки.
Або обирати щось інше, ніж Ферарі.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 12:43
M-Audio написав:
Я так не думаю. Я думаю, що він би і згодний піти, але розуміє, що наразі єдиний шлях після залишення посади -- це тихенько переїхати до якогось умовного Оману, звідки, в разі чого, не видадуть, і сидіти там тихесенько в комфорті до кінця життя. Як Янукович, чи, скажімо, Азаров. Але як артиста, його така перспектива не влаштовує, особливо враховуючи далекий від пенсіонерського вік. Він впевнений, що все робив правильно, і психологічно не може погодитись на те, що результати його "правління" будуть оцінюватися як катастрофічні у порівнянні з попередником, якого він так завзято і щиро змішував з гімном. Тому йому потрібне якесь віконце, вистрибнувши в яке, він міг би переконати хоча б себе, що ось це і є краще досягнення, і що місію можна вважати виконаною. Просто РПВ тут не підходить, бо умови жахливі у порівнянні з Мінськими угодами. РПВ + НАТО + ЄС -- це було б, мабуть, ідеально для нього. Поодинці РПВ + НАТО чи РПВ + ЄС теж непогано. Але "партнери" ніяк не вмовляються, час іде, а становище тільки погіршується, тож бігти бідолазі нікуди.
Якщо дотяггн ситуацію до бунту, як Яник, то тоді теж чкурне. Зараз йому нічого не заважає зупинити війну, як По, висунути наступника За, як Кучма Яника, і спокійно, з незнищенними залишками рейтингу, жити в Україні. Залужний мені нагадує Ющенко, той теж не чіпав попередників.
Це в теорії, а в реалі йому заважає статус Найвеличнішого. В мріях Найвеличнішого була Перемога, вихід на кордони, триумфальний заскок на другий термін. А те що реальність дещо не така, то на троні, в теплій ванні ефективних менеджнрів, не сьогодні-завтра путіно- раша загнеться, а Найвеличніший залишиться.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 12:48
lapay написав:
покійно, з незнищенними залишками рейтингу,
WTF? Здача України помножить рейтинг на 0. Єдиний шанс вийти "сухим із води" це довести справу до "ультиматума Трампа" чи "пакту Венса-Лаврова", щоб вони були в усьому винуваті, а не ми. Але не хватить в преЗЕдента на це духу. Він показав чого вартий, коли дав задню із ядерним шантажем.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 16 лис, 2024 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 12:52
lapay написав:
і спокійно, з незнищенними залишками рейтингу, жити в Україні.
А гарантом цього хто для нього буде?
Тут на хфорумі лише за базікання про рпв майже в зрадники записують, то що тоді буде в реалі?
Отже рано чи пізно спливе питання "А на хіба отоді ото стільки жертв було? Чому раніше не прийняли рішення. Хто відповідати буде за це?"
Внутрішнє питання.
Тому гарантом йому можуть бути лише зовнішні суб'єкти.
Або доведення внутрішньої ситуації до стану, коли таке питання і не виникне...
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 16 лис, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 12:54
Дюрі-бачі написав:
WTF? Здача України помножить рейтинг на 0. Єдиний шанс вийти "сухим із води" це довести справу до "ультиматума Трампа", щоб він бу в усьому винуватий. Але не хавтить в преЗЕдента на це духу.
При любому сценарію у Зе залишиться 15-20% фанатів, більше, ніж у екс-попередників. В Україні політики з таким рейтингом не сидять. Він вже увійшов в історію, але хоче більшого, і в цьому наша найбільша проблема.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 12:56
lapay написав:
При любому сценарію у Зе залишиться 15-20% фанаті
Де ці фанати? Порямо зараз преЗЕдента половина українців ненавидять за те, що він недостатньо рішуче воює, інша половина - за те, що він не здався в 2022 році і занадто рішуче воює. Задоволених ним просто не існує.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 13:01
pesikot написав:
От дурне, тебе Путін обстрілює, а ти його вже меньше ненавидишь
Стокгольм у всій красі ?
Ти теж доклався до таких настроїв в суспільстві своїми рагулізмами.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 13:02
Дюрі-бачі написав: lapay написав:
При любому сценарію у Зе залишиться 15-20% фанаті
Де ці фанати? Порямо зараз преЗЕдента одні ненавидять за те, що він недостатньо рішуче воює, інші - за те, що він не здався в 2022 році і занадто рішуче воює. Задоволених ним просто не існує.
+1000500
Аналогічно і зовнішні гравці.
Одні хочуть-вимагають призову з 18+ і т.д.; інші перемир'я.
Виделка: або влада жертвує собою, або іншими.
Посередній варіант, який обрано, добрий (за рахунок активістів... та вихоплення з маси). Але результату не дає.
І все рівно колись скінчиться.
Хоча деякий шанс на диво чи лебедів є.
Казіно...
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Додано: Суб 16 лис, 2024 13:10
detroytred написав:
Тут на хфорумі лише за базікання про рпв майже в зрадники записують
то подляцька ботоферма записує, та інтелектуально вбогі жертви її пропаганди
в млєму оточенні переможників не лишилося, самі нескорені пакують валізи до іспаній
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Додано: Суб 16 лис, 2024 13:21
Игорь Алексеевич написав:
В квартире веселуха. Потом стрельба. Атошник завалил двух женщин. Поднялся сосед сделать замечание, что за шум ночью. Стрелок и его застрелил и потом сам в голову себе...
Вывод.... - теперь кому то делать замечание НЭЗЯ
- если не хочешь иметь дырку во лбу.
самогубства поширені
Перший самогубець за час моєї служби був через місяць, на полігоні під одесою перед екзаменами... за 2 роки вже, під 30 за які я чув. Вчора був крайній випадок, вродь сімейні проблеми.
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