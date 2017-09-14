Я так не думаю. Я думаю, що він би і згодний піти, але розуміє, що наразі єдиний шлях після залишення посади -- це тихенько переїхати до якогось умовного Оману, звідки, в разі чого, не видадуть, і сидіти там тихесенько в комфорті до кінця життя. Як Янукович, чи, скажімо, Азаров. Але як артиста, його така перспектива не влаштовує, особливо враховуючи далекий від пенсіонерського вік. Він впевнений, що все робив правильно, і психологічно не може погодитись на те, що результати його "правління" будуть оцінюватися як катастрофічні у порівнянні з попередником, якого він так завзято і щиро змішував з гімном. Тому йому потрібне якесь віконце, вистрибнувши в яке, він міг би переконати хоча б себе, що ось це і є краще досягнення, і що місію можна вважати виконаною. Просто РПВ тут не підходить, бо умови жахливі у порівнянні з Мінськими угодами. РПВ + НАТО + ЄС -- це було б, мабуть, ідеально для нього. Поодинці РПВ + НАТО чи РПВ + ЄС теж непогано. Але "партнери" ніяк не вмовляються, час іде, а становище тільки погіршується, тож бігти бідолазі нікуди.