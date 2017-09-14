M-Audio написав:Я так не думаю. Я думаю, що він би і згодний піти, але розуміє, що наразі єдиний шлях після залишення посади -- це тихенько переїхати до якогось умовного Оману, звідки, в разі чого, не видадуть, і сидіти там тихесенько в комфорті до кінця життя. Як Янукович, чи, скажімо, Азаров. Але як артиста, його така перспектива не влаштовує, особливо враховуючи далекий від пенсіонерського вік. Він впевнений, що все робив правильно, і психологічно не може погодитись на те, що результати його "правління" будуть оцінюватися як катастрофічні у порівнянні з попередником, якого він так завзято і щиро змішував з гімном. Тому йому потрібне якесь віконце, вистрибнувши в яке, він міг би переконати хоча б себе, що ось це і є краще досягнення, і що місію можна вважати виконаною. Просто РПВ тут не підходить, бо умови жахливі у порівнянні з Мінськими угодами. РПВ + НАТО + ЄС -- це було б, мабуть, ідеально для нього. Поодинці РПВ + НАТО чи РПВ + ЄС теж непогано. Але "партнери" ніяк не вмовляються, час іде, а становище тільки погіршується, тож бігти бідолазі нікуди.
зафіксувати вчасно лося то неабиякий розум треба мати По НАТО в США двопартійний консенсус що Україні місця там нема По ЄС Україні дали авансом статус перемовин, це максимум на що ми можемо розраховувати під час війни. І просування по чекпоїнтам плану євроінтеграції можливе лише за мирного часу. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B7%D1%83
detroytred написав:З реальних сценарій є лише один -- реально "все для фронту, все для перемоги". Тобто реально влада та суспільство погоджується і платить відповідну ціну за Перемогу (справедливий мир і т.д.).
А хто платити за це буде?
З влади, суспільства?
Всі, в кого хоч щось є. Навіть отой інвалід чи старець. Має щось. Тепло для підсвічування в теплик. А про інших, тобто тих, хто має сили, руки-ноги, авто, прикраси, валюту і т.д. годі й говорити.
Інше ніяк. Ферарі (перемога, справедливий мир, гарантії) дорого коштує.. Партнери платити не хочуть. То ж залишаються тільки свої нирки. Або обирати щось інше, ніж Ферарі.
M-Audio написав:Я так не думаю. Я думаю, що він би і згодний піти, але розуміє, що наразі єдиний шлях після залишення посади -- це тихенько переїхати до якогось умовного Оману, звідки, в разі чого, не видадуть, і сидіти там тихесенько в комфорті до кінця життя. Як Янукович, чи, скажімо, Азаров. Але як артиста, його така перспектива не влаштовує, особливо враховуючи далекий від пенсіонерського вік. Він впевнений, що все робив правильно, і психологічно не може погодитись на те, що результати його "правління" будуть оцінюватися як катастрофічні у порівнянні з попередником, якого він так завзято і щиро змішував з гімном. Тому йому потрібне якесь віконце, вистрибнувши в яке, він міг би переконати хоча б себе, що ось це і є краще досягнення, і що місію можна вважати виконаною. Просто РПВ тут не підходить, бо умови жахливі у порівнянні з Мінськими угодами. РПВ + НАТО + ЄС -- це було б, мабуть, ідеально для нього. Поодинці РПВ + НАТО чи РПВ + ЄС теж непогано. Але "партнери" ніяк не вмовляються, час іде, а становище тільки погіршується, тож бігти бідолазі нікуди.
Якщо дотяггн ситуацію до бунту, як Яник, то тоді теж чкурне. Зараз йому нічого не заважає зупинити війну, як По, висунути наступника За, як Кучма Яника, і спокійно, з незнищенними залишками рейтингу, жити в Україні. Залужний мені нагадує Ющенко, той теж не чіпав попередників. Це в теорії, а в реалі йому заважає статус Найвеличнішого. В мріях Найвеличнішого була Перемога, вихід на кордони, триумфальний заскок на другий термін. А те що реальність дещо не така, то на троні, в теплій ванні ефективних менеджнрів, не сьогодні-завтра путіно- раша загнеться, а Найвеличніший залишиться.
lapay написав:покійно, з незнищенними залишками рейтингу,
WTF? Здача України помножить рейтинг на 0. Єдиний шанс вийти "сухим із води" це довести справу до "ультиматума Трампа" чи "пакту Венса-Лаврова", щоб вони були в усьому винуваті, а не ми. Але не хватить в преЗЕдента на це духу. Він показав чого вартий, коли дав задню із ядерним шантажем.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 16 лис, 2024 12:53, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав: і спокійно, з незнищенними залишками рейтингу, жити в Україні.
А гарантом цього хто для нього буде?
Тут на хфорумі лише за базікання про рпв майже в зрадники записують, то що тоді буде в реалі? Отже рано чи пізно спливе питання "А на хіба отоді ото стільки жертв було? Чому раніше не прийняли рішення. Хто відповідати буде за це?" Внутрішнє питання. Тому гарантом йому можуть бути лише зовнішні суб'єкти. Або доведення внутрішньої ситуації до стану, коли таке питання і не виникне...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 16 лис, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:WTF? Здача України помножить рейтинг на 0. Єдиний шанс вийти "сухим із води" це довести справу до "ультиматума Трампа", щоб він бу в усьому винуватий. Але не хавтить в преЗЕдента на це духу.
При любому сценарію у Зе залишиться 15-20% фанатів, більше, ніж у екс-попередників. В Україні політики з таким рейтингом не сидять. Він вже увійшов в історію, але хоче більшого, і в цьому наша найбільша проблема.
lapay написав:При любому сценарію у Зе залишиться 15-20% фанаті
Де ці фанати? Порямо зараз преЗЕдента половина українців ненавидять за те, що він недостатньо рішуче воює, інша половина - за те, що він не здався в 2022 році і занадто рішуче воює. Задоволених ним просто не існує.