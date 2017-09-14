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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10936109371093810939>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 13:38

  M-Audio написав:
  Schmit написав:Нарешті Любарський взявся за цього маніпулятора Портнікова.
Подивився три хвилини цього відео, і мені очевидно, що цей Любарський опонує зовсім не тим думкам, що висловлює Портніков в наведених фрагментах (я не дивився це відео з Портніковим раніше, тому оцінюю тільки і саме ці фрагменти). Він будує свої власні конструкції, що лише віддалено базуються на сказаному Портніковим, після чого люто і розгромно їм опонує. Типовий пропагандистський прийом. Так що не Портніков тут маніпулятор.


подивився 1 хвилину-бачу Любарський вже під шафе :mrgreen:
хто такий цей Любарський? рік тому навіть не знав про його існування, Марк Солонін закохався в думки Любарського і почав його розкручувати сперше на своєму каналі, далі Любарський вже сам. Подивися може 4-5 відео і мене знудило (від Любарського і від Солоніна), їх агітування українців за Трампа, а аргументів "чому саме Трамп краще Байдена" я не побачив, і станом на сьогодні у мене великий сумнів стосовно частини команди Трампа (про те що стало відомо), особливо не подобається роль Ілона Маска (який намагається впливати(маніпулювати) Трампом, на свою користь, в перспективі на користь пуйла).
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 13:40

  Дюрі-бачі написав:
  lapay написав:При любому сценарію у Зе залишиться 15-20% фанаті

Де ці фанати? Порямо зараз преЗЕдента половина українців ненавидять за те, що він недостатньо рішуче воює, інша половина - за те, що він не здався в 2022 році і занадто рішуче воює. Задоволених ним просто не існує.


Да ну ?
Я наприклад з повагою ставлюсь до нього .
Людина не чкурнула за три широти та долготи , не їздила на камазі з доларами .
Залишився тут й багато (ДУЖЕ БАГАТО ) працює .
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 13:44

  Игорь Алексеевич написав:
  lapay написав:При любому сценарію у Зе залишиться 15-20% фанатів, більше, ніж у екс-попередників. В Україні політики з таким рейтингом не сидять. Він вже увійшов в історію, але хоче більшого, і в цьому наша найбільша проблема.

Я не поклонник ЗЕ, но реально посмотрим, что он сейчас может сделать, если Трамп и Европа дадут заднию и начнут вести без ЗЕ переговоры с рашей.
Типа сказать - мы не согласны на эти условия и готовы с лопатами и топарами воевать и при этом не получать финас. и военную помощь. Чем тогда будем платить людям пенсии, соц.выплаты, з.платы и т.д.
В 22году что бы любой из нас сделал бы на месте ЗЕ - увидив рашу и их танки? Выйти с белым флагом и с хлебом и солью.
Конечно у него в 22году было больше информации и он прекрасно знал про наш потенциал в вооружении, но понадеялся на США, Англию, Францию и Германию. А они повели себя вначале достойно, а потом остыли, т.к. увидели настроения бизнеса и свою экономику в ж...
Сейчас в любую войну в первую очередь решается кто и что будем эконом. и финасово с этого иметь, а уж потом на сотый план мораль.

Конечно можно было бы в 21-22г. потянуть с рашей резину на переговорах в Минске, что бы наращивать военный потенциал. Но думаю он был уверен на 100% в помощи от США и Европы, что они моментом рашу поставят на место. Но это не Квартал 95 и его союзники провели, как лопуха...


Не треба було так багато писати .
Знаючи вас можно відразу написати......треба здаватись .....
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 13:47

  fox767676 написав:
  Mimohod написав:
  fox767676 написав:прогнать через 2-3 месячные военные сборы кччу заныкавшегося от войны народа.

А кормить их детей кто будет эти три месяца?

Лучше бессрочно и в один конец как сейчас ?
Любят у нас "детишками" прикрываться
Однокласснику-чуреку еще в школьные 90-е "ж-ды" и "москали" в компот нассали судя по проклятиям, а в нулевых еще и "донецкие". Куча милитари фотосессий с американскими флагами и политко-лингвистеческого хейта по соцсетям.
А на войну не пошел, "диточок" кормить надо.

Понял. Принял. Офис простых решений на марше. Вопросов больше не имею.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 13:51

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я не поклонник ЗЕ, но реально посмотрим, что он сейчас может сделать, если Трамп и Европа дадут заднию и начнут вести без ЗЕ переговоры с рашей.

ИМХО єдина наша надія на неадекватність хуйла на цих перемовинах.

Думаю там всех все удовлетворит. И раша и Китай и США и Европа найдут ту формулу, которая всех устроит.
Нас уже сейчас ничего не устраивает, кроме как вернуть терр. 91г. Но, сейчас это фантастика и такого обсужд. на переговорах не будет :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 16 лис, 2024 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Не треба було так багато писати .
Знаючи вас можно відразу написати......треба здаватись .....
А можно ваш патриот. вариант?. Или вы ещё живёте с вовращением терр. 91года?
Напишите, а то только ля..ля... я хочу...хочу...хочу...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 16 лис, 2024 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Mimohod написав:Понял. Принял. Офис простых решений на марше. Вопросов больше не имею.


вы,Mimohod, в 2014 в кастрюле бегали , а в 2019 голосовали за малоросов-правдорубов с 95го, поэтому не вам меня "простыми решениями" попрекать
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 лис, 2024 14:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Залишився тут й багато (ДУЖЕ БАГАТО ) працює .
И какая будет концовка? Или развязка?. Или работа в чём была? Нас кто то реально поддержал?. Или если они дали оружия и денег, что бы мы потеряли более 30% террит., то это такая успешная работа с нашими партнерами?. Или дали нам союзники денег, а мы их своровали и спим на пачках у.е и при этом его люди несут не угол. ответ., а политическую, то это супер УСПЕШНАЯ РАБОТА? Или то что ТЦК ловит людей, а они потом убегают с учебки, тоже успешная работа? Или то что ТЦК теперь заявляют, что они не военные а гражданские и не хотят воевать, но при этом отправляют др. - тоже успешная работа?.
Везде бардак, коррупция и уже даже Поляки не хотят с ЗЕ иметь дело.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 16 лис, 2024 14:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:04

  Игорь Алексеевич написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я не поклонник ЗЕ, но реально посмотрим, что он сейчас может сделать, если Трамп и Европа дадут заднию и начнут вести без ЗЕ переговоры с рашей.

ИМХО єдина наша надія на неадекватність хуйла на цих перемовинах.

Думаю там всех все удовлетворит. И раша и Китай и Сша и Европа найдут ту формулу которая всех устроит.
Нас уже сейчас ничего не устраивает, кроме как вернуть терр. 91г. Но сейчас это фантастика и такого обсужд. на переговорах не будет :roll:

Да ніііт же))

В тому-то і вся справа завжди.
Що інтереси в них настільки різні, що знайти дієвого спільного рішення вони не можуть.
Тому й знаходять лише недієві загальні! рішення. Для галочки. Щоб хоч вигляд був, що про щось домовились.

Власне це і дає змогу отаким невеличким суб'єктам, як ми, мати хоч якісь власні рішення.
Рішення нашої влади визначені. Підтримка таких рішень є. І зовнішня, і внутрішня. Достатня... Саме достатня для продовження процесу.
Тому до ... звільнення останньої верби.

А вибори... лише для отримання чергової легитимності.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 16 лис, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:05

  Дюрі-бачі написав:..........
Москалі вже зрозуміли, що ч.мобік значно гірше воює ніж найомник, якому заплатили.
Да нет. Просто мобилизация вызывает сильное недовольство в обществе, а наёмники - они же добровольно. Но у нас таких денег нет.
ЛАД
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