ИМХО єдина наша надія на неадекватність хуйла на цих перемовинах.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 13:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 16 лис, 2024 13:38
подивився 1 хвилину-бачу Любарський вже під шафе
хто такий цей Любарський? рік тому навіть не знав про його існування, Марк Солонін закохався в думки Любарського і почав його розкручувати сперше на своєму каналі, далі Любарський вже сам. Подивися може 4-5 відео і мене знудило (від Любарського і від Солоніна), їх агітування українців за Трампа, а аргументів "чому саме Трамп краще Байдена" я не побачив, і станом на сьогодні у мене великий сумнів стосовно частини команди Трампа (про те що стало відомо), особливо не подобається роль Ілона Маска (який намагається впливати(маніпулювати) Трампом, на свою користь, в перспективі на користь пуйла).
Додано: Суб 16 лис, 2024 13:40
Да ну ?
Я наприклад з повагою ставлюсь до нього .
Людина не чкурнула за три широти та долготи , не їздила на камазі з доларами .
Залишився тут й багато (ДУЖЕ БАГАТО ) працює .
Додано: Суб 16 лис, 2024 13:51
Думаю там всех все удовлетворит. И раша и Китай и США и Европа найдут ту формулу, которая всех устроит.
Нас уже сейчас ничего не устраивает, кроме как вернуть терр. 91г. Но, сейчас это фантастика и такого обсужд. на переговорах не будет
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 16 лис, 2024 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лис, 2024 13:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А можно ваш патриот. вариант?. Или вы ещё живёте с вовращением терр. 91года?
Напишите, а то только ля..ля... я хочу...хочу...хочу...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 16 лис, 2024 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лис, 2024 13:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
вы,Mimohod, в 2014 в кастрюле бегали , а в 2019 голосовали за малоросов-правдорубов с 95го, поэтому не вам меня "простыми решениями" попрекать
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 лис, 2024 14:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 16 лис, 2024 13:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
И какая будет концовка? Или развязка?. Или работа в чём была? Нас кто то реально поддержал?. Или если они дали оружия и денег, что бы мы потеряли более 30% террит., то это такая успешная работа с нашими партнерами?. Или дали нам союзники денег, а мы их своровали и спим на пачках у.е и при этом его люди несут не угол. ответ., а политическую, то это супер УСПЕШНАЯ РАБОТА? Или то что ТЦК ловит людей, а они потом убегают с учебки, тоже успешная работа? Или то что ТЦК теперь заявляют, что они не военные а гражданские и не хотят воевать, но при этом отправляют др. - тоже успешная работа?.
Везде бардак, коррупция и уже даже Поляки не хотят с ЗЕ иметь дело.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 16 лис, 2024 14:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 16 лис, 2024 14:04
Да ніііт же))
В тому-то і вся справа завжди.
Що інтереси в них настільки різні, що знайти дієвого спільного рішення вони не можуть.
Тому й знаходять лише недієві загальні! рішення. Для галочки. Щоб хоч вигляд був, що про щось домовились.
Власне це і дає змогу отаким невеличким суб'єктам, як ми, мати хоч якісь власні рішення.
Рішення нашої влади визначені. Підтримка таких рішень є. І зовнішня, і внутрішня. Достатня... Саме достатня для продовження процесу.
Тому до ... звільнення останньої верби.
А вибори... лише для отримання чергової легитимності.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 16 лис, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лис, 2024 14:05
Додано: Суб 16 лис, 2024 14:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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