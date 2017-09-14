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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лис, 2024 13:31
Игорь Алексеевич написав:
Я не поклонник ЗЕ, но реально посмотрим, что он сейчас может сделать, если Трамп и Европа дадут заднию и начнут вести без ЗЕ переговоры с рашей.
ИМХО єдина наша надія на неадекватність хуйла на цих перемовинах.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 16 лис, 2024 13:38
M-Audio написав: Schmit написав:
Нарешті Любарський взявся за цього маніпулятора Портнікова.
Подивився три хвилини цього відео, і мені очевидно, що цей Любарський опонує зовсім не тим думкам, що висловлює Портніков в наведених фрагментах (я не дивився це відео з Портніковим раніше, тому оцінюю тільки і саме ці фрагменти). Він будує свої власні конструкції, що лише віддалено базуються на сказаному Портніковим, після чого люто і розгромно їм опонує. Типовий пропагандистський прийом. Так що не Портніков тут маніпулятор.
подивився 1 хвилину-бачу Любарський вже під шафе
хто такий цей Любарський? рік тому навіть не знав про його існування, Марк Солонін закохався в думки Любарського і почав його розкручувати сперше на своєму каналі, далі Любарський вже сам. Подивися може 4-5 відео і мене знудило (від Любарського і від Солоніна), їх агітування українців за Трампа, а аргументів "чому саме Трамп краще Байдена" я не побачив, і станом на сьогодні у мене великий сумнів стосовно частини команди Трампа (про те що стало відомо), особливо не подобається роль Ілона Маска (який намагається впливати(маніпулювати) Трампом, на свою користь, в перспективі на користь пуйла).
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Додано: Суб 16 лис, 2024 13:40
Дюрі-бачі написав: lapay написав:
При любому сценарію у Зе залишиться 15-20% фанаті
Де ці фанати? Порямо зараз преЗЕдента половина українців ненавидять за те, що він недостатньо рішуче воює, інша половина - за те, що він не здався в 2022 році і занадто рішуче воює. Задоволених ним просто не існує.
Да ну ?
Я наприклад з повагою ставлюсь до нього .
Людина не чкурнула за три широти та долготи , не їздила на камазі з доларами .
Залишився тут й багато (ДУЖЕ БАГАТО ) працює .
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:04
Игорь Алексеевич написав: Дюрі-бачі написав: Игорь Алексеевич написав:
Я не поклонник ЗЕ, но реально посмотрим, что он сейчас может сделать, если Трамп и Европа дадут заднию и начнут вести без ЗЕ переговоры с рашей.
ИМХО єдина наша надія на неадекватність хуйла на цих перемовинах.
Думаю там всех все удовлетворит. И раша и Китай и Сша и Европа найдут ту формулу которая всех устроит.
Нас уже сейчас ничего не устраивает, кроме как вернуть терр. 91г. Но сейчас это фантастика и такого обсужд. на переговорах не будет
Да ніііт же))
В тому-то і вся справа завжди.
Що інтереси в них настільки різні, що знайти дієвого спільного рішення вони не можуть.
Тому й знаходять лише недієві загальні! рішення. Для галочки. Щоб хоч вигляд був, що про щось домовились.
Власне це і дає змогу отаким невеличким суб'єктам, як ми, мати хоч якісь власні рішення.
Рішення нашої влади визначені. Підтримка таких рішень є. І зовнішня, і внутрішня. Достатня... Саме достатня для продовження процесу.
Тому до ... звільнення останньої верби.
А вибори... лише для отримання чергової легитимності.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 16 лис, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:05
Дюрі-бачі написав:
..........
Москалі вже зрозуміли, що ч.мобік значно гірше воює ніж найомник, якому заплатили.
Да нет. Просто мобилизация вызывает сильное недовольство в обществе, а наёмники - они же добровольно. Но у нас таких денег нет.
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ЛАД
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:07
ЛАД написав:
Да нет. Просто мобилизация вызывает сильное недовольство в обществе, а наёмники - они же добровольно. Но у нас таких денег нет.
детройт с залужным предлагают сделать всех нищими при закрытых границах
тогда люди и пойдут за миску перловки и порцию педигри за северокорейцы
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fox767676
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:11
fox767676 написав:
детройт с залужным предлагают сделать всех нищими при закрытых границах
тогда люди и пойдут за миску перловки и порцию педигри за северокорейцы
Пойдут с чем с лопатами, вилами и топорами? С этим оружием начинались в странах гражд. войны.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:13
fox767676 написав: ЛАД написав:
............
Не уловил идею.
Прогоните вы "через 2-3 месячные военные сборы, потратите кучу денег на это, потом откроете границы и они уедут?
А вы уловите. Уедет всяко меньше чем пройдет через сборы. Можно договора с ЕС подписать о репатриации на время войны. Сам ЕС вполне может и без Украины к такому придти. Иначе в случае шухера у них самих начнется круговорот беженцев мужского пола. Конечно 59 летних рядовых они выдавать не будут. МОб. возраста приведут к среднемировым. Ну и основное - на время каденции Трампа, до 2029 вряд-ли будет реальная угроза повторения войны. Но подготовку и работу над ошибками лучше не откладывать в долгий ящик
Если вы уверены, что "Уедет всяко меньше чем пройдет через сборы", то вполне можно открывать границы сразу и не тратить деньги на тех, кто потом всё равно уедет.
"договора с ЕС подписать о репатриации на время войны" - не реально. Если они не захотят принимать наших, то они могут это сделать без всяких договоров - просто закрыв границы или установив лимиты на иммиграцию.
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ЛАД
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:14
Игорь Алексеевич написав:
Пойдут с чем с лопатами, вилами и топорами? С этим оружием начинались в странах гражд. войны.
ну после 11/6/2024 сценарий пошел трещинами
да и детройт казал что один самурай сотню гречкосеев на колени поставит
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 16 лис, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:14
fox767676 написав: Mimohod написав:
Понял. Принял. Офис простых решений на марше. Вопросов больше не имею.
вы,Mimohod, в 2014 в кастрюле бегали , а в 2019 голосовали за малоросов-правдорубов с 95го, поэтому не вам меня "простыми решениями" попрекать
Почитал личку. Еще один порохобот сгорел на работе. Вам там сердешным хоть молоко за вредность выдают?
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