Schmit написав:Нарешті Любарський взявся за цього маніпулятора Портнікова.
Подивився три хвилини цього відео, і мені очевидно, що цей Любарський опонує зовсім не тим думкам, що висловлює Портніков в наведених фрагментах (я не дивився це відео з Портніковим раніше, тому оцінюю тільки і саме ці фрагменти). Він будує свої власні конструкції, що лише віддалено базуються на сказаному Портніковим, після чого люто і розгромно їм опонує. Типовий пропагандистський прийом. Так що не Портніков тут маніпулятор.
подивився 1 хвилину-бачу Любарський вже під шафе хто такий цей Любарський? рік тому навіть не знав про його існування, Марк Солонін закохався в думки Любарського і почав його розкручувати сперше на своєму каналі, далі Любарський вже сам. Подивися може 4-5 відео і мене знудило (від Любарського і від Солоніна), їх агітування українців за Трампа, а аргументів "чому саме Трамп краще Байдена" я не побачив, і станом на сьогодні у мене великий сумнів стосовно частини команди Трампа (про те що стало відомо), особливо не подобається роль Ілона Маска (який намагається впливати(маніпулювати) Трампом, на свою користь, в перспективі на користь пуйла).
lapay написав:При любому сценарію у Зе залишиться 15-20% фанаті
Де ці фанати? Порямо зараз преЗЕдента половина українців ненавидять за те, що він недостатньо рішуче воює, інша половина - за те, що він не здався в 2022 році і занадто рішуче воює. Задоволених ним просто не існує.
Да ну ? Я наприклад з повагою ставлюсь до нього . Людина не чкурнула за три широти та долготи , не їздила на камазі з доларами . Залишився тут й багато (ДУЖЕ БАГАТО ) працює .
Игорь Алексеевич написав:Я не поклонник ЗЕ, но реально посмотрим, что он сейчас может сделать, если Трамп и Европа дадут заднию и начнут вести без ЗЕ переговоры с рашей.
ИМХО єдина наша надія на неадекватність хуйла на цих перемовинах.
Думаю там всех все удовлетворит. И раша и Китай и Сша и Европа найдут ту формулу которая всех устроит. Нас уже сейчас ничего не устраивает, кроме как вернуть терр. 91г. Но сейчас это фантастика и такого обсужд. на переговорах не будет
Да ніііт же))
В тому-то і вся справа завжди. Що інтереси в них настільки різні, що знайти дієвого спільного рішення вони не можуть. Тому й знаходять лише недієві загальні! рішення. Для галочки. Щоб хоч вигляд був, що про щось домовились.
Власне це і дає змогу отаким невеличким суб'єктам, як ми, мати хоч якісь власні рішення. Рішення нашої влади визначені. Підтримка таких рішень є. І зовнішня, і внутрішня. Достатня... Саме достатня для продовження процесу. Тому до ... звільнення останньої верби.
А вибори... лише для отримання чергової легитимності.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 16 лис, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:............ Не уловил идею. Прогоните вы "через 2-3 месячные военные сборы, потратите кучу денег на это, потом откроете границы и они уедут?
А вы уловите. Уедет всяко меньше чем пройдет через сборы. Можно договора с ЕС подписать о репатриации на время войны. Сам ЕС вполне может и без Украины к такому придти. Иначе в случае шухера у них самих начнется круговорот беженцев мужского пола. Конечно 59 летних рядовых они выдавать не будут. МОб. возраста приведут к среднемировым. Ну и основное - на время каденции Трампа, до 2029 вряд-ли будет реальная угроза повторения войны. Но подготовку и работу над ошибками лучше не откладывать в долгий ящик
Если вы уверены, что "Уедет всяко меньше чем пройдет через сборы", то вполне можно открывать границы сразу и не тратить деньги на тех, кто потом всё равно уедет. "договора с ЕС подписать о репатриации на время войны" - не реально. Если они не захотят принимать наших, то они могут это сделать без всяких договоров - просто закрыв границы или установив лимиты на иммиграцию.
Глава МЗС Польщі анонсував "найважливіші" переговори щодо України у Варшаві
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що наступного тижня у Варшаві пройдуть "найважливіші" переговори щодо війни РФ в Україні, коли 19 листопада пройде зустріч у форматі "Веймарський трикутник плюс". Заяву Сікорського наводить RMF24, повідомляє "Європейська правда". Він уточнив, що очікує прибуття представників інших європейських країн на зустріч, окрім країн так званого Веймарського трикутника – Німеччини, Польщі та Франції. На зустріч запрошені також глава українського МЗС Андрій Сибіга і Кая Каллас, яка має стати новим високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки. "Як бачите, саме у Варшаві відбудуться найважливіші переговори щодо цієї кризи", – підкреслив Сікорський.