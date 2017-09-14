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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 109361093710938109391094010941>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 13:38

  M-Audio написав:
  Schmit написав:Нарешті Любарський взявся за цього маніпулятора Портнікова.
Подивився три хвилини цього відео, і мені очевидно, що цей Любарський опонує зовсім не тим думкам, що висловлює Портніков в наведених фрагментах (я не дивився це відео з Портніковим раніше, тому оцінюю тільки і саме ці фрагменти). Він будує свої власні конструкції, що лише віддалено базуються на сказаному Портніковим, після чого люто і розгромно їм опонує. Типовий пропагандистський прийом. Так що не Портніков тут маніпулятор.


подивився 1 хвилину-бачу Любарський вже під шафе :mrgreen:
хто такий цей Любарський? рік тому навіть не знав про його існування, Марк Солонін закохався в думки Любарського і почав його розкручувати сперше на своєму каналі, далі Любарський вже сам. Подивися може 4-5 відео і мене знудило (від Любарського і від Солоніна), їх агітування українців за Трампа, а аргументів "чому саме Трамп краще Байдена" я не побачив, і станом на сьогодні у мене великий сумнів стосовно частини команди Трампа (про те що стало відомо), особливо не подобається роль Ілона Маска (який намагається впливати(маніпулювати) Трампом, на свою користь, в перспективі на користь пуйла).
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 13:40

  Дюрі-бачі написав:
  lapay написав:При любому сценарію у Зе залишиться 15-20% фанаті

Де ці фанати? Порямо зараз преЗЕдента половина українців ненавидять за те, що він недостатньо рішуче воює, інша половина - за те, що він не здався в 2022 році і занадто рішуче воює. Задоволених ним просто не існує.


Да ну ?
Я наприклад з повагою ставлюсь до нього .
Людина не чкурнула за три широти та долготи , не їздила на камазі з доларами .
Залишився тут й багато (ДУЖЕ БАГАТО ) працює .
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:04

  Игорь Алексеевич написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я не поклонник ЗЕ, но реально посмотрим, что он сейчас может сделать, если Трамп и Европа дадут заднию и начнут вести без ЗЕ переговоры с рашей.

ИМХО єдина наша надія на неадекватність хуйла на цих перемовинах.

Думаю там всех все удовлетворит. И раша и Китай и Сша и Европа найдут ту формулу которая всех устроит.
Нас уже сейчас ничего не устраивает, кроме как вернуть терр. 91г. Но сейчас это фантастика и такого обсужд. на переговорах не будет :roll:

Да ніііт же))

В тому-то і вся справа завжди.
Що інтереси в них настільки різні, що знайти дієвого спільного рішення вони не можуть.
Тому й знаходять лише недієві загальні! рішення. Для галочки. Щоб хоч вигляд був, що про щось домовились.

Власне це і дає змогу отаким невеличким суб'єктам, як ми, мати хоч якісь власні рішення.
Рішення нашої влади визначені. Підтримка таких рішень є. І зовнішня, і внутрішня. Достатня... Саме достатня для продовження процесу.
Тому до ... звільнення останньої верби.

А вибори... лише для отримання чергової легитимності.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 16 лис, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:05

  Дюрі-бачі написав:..........
Москалі вже зрозуміли, що ч.мобік значно гірше воює ніж найомник, якому заплатили.
Да нет. Просто мобилизация вызывает сильное недовольство в обществе, а наёмники - они же добровольно. Но у нас таких денег нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Да нет. Просто мобилизация вызывает сильное недовольство в обществе, а наёмники - они же добровольно. Но у нас таких денег нет.


детройт с залужным предлагают сделать всех нищими при закрытых границах
тогда люди и пойдут за миску перловки и порцию педигри как северокорейцы
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 лис, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:детройт с залужным предлагают сделать всех нищими при закрытых границах
тогда люди и пойдут за миску перловки и порцию педигри за северокорейцы
Пойдут с чем с лопатами, вилами и топорами? С этим оружием начинались в странах гражд. войны.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:13

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:............
Не уловил идею.
Прогоните вы "через 2-3 месячные военные сборы, потратите кучу денег на это, потом откроете границы и они уедут?

А вы уловите. Уедет всяко меньше чем пройдет через сборы. Можно договора с ЕС подписать о репатриации на время войны. Сам ЕС вполне может и без Украины к такому придти. Иначе в случае шухера у них самих начнется круговорот беженцев мужского пола. Конечно 59 летних рядовых они выдавать не будут. МОб. возраста приведут к среднемировым. Ну и основное - на время каденции Трампа, до 2029 вряд-ли будет реальная угроза повторения войны. Но подготовку и работу над ошибками лучше не откладывать в долгий ящик

Если вы уверены, что "Уедет всяко меньше чем пройдет через сборы", то вполне можно открывать границы сразу и не тратить деньги на тех, кто потом всё равно уедет.
"договора с ЕС подписать о репатриации на время войны" - не реально. Если они не захотят принимать наших, то они могут это сделать без всяких договоров - просто закрыв границы или установив лимиты на иммиграцию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Пойдут с чем с лопатами, вилами и топорами? С этим оружием начинались в странах гражд. войны.


ну после 11/6/2024 сценарий пошел трещинами
да и детройт казал что один самурай сотню гречкосеев на колени поставит
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 лис, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:15

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Да нет. Просто мобилизация вызывает сильное недовольство в обществе, а наёмники - они же добровольно. Но у нас таких денег нет.


детройт с залужным предлагают сделать всех нищими при закрытых границах
тогда люди и пойдут за миску перловки и порцию педигри за северокорейцы

Детройт не має ні інструментів, ні бажання для того, щоб мати можливість пропонувати.

Зато я можу більш-менш прямо та неупереджено показати факти.

Ви вперто натягуєте свою сову на мене. Я веду мову не про свої хатєлки, як це робите ви та більшість тут, а про самі предмети, процеси, рішення і т.д.
Вдруге про це саме вам наголошую.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:16

Глава МЗС Польщі анонсував "найважливіші" переговори щодо України у Варшаві

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що наступного тижня у
Варшаві пройдуть "найважливіші" переговори щодо війни РФ в Україні, коли 19 листопада пройде зустріч у форматі "Веймарський трикутник плюс".
Заяву Сікорського наводить RMF24, повідомляє "Європейська правда".
Він уточнив, що очікує прибуття представників інших європейських країн на зустріч, окрім країн так званого Веймарського трикутника – Німеччини, Польщі та Франції.
На зустріч запрошені також глава українського МЗС Андрій Сибіга і Кая Каллас, яка має стати новим високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки.
"Як бачите, саме у Варшаві відбудуться найважливіші переговори щодо цієї кризи", – підкреслив Сікорський.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7198537/

Это что подготовка про историю кому и что принадлежало в 18-20веке?
Игорь Алексеевич
 
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