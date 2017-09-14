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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:19
Игорь Алексеевич написав: fox767676 написав:
детройт с залужным предлагают сделать всех нищими при закрытых границах
тогда люди и пойдут за миску перловки и порцию педигри за северокорейцы
Пойдут с чем с лопатами, вилами и топорами? С этим оружием начинались в странах гражд. войны.
На скільки млрд. зброї були поставки в цьому році?
А зара на 6-8 млрд. нададуть.
Тобто на наступний рік зброї вистачить.
Гроші теж мін. на 2\3 наступного року заплановані.
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detroytred
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:20
detroytred написав:
Як Ізраїль - це коли маєш змогу і купив Ферарі (коли твій план Перемоги партнери погодили і реалізували
).
и это главное.
ведь фактически запад дал молчаливое согласие на то что у палестинцев отгрызут кусок теры для образования нового государства а потом и оружием поддержали.
так что сравнивать их и нас вообще не корректно.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:25
detroytred написав:
На скільки млрд. зброї були поставки в цьому році?
А зара на 6-8 млрд. нададуть.
Тобто на наступний рік зброї вистачить.
Гроші теж мін. на 2\3 наступного року заплановані.
Заявить дать и реально дать оружие могли и раньше. А где брать у нас людей?. Поднять шумиху про мобил. 18 летних?. Я бы не рискнул на месте ЗЕ, иначе последствия тогда будут серьёзными уже внутри страны.
Вчера встретил знакомого. Спрашиваю как сын. Уезжает за границу, ему 17лет. Не хотят родители его оставлять в стране, что бы не случилось потом горе для них, если начнут принимать законы про 18-25 в окопы.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:29
ЛАД написав:
Если вы уверены, что "Уедет всяко меньше чем пройдет через сборы", то вполне можно открывать границы сразу и не тратить деньги на тех, кто потом всё равно уедет.
порядок комплектации армии придется в любом случае пересматривать
т.к раньше и сейчас - одним двухлетняя или вообще бесрочная солдатчина
другим филькины офицерские звания и отсрочка по догляду за котом, надо менять.
По ЕС вы все чего-то не догоняете
Допустим на Польшу полезут с Беларуси бурято-корейцы, а на Испанию через Гибралтар африканский Игил на китайской технике - вы думаете поляки побегут в Испанию, а испанцы в Польшу, и будут споконо жить жизнью беженцев-экспатов? Или те и те во Францию, а та за них будет воевать?)) Это все будет учтено и доработано
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:29
Игорь Алексеевич написав: detroytred написав:
На скільки млрд. зброї були поставки в цьому році?
А зара на 6-8 млрд. нададуть.
Тобто на наступний рік зброї вистачить.
Гроші теж мін. на 2\3 наступного року заплановані.
Заявить дать и реально дать оружие могли и раньше. А где брать у нас людей?. Поднять шумиху про мобил. 18 летних?. Я бы не рискнул на месте ЗЕ, иначе последствия тогда будут серьёзными уже внутри страны.
Так лунали заяви, що мін. на 6-8 місяців і наявного мобресурсу вистачить.
Як каже один експерт, перед виборами ми ще побачимо, як влада порушників-тцк-ів осуджувати буде.
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detroytred
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:33
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
..........
Москалі вже зрозуміли, що ч.мобік значно гірше воює ніж найомник, якому заплатили.
Да нет. Просто мобилизация вызывает сильное недовольство в обществе, а наёмники - они же добровольно. Но у нас таких денег нет
.
так и у них денег нет
до 70% средства, предназначенных на социальные выплаты, в регионах рф тратят
на "подъемные" для вербовки контрактников(суммы от 1млн до 2млн на рыло), т.е. все остальные "социальные проекты" по боку (никто из глав реагионов не хотят быть "в отстающих", рисковать креслом)
Что относится к социальным проектам?
Приведем идеи различных соцпроектов.
Социальный проект «Здоровый образ жизни» ...
Cоциальный проект на тему «Экология». ...
Социальный проект для пожилого населения. ...
Социальный проект на тему «Помощь бездомным животным» ...
Социальный проект «Помощь детям—сиротам» ...
Социальный проект на тему «Семья»
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:39
prodigy написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
..........
Москалі вже зрозуміли, що ч.мобік значно гірше воює ніж найомник, якому заплатили.
Да нет. Просто мобилизация вызывает сильное недовольство в обществе, а наёмники - они же добровольно. Но у нас таких денег нет
.
так и у них денег нет
до 70% средства, предназначенных на социальные выплаты, в регионах рф тратят
на "подъемные" для вербовки контрактников(суммы от 1млн до 2млн на рыло), т.е. все остальные "социальные проекты" по боку (никто из глав реагионов не хотят быть "в отстающих", рисковать креслом)
Что относится к социальным проектам?
Приведем идеи различных соцпроектов.
Социальный проект «Здоровый образ жизни» ...
Cоциальный проект на тему «Экология». ...
Социальный проект для пожилого населения. ...
Социальный проект на тему «Помощь бездомным животным» ...
Социальный проект «Помощь детям—сиротам» ...
Социальный проект на тему «Семья»
Такі Гроші саме контрактникам платять? Платять.
Це має значення.
А не те, що хтось інший грошей недоотримує.
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detroytred
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:40
detroytred написав:
Як каже один експерт, перед виборами ми ще побачимо, як влада порушників-тцк-ів осуджувати буде.
Просто осуджувати не спрацює.
Спрацює, коли вздовж головних проспектів міст та селищ на столбах зліва будут висіти тцк, а заправа нпу.
Таке влада звичайно не зробить, тому вибори вона програє.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:42
Игорь Алексеевич написав: detroytred написав:
На скільки млрд. зброї були поставки в цьому році?
А зара на 6-8 млрд. нададуть.
Тобто на наступний рік зброї вистачить.
Гроші теж мін. на 2\3 наступного року заплановані.
Заявить дать и реально дать оружие могли и раньше. А где брать у нас людей?. Поднять шумиху про мобил. 18 летних?
. Я бы не рискнул на месте ЗЕ, иначе последствия тогда будут серьёзными уже внутри страны.
шуміху це ти тут майже кожного дня розводишь, приведіть докази, що намагаються понизити призивний ценз хоча б до 24роки з 25? (понизили з 27 до 25 і це дало 100-120 тисяч за літні місяці
в країні декілька мільонів чоловіків (жінок, так жінки складають *% в ЗСУ) 25-50 років, набрати необхідних 150-160к не проблема, якщо в цих 150к будуть 20к військових пенсіонерів (пенсіонерів поліції також)
Станом на початок 2024 року загальна кількість жінок, які працювали і служили в ЗСУ, становила понад 62 тисячі, серед них 45 587 військовослужбовиць.9 черв. 2024 р.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:43
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В принципі партнерам якось пофіг Зе чи За, чи По, чи Кл.
Звісно осудження не буде вирішальним фактором у виборчому процесі. Так... для шумового оформлення буде.
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detroytred
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