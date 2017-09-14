RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1093710938109391094010941>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:19

  Игорь Алексеевич написав:
  fox767676 написав:детройт с залужным предлагают сделать всех нищими при закрытых границах
тогда люди и пойдут за миску перловки и порцию педигри за северокорейцы
Пойдут с чем с лопатами, вилами и топорами? С этим оружием начинались в странах гражд. войны.

На скільки млрд. зброї були поставки в цьому році?
А зара на 6-8 млрд. нададуть.
Тобто на наступний рік зброї вистачить.
Гроші теж мін. на 2\3 наступного року заплановані.
detroytred
 
Повідомлень: 30978
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:20

  detroytred написав:Як Ізраїль - це коли маєш змогу і купив Ферарі (коли твій план Перемоги партнери погодили і реалізували).


и это главное.
ведь фактически запад дал молчаливое согласие на то что у палестинцев отгрызут кусок теры для образования нового государства а потом и оружием поддержали.
так что сравнивать их и нас вообще не корректно.
tester7336
 
Повідомлень: 609
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:На скільки млрд. зброї були поставки в цьому році?
А зара на 6-8 млрд. нададуть.
Тобто на наступний рік зброї вистачить.
Гроші теж мін. на 2\3 наступного року заплановані.
Заявить дать и реально дать оружие могли и раньше. А где брать у нас людей?. Поднять шумиху про мобил. 18 летних?. Я бы не рискнул на месте ЗЕ, иначе последствия тогда будут серьёзными уже внутри страны.
Вчера встретил знакомого. Спрашиваю как сын. Уезжает за границу, ему 17лет. Не хотят родители его оставлять в стране, что бы не случилось потом горе для них, если начнут принимать законы про 18-25 в окопы.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8522
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если вы уверены, что "Уедет всяко меньше чем пройдет через сборы", то вполне можно открывать границы сразу и не тратить деньги на тех, кто потом всё равно уедет.


порядок комплектации армии придется в любом случае пересматривать
т.к раньше и сейчас - одним двухлетняя или вообще бесрочная солдатчина
другим филькины офицерские звания и отсрочка по догляду за котом, надо менять.
По ЕС вы все чего-то не догоняете
Допустим на Польшу полезут с Беларуси бурято-корейцы, а на Испанию через Гибралтар африканский Игил на китайской технике - вы думаете поляки побегут в Испанию, а испанцы в Польшу, и будут споконо жить жизнью беженцев-экспатов? Или те и те во Францию, а та за них будет воевать?)) Это все будет учтено и доработано
fox767676
 
Повідомлень: 2341
З нами з: 13.06.20
Подякував: 320 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:29

  Игорь Алексеевич написав:
  detroytred написав:На скільки млрд. зброї були поставки в цьому році?
А зара на 6-8 млрд. нададуть.
Тобто на наступний рік зброї вистачить.
Гроші теж мін. на 2\3 наступного року заплановані.
Заявить дать и реально дать оружие могли и раньше. А где брать у нас людей?. Поднять шумиху про мобил. 18 летних?. Я бы не рискнул на месте ЗЕ, иначе последствия тогда будут серьёзными уже внутри страны.

Так лунали заяви, що мін. на 6-8 місяців і наявного мобресурсу вистачить.

Як каже один експерт, перед виборами ми ще побачимо, як влада порушників-тцк-ів осуджувати буде.
detroytred
 
Повідомлень: 30978
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:33

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:..........
Москалі вже зрозуміли, що ч.мобік значно гірше воює ніж найомник, якому заплатили.
Да нет. Просто мобилизация вызывает сильное недовольство в обществе, а наёмники - они же добровольно. Но у нас таких денег нет.


так и у них денег нет
до 70% средства, предназначенных на социальные выплаты, в регионах рф тратят
на "подъемные" для вербовки контрактников(суммы от 1млн до 2млн на рыло), т.е. все остальные "социальные проекты" по боку (никто из глав реагионов не хотят быть "в отстающих", рисковать креслом)

Что относится к социальным проектам?
Приведем идеи различных соцпроектов.
Социальный проект «Здоровый образ жизни» ...
Cоциальный проект на тему «Экология». ...
Социальный проект для пожилого населения. ...
Социальный проект на тему «Помощь бездомным животным» ...
Социальный проект «Помощь детям—сиротам» ...
Социальный проект на тему «Семья»
prodigy
 
Повідомлень: 11219
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:39

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:..........
Москалі вже зрозуміли, що ч.мобік значно гірше воює ніж найомник, якому заплатили.
Да нет. Просто мобилизация вызывает сильное недовольство в обществе, а наёмники - они же добровольно. Но у нас таких денег нет.


так и у них денег нет
до 70% средства, предназначенных на социальные выплаты, в регионах рф тратят
на "подъемные" для вербовки контрактников(суммы от 1млн до 2млн на рыло), т.е. все остальные "социальные проекты" по боку (никто из глав реагионов не хотят быть "в отстающих", рисковать креслом)

Что относится к социальным проектам?
Приведем идеи различных соцпроектов.
Социальный проект «Здоровый образ жизни» ...
Cоциальный проект на тему «Экология». ...
Социальный проект для пожилого населения. ...
Социальный проект на тему «Помощь бездомным животным» ...
Социальный проект «Помощь детям—сиротам» ...
Социальный проект на тему «Семья»

Такі Гроші саме контрактникам платять? Платять.
Це має значення.

А не те, що хтось інший грошей недоотримує.
detroytred
 
Повідомлень: 30978
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:40

  detroytred написав:Як каже один експерт, перед виборами ми ще побачимо, як влада порушників-тцк-ів осуджувати буде.

Просто осуджувати не спрацює.
Спрацює, коли вздовж головних проспектів міст та селищ на столбах зліва будут висіти тцк, а заправа нпу.
Таке влада звичайно не зробить, тому вибори вона програє.
UA
 
Повідомлень: 9017
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:42

  Игорь Алексеевич написав:
  detroytred написав:На скільки млрд. зброї були поставки в цьому році?
А зара на 6-8 млрд. нададуть.
Тобто на наступний рік зброї вистачить.
Гроші теж мін. на 2\3 наступного року заплановані.
Заявить дать и реально дать оружие могли и раньше. А где брать у нас людей?. Поднять шумиху про мобил. 18 летних?. Я бы не рискнул на месте ЗЕ, иначе последствия тогда будут серьёзными уже внутри страны.


шуміху це ти тут майже кожного дня розводишь, приведіть докази, що намагаються понизити призивний ценз хоча б до 24роки з 25? (понизили з 27 до 25 і це дало 100-120 тисяч за літні місяці

в країні декілька мільонів чоловіків (жінок, так жінки складають *% в ЗСУ) 25-50 років, набрати необхідних 150-160к не проблема, якщо в цих 150к будуть 20к військових пенсіонерів (пенсіонерів поліції також)
Станом на початок 2024 року загальна кількість жінок, які працювали і служили в ЗСУ, становила понад 62 тисячі, серед них 45 587 військовослужбовиць.9 черв. 2024 р.
prodigy
 
Повідомлень: 11219
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 14:43

UA
В принципі партнерам якось пофіг Зе чи За, чи По, чи Кл.

Звісно осудження не буде вирішальним фактором у виборчому процесі. Так... для шумового оформлення буде.
detroytred
 
Повідомлень: 30978
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1093710938109391094010941>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
23 73949
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2024 22:43
fler
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242599
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (932)
16.11.2024 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.