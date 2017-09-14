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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:44
Після аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних, десятки тисяч чоловіків призовного віку втратили бронювання від служби в армії. Про це пише NV з посиланням на джерело.
Зазначається, що за результатами аудиторської перевірки відповідного статусу "критичності" позбавили 10% підприємств.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:46
Дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца голові РФ Володимиру Путіну може призвести до повернення до нормандського формату переговорів щодо російської агресії в Україні. Про це заявив експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
"Боюся, Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до огидного франко-німецького нормандського формату, у якому Росію та Україну розглядали як рівноправних співрозмовників у внутрішніх розбірках", - написав він.
Джонсон вважає, що така позиція не відображає реальність. Він нагадав, що саме Росія вторглася в Україну та почала збройну агресію проти нашої країни.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:49
detroytred написав:
В принципі партнерам якось пофіг Зе чи За, чи По, чи Кл.
За Зе око не виклює
по мобілізації та тцк зворушлива одностайність. "багаті не повинні відкупитися","можно поскребсти воєнпенсів","ніякої капітуляції". тільки по мобілізації молоді невеличкий різнобій
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fox767676
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:51
M-Audio написав:
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Уезжать. Возможностей было много. Тем более, что оттуда после оккупации без особых сложностей можно было выехать в Европу, где помогали, и до сих пор помогают выжить. Напоминаю, речь идёт о трудоспособных гражданах, работающих удалённо. С пенсионеров спрос другой, конечно.
А оставаться жить с теми, кто пришёл тебя убивать, да ещё и при этом периодически демонстрировать лояльность -- противоестественно. На это способны только те, которые изначально считали, что "не всё так однозначно", или "ущемленные за язык". И вот этим гражданам платить зарплаты, да ещё и из бюджета? Фактически спонсируя экономику оккупанта?
Ни в одной стране мира не было такого, чтобы всё население убегало от оккупации. И у нас в ВОВ такого не было. Всегда основная масса оставалась на месте.
Правда, в Союзе запись в анкете "был в оккупации" являлась клеймом и к такому человеку относились с большим подозрением. Предлагаете повторить?
И второе.
Ни один захватчик не приходит, чтобы убивать. Приходят захватить территории, людей, порой просто отнять накопленные богатства (но это уже в прошлом). Да, при этом и убивают. Сопротивляющихся, а порой и просто случайно подвернувшихся, но целью это не является.
А если бы был оккупирован весь восток Украины -
Харьков, Днепр, Запорожье вместе с областями или, как предлагали тут некоторые, оборудовать сильную оборону по Днепру и "отойти на подготовленные рубежи" такого количества мигрантов никакая Европа не выдержала бы. И Украина тоже. Их просто некуда было бы даже поселить.
Понимаю ваши чувства, но давайте всё-таки не забывать о реальности.
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ЛАД
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:54
prodigy написав:
шуміху це ти тут майже кожного дня розводишь, приведіть докази, що намагаються понизити призивний ценз хоча б до 24роки з 25? (понизили з 27 до 25 і це дало 100-120 тисяч за літні місяці
Это дало колосальные потери и потерю террит. Для того что бы воевать, надо людей готовить миним. 3 мес., а лучше 6мес. И здоровье должно соответствовать для боевых действий. Но не так, как сейчас. ТЦК галочки ставит, а командиры говорят - нахрена вы нам колек прислали, нам нужны штурмовики, но не инсультники. Готовить 6 мес, просто не реально, т.к. и 3 мес 40% не выдерживают физич.нагрузок. А типа иметь в подразд. одних операторов дронов, то войну так не выграть, а тем более если хотим иметь наступ. штурмовиков.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 16 лис, 2024 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 16 лис, 2024 14:54
prodigy написав: M-Audio написав: Schmit написав:
Нарешті Любарський взявся за цього маніпулятора Портнікова.
Подивився три хвилини цього відео, і мені очевидно, що цей Любарський опонує зовсім не тим думкам, що висловлює Портніков в наведених фрагментах (я не дивився це відео з Портніковим раніше, тому оцінюю тільки і саме ці фрагменти). Він будує свої власні конструкції, що лише віддалено базуються на сказаному Портніковим, після чого люто і розгромно їм опонує. Типовий пропагандистський прийом. Так що не Портніков тут маніпулятор.
подивився 1 хвилину-бачу Любарський вже під шафе
хто такий цей Любарський? рік тому навіть не знав про його існування, Марк Солонін закохався в думки Любарського і почав його розкручувати сперше на своєму каналі, далі Любарський вже сам. Подивися може 4-5 відео і мене знудило (від Любарського і від Солоніна), їх агітування українців за Трампа, а аргументів "чому саме Трамп краще Байдена" я не побачив, і станом на сьогодні у мене великий сумнів стосовно частини команди Трампа (про те що стало відомо), особливо не подобається роль Ілона Маска (який намагається впливати(маніпулювати) Трампом, на свою користь, в перспективі на користь пуйла).
За 3-4-5 хвилин робити висновок ?.....
Таки "слепой ведет слепых"... у прірву.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 15:05
Дюрі-бачі написав: Игорь Алексеевич написав:
Я не поклонник ЗЕ, но реально посмотрим, что он сейчас может сделать, если Трамп и Европа дадут заднию и начнут вести без ЗЕ переговоры с рашей.
ИМХО єдина наша надія на неадекватність хуйла на цих перемовинах.
"єдина наша надія" как раз на "адекватність хуйла".
И адекватность Трампа и Европы. Их адекватность в смысле, что не захотят "мир любой ценой" за счёт Украины. Такой "мир" мы можем заключить и без них.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 15:06
холява написав: Дюрі-бачі написав: lapay написав:
При любому сценарію у Зе залишиться 15-20% фанаті
Де ці фанати? Порямо зараз преЗЕдента половина українців ненавидять за те, що він недостатньо рішуче воює, інша половина - за те, що він не здався в 2022 році і занадто рішуче воює. Задоволених ним просто не існує.
Да ну ?
Я наприклад з повагою ставлюсь до нього .
Людина не чкурнула за три широти та долготи , не їздила на камазі з доларами .
Залишився тут й багато (ДУЖЕ БАГАТО ) працює .
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Додано: Суб 16 лис, 2024 15:18
detroytred
fox767676 написав: ЛАД написав:
Да нет. Просто мобилизация вызывает сильное недовольство в обществе, а наёмники - они же добровольно. Но у нас таких денег нет.
детройт с залужным предлагают сделать всех нищими при закрытых границах
тогда люди и пойдут за миску перловки и порцию педигри как северокорейцы
такого не предлагает
. Он просто описывает вариант, который нам готовят, по его мнению, "партнёры". И, вообще-то, похоже.
И вы сами понимаете, что ваши предложения по созданию сильной армии, для которой необходима мощная оборонная промышленность, стоят очень дорого. Так что нищими при этом таки будем. Или надеетесь, что на всё это деньги дадут "партнёры"?
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ЛАД
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Додано: Суб 16 лис, 2024 15:37
ЛАД написав:
detroytred
fox767676 написав: ЛАД написав:
Да нет. Просто мобилизация вызывает сильное недовольство в обществе, а наёмники - они же добровольно. Но у нас таких денег нет.
детройт с залужным предлагают сделать всех нищими при закрытых границах
тогда люди и пойдут за миску перловки и порцию педигри как северокорейцы
такого не предлагает
. Он просто описывает вариант, который нам готовят, по его мнению, "партнёры". И, вообще-то, похоже.
И вы сами понимаете, что ваши предложения по созданию сильной армии, для которой необходима мощная оборонная промышленность, стоят очень дорого. Так что нищими при этом таки будем. Или надеетесь, что на всё это деньги дадут "партнёры"?
детройтед считает такую модель рабочей
ну это ложный выбор
типа вконец закрипачить посполитых и признать себя папуасами управляемыми наместниками с мандатом из Лондона либо продолжать гедонистически разлагаться (2019-2021) и время от времени сдавать территории.
Тот уровень помощи, что может предоставить Лондон (а США уже кажется и не собираются) можно легко заместить наведением порядка, пресечением популизма и факторов принуждения к коррупции - т.е. экономическое бронирование вместо взяток мсек-влк-псу, может дать сопоставимый с британским обьем финансирования (1.5 куо * 500.000*12)= 9 млрд у.о. в год. И свое производство в разы дешевше чем ювелирное США\ВБ. И это при сохранении нынешной аграрно-сырьевой модели. А ведь вкусив азы субьектности люди могут войти во вкус и заняться реальными реформами и преобразованием экономики страны.
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fox767676
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