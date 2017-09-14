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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лис, 2024 15:43
fox767676 написав: ЛАД написав:
Если вы уверены, что "Уедет всяко меньше чем пройдет через сборы", то вполне можно открывать границы сразу и не тратить деньги на тех, кто потом всё равно уедет.
порядок комплектации армии придется в любом случае пересматривать
т.к раньше и сейчас - одним двухлетняя или вообще бесрочная солдатчина
другим филькины офицерские звания и отсрочка по догляду за котом, надо менять.
С этим не спорю. Как минимум, должен быть налаженный воинский учёт и службу в армии должны проходить все пригодные.
И насчёт "филькиных офицерских званий". Не знаю, почему сейчас так. В моё время офицеры-двухгодичники (после вузовской военки) служили ничуть не хуже закончивших военные училища. Конечно, были и раздолбаи, так они были и и есть и среди кадровых.
По ЕС вы все чего-то не догоняете
Допустим на Польшу полезут с Беларуси бурято-корейцы, а на Испанию через Гибралтар африканский Игил на китайской технике - вы думаете поляки побегут в Испанию, а испанцы в Польшу, и будут споконо жить жизнью беженцев-экспатов? Или те и те во Францию, а та за них будет воевать?)) Это все будет учтено и доработано
Не верно.
Вы сравниваете несравнимое. Вы правильно писали об Израиле, а здесь почему-то забываете о соотношении сил. Население ЕС - 450 млн. Уж не говорю о промышленности. Даже по населению втрое больше, чем в РФ, а с "африканским Игилом" пока вообще сравнивать не приходится. Так что им, вполне вероятно, хватит контрактной армии. + какое-то количество поляков/испанцев/европейцев не побегут, а пойдут в армию, так же, как и у нас.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 15:53
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
З реальних сценарій є лише один -- реально "все для фронту, все для перемоги". Тобто реально влада та суспільство погоджується і платить відповідну ціну за Перемогу (справедливий мир і т.д.).
А хто платити за це буде?
Платити - є кому
Різні там сюжетики про голів мсек, митників,погранців, прокурорів,голів тцк і так далі показують що гроші є
От тільки немає того хто скаже СТРАШНУ ПРАВДУ ДЛЯ ЛЮМПЕНА...
Страшна правда полягає в наступному
Для того щоб люмпен ЗАХОТІВ і ЗМІГ воювати - його треба мотивувати і забезпечити необхідним
А заплатити за це може тільки ТОЙ в КОГО Є ЧИМ ПЛАТИТИ
От і виходить
Люмпен НЕ ХОЧЕ, бо каже нехай спершу багатий
Баагатий НЕ РОЗУМІЄ чому він має і платити і воювати....
Тому можна й далі проводити срач і чекати поки ІНШИЙ БАГАТИЙ з ЗАХОДУ заплатить і НАШОМУ люмипені і НАШОМУ Багатому.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 15:57
ЛАД написав:
Не верно.
Вы сравниваете несравнимое. Вы правильно писали об Израиле, а здесь почему-то забываете о соотношении сил. Население ЕС - 450 млн. Уж не говорю о промышленности. Даже по населению втрое больше, чем в РФ, а с "африканским Игилом" пока вообще сравнивать не приходится. Так что им, вполне вероятно, хватит контрактной армии. + какое-то количество поляков/испанцев/европейцев не побегут, а пойдут в армию, так же, как и у нас.
Мусульман в Африке где-то 700 млн. ОНи молодые, бодрые и неустроеные, как и их многие братья по вере в Западной Европе. А на Восточной, допустим не Польша будет а Литва ?
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Додано: Суб 16 лис, 2024 16:06
prodigy написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
..........
Москалі вже зрозуміли, що ч.мобік значно гірше воює ніж найомник, якому заплатили.
Да нет. Просто мобилизация вызывает сильное недовольство в обществе, а наёмники - они же добровольно. Но у нас таких денег нет
.
так и у них денег нет
до 70% средства, предназначенных на социальные выплаты, в регионах рф тратят
на "подъемные" для вербовки контрактников(суммы от 1млн до 2млн на рыло), т.е. все остальные "социальные проекты" по боку (никто из глав реагионов не хотят быть "в отстающих", рисковать креслом)
Что относится к социальным проектам?
Приведем идеи различных соцпроектов.
Социальный проект «Здоровый образ жизни» ...
Cоциальный проект на тему «Экология». ...
Социальный проект для пожилого населения. ...
Социальный проект на тему «Помощь бездомным животным» ...
Социальный проект «Помощь детям—сиротам» ...
Социальный проект на тему «Семья»
А что у нас с такими социальными проектами?
Пусть даже за счёт таких проектов, но деньги они находят. Надо будет, ещё что-то урежут. А у нас денег уже
нет - половина бюджета за счёт Запада.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 16:10
budivelnik написав:
Платити - є кому
Припустимо відберуть всі гроші від всього населення, що є на рахунках. Це 1,3 трлн. грн, тобто десь 30 млрд $ - на 5 місяців війни і з 36 мрд.$ ЗВР хай на рік. А далі що?
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 16 лис, 2024 16:18, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 16:13
prodigy написав:
........понизили з 27 до 25 і це дало 100-120 тисяч за літні місяці
...........
"После" не значит "вследствие". Набрали, скорее, за счёт активизации работы ТЦК. Вы же не будете утверждать, что эти 100-120 тыс. это 25-27-летние.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 16:27
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Платити - є кому
Різні там сюжетики про голів мсек, митників,погранців, прокурорів,голів тцк і так далі показують що гроші є
От тільки немає того хто скаже СТРАШНУ ПРАВДУ ДЛЯ ЛЮМПЕНА...
Страшна правда полягає в наступному
Для того щоб люмпен ЗАХОТІВ і ЗМІГ воювати - його треба мотивувати і забезпечити необхідним
А заплатити за це може тільки ТОЙ в КОГО Є ЧИМ ПЛАТИТИ
От і виходить
Люмпен НЕ ХОЧЕ, бо каже нехай спершу багатий
Баагатий НЕ РОЗУМІЄ чому він має і платити і воювати....
Тому можна й далі проводити срач і чекати поки ІНШИЙ БАГАТИЙ з ЗАХОДУ заплатить і НАШОМУ люмипені і НАШОМУ Багатому.
Припустимо відберуть всі гроші від всього населення, що є на рахунках. Це 1,3 трлн. грн, тобто десь 30 млрд $ - на 5 місяців війни і з 36 мрд.$ ЗВР хай на рік. А далі що?
Мені не подобається - відберуть....
Всі хто хочуть відібрати - на мій погляд дебіли.
Можна створити ситуацію коли ВИГІДНО віддати....
+ Гроші - це кров економіки і якщо кров не спускати на кровянку- то економіка буде працювати - а раз так завжди буде чим поділитись.
При цьому - гроші це просто еквівалент, головне ж не чим міряти-Головне щоб було що міряти...
Якщо Багаті стануть біднішими , бо вони ПОДІЛЯТЬСЯ статками з бідними- то ні кількість грошей в економіці ні якість відносин між соціальними групами в Державі - не погіршаться, і єдине що стане очевидним це перерозподіл між капітальними вкладеннями... Якщо більше піде на дрони і менше на тіж м2 житла( бо більше на бліндажі і окопи).... - то перемогти педераційники не зможуть.. ба більше - в них вистарчає людей які вміють рахувати і як тільки вони побачать що треба не 20% ВВП на війну а 50% на війну - так відразу в них хотелка воювати і пропаде.
А поки вони бачать раздрай- доти воюють очікуючи що до нас чорний лебідь припливе швидше ніж до них
Але декому , вихованому на совкових ідеях - головне ЗАБРАТЬ і ПАДЕЛІТЬ...
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Додано: Суб 16 лис, 2024 16:31
ЛАД написав: prodigy написав:
........понизили з 27 до 25 і це дало 100-120 тисяч за літні місяці
...........
"После" не значит "вследствие". Набрали, скорее, за счёт активизации работы ТЦК. Вы же не будете утверждать, что эти 100-120 тыс. это 25-27-летние.
Народжуваність
1999 - 399 000
2000 - 385 000
2001 - 376 000
Всього =1160 000, якщо 50% хлопчики =580 000, якщо мобілізували кожного 5-го=116000
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Додано: Суб 16 лис, 2024 16:36
budivelnik написав:
Якщо Багаті стануть біднішими ,
Фантастика не менша ніж план перемоги преЗЕдента
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