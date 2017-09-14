Додано: Суб 16 лис, 2024 16:27

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: Платити - є кому

Різні там сюжетики про голів мсек, митників,погранців, прокурорів,голів тцк і так далі показують що гроші є

От тільки немає того хто скаже СТРАШНУ ПРАВДУ ДЛЯ ЛЮМПЕНА...

Страшна правда полягає в наступному

Для того щоб люмпен ЗАХОТІВ і ЗМІГ воювати - його треба мотивувати і забезпечити необхідним

А заплатити за це може тільки ТОЙ в КОГО Є ЧИМ ПЛАТИТИ



От і виходить

Люмпен НЕ ХОЧЕ, бо каже нехай спершу багатий

Баагатий НЕ РОЗУМІЄ чому він має і платити і воювати....



Тому можна й далі проводити срач і чекати поки ІНШИЙ БАГАТИЙ з ЗАХОДУ заплатить і НАШОМУ люмипені і НАШОМУ Багатому. Платити - є комуРізні там сюжетики про голів мсек, митників,погранців, прокурорів,голів тцк і так далі показують що гроші єОт тільки немає того хто скаже СТРАШНУ ПРАВДУ ДЛЯ ЛЮМПЕНА...Страшна правда полягає в наступномуДля того щоб люмпен ЗАХОТІВ і ЗМІГ воювати - його треба мотивувати і забезпечити необхіднимА заплатити за це може тільки ТОЙ в КОГО Є ЧИМ ПЛАТИТИОт і виходитьЛюмпен НЕ ХОЧЕ, бо каже нехай спершу багатийБаагатий НЕ РОЗУМІЄ чому він має і платити і воювати....Тому можна й далі проводити срач і чекати поки ІНШИЙ БАГАТИЙ з ЗАХОДУ заплатить і НАШОМУ люмипені і НАШОМУ Багатому.

Припустимо відберуть всі гроші від всього населення, що є на рахунках. Це 1,3 трлн. грн, тобто десь 30 млрд $ - на 5 місяців війни і з 36 мрд.$ ЗВР хай на рік. А далі що? Припустимо відберуть всі гроші від всього населення, що є на рахунках. Це 1,3 трлн. грн, тобто десь 30 млрд $ - на 5 місяців війни і з 36 мрд.$ ЗВР хай на рік. А далі що?

Мені не подобається - відберуть....Всі хто хочуть відібрати - на мій погляд дебіли.Можна створити ситуацію коли ВИГІДНО віддати....+ Гроші - це кров економіки і якщо кров не спускати на кровянку- то економіка буде працювати - а раз так завжди буде чим поділитись.При цьому - гроші це просто еквівалент,Якщо Багаті стануть біднішими , бо вони ПОДІЛЯТЬСЯ статками з бідними- то ні кількість грошей в економіці ні якість відносин між соціальними групами в Державі - не погіршаться, і єдине що стане очевидним це перерозподіл між капітальними вкладеннями... Якщо більше піде на дрони і менше на тіж м2 житла( бо більше на бліндажі і окопи).... - то перемогти педераційники не зможуть.. ба більше - в них вистарчає людей які вміють рахувати і як тільки вони побачать що треба не 20% ВВП на війну а 50% на війну - так відразу в них хотелка воювати і пропаде.А поки вони бачать раздрай- доти воюють очікуючи що до нас чорний лебідь припливе швидше ніж до нихАле декому , вихованому на совкових ідеях - головне ЗАБРАТЬ і ПАДЕЛІТЬ...