budivelnik написав:

Мені не подобається - відберуть....Всі хто хочуть відібрати - на мій погляд дебіли.Можна створити ситуацію коли ВИГІДНО віддати....+ Гроші - це кров економіки і якщо кров не спускати на кровянку- то економіка буде працювати - а раз так завжди буде чим поділитись.При цьому - гроші це просто еквівалент,Якщо Багаті стануть біднішими , бо вони ПОДІЛЯТЬСЯ статками з бідними- то ні кількість грошей в економіці ні якість відносин між соціальними групами в Державі - не погіршаться, і єдине що стане очевидним це перерозподіл між капітальними вкладеннями... Якщо більше піде на дрони і менше на тіж м2 житла( бо більше на бліндажі і окопи).... - то перемогти педераційники не зможуть.. ба більше - в них вистарчає людей які вміють рахувати і як тільки вони побачать що треба не 20% ВВП на війну а 50% на війну - так відразу в них хотелка воювати і пропаде.А поки вони бачать раздрай- доти воюють очікуючи що до нас чорний лебідь припливе швидше ніж до нихАле декому , вихованому на совкових ідеях - головне ЗАБРАТЬ і ПАДЕЛІТЬ...