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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лис, 2024 16:40
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Мені не подобається - відберуть....
Всі хто хочуть відібрати - на мій погляд дебіли.
Можна створити ситуацію коли ВИГІДНО віддати....
+ Гроші - це кров економіки і якщо кров не спускати на кровянку- то економіка буде працювати - а раз так завжди буде чим поділитись.
При цьому - гроші це просто еквівалент, головне ж не чим міряти-Головне щоб було що міряти...
Якщо Багаті стануть біднішими , бо вони ПОДІЛЯТЬСЯ статками з бідними- то ні кількість грошей в економіці ні якість відносин між соціальними групами в Державі - не погіршаться, і єдине що стане очевидним це перерозподіл між капітальними вкладеннями... Якщо більше піде на дрони і менше на тіж м2 житла( бо більше на бліндажі і окопи).... - то перемогти педераційники не зможуть.. ба більше - в них вистарчає людей які вміють рахувати і як тільки вони побачать що треба не 20% ВВП на війну а 50% на війну - так відразу в них хотелка воювати і пропаде.
А поки вони бачать раздрай- доти воюють очікуючи що до нас чорний лебідь припливе швидше ніж до них
Але декому , вихованому на совкових ідеях - головне ЗАБРАТЬ і ПАДЕЛІТЬ...
Фантастика не менша ніж план перемоги преЗЕдента
Ясно що здатись це простіше і більш надійніше.
Тільки про тури в Угорщину, безвіз і виїзд на заробітки на найближчих 10-15 років після здачі - прийдеться забути...
Так само не світить отримати гранти
То як - погодишся коровам хвости крутити чи все таки спробуєш втілити ФАНТАСТИЧНІ плани в яких УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ ?
ПС
Тепер про пасаж що Багаті ВСЕ тримають на ЗАХОДІ - це дурня.
Так само дурня - ідея примусово забрати
Простий приклад
в 2000 - в мене не можна було забрати НІЧОГО крім кредитів(хоча щось своє ї було бо банки кредити тільки під щось роздають)
З 2000 по сьогодні Держава отримала податків думаю що мільйонів на 5+/-
Зараз з того що ЛІКВІДНЕ - Держава якби забрала то отрималаб максимум 3-5 млн
Але в рік Держава отримує 1+/- млн грн...
Питання на засипку
Гетьманцев з його - общіпати гусаків- адекват чи ні?
І ті хто його підтримують з різними соціалістично-популістичними ідеями - ЗАБРАТЬ і ПАДЕЛІТь - адеквати?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 16 лис, 2024 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 16:48
budivelnik написав:
То як - погодишся коровам хвости крутити чи все таки спробуєш втілити ФАНТАСТИЧНІ плани в яких УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ ?
Я завжди притримувався думки, що якщо нема хоча б 51% шансу перемогти, то нічого й починати боротися.
Єдиний шанс на перемогу, який бачу я після перемоги Трампа - неадекватність хуйла, яка буде полягати в особистій образі Дональда, значно сильнішій ніж від нашого преЗЕдента.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 16:59
Миша-клиент написав:
просматриваю эту Вашу дискуссию "ни о чем", да какая разница, какой из двух сейчас президент, ЕСЛИ ныненшняя война была предрешена предыдущим! Именно он протянул в конституцию вступление Украины в НАТО, против чего - воспротивилась раша, считая Украину своей вотчиной, "подбрюшьем", каким Штаты считают Кубу или Мексику, напр.!
И новые выборы - мало что изменят, на сцене - все те же напрямую, или их протеже!
наступнік нє отмєніл чтьо "нашкоділ" папірєднік, как так? Кто памішал, монорада?
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Додано: Суб 16 лис, 2024 17:03
Дюрі-бачі треба було здаватися одразу ! У тебе вже схований триколор ? Вже готовий до зміни влади? Якщо влада рф тебе влаштовує то Доречі міг би одразу переїхати в Донецьк чи Маріуполь вже зараз , там квартири не дорогі купуй живи - гроші маєш . Шансу перемогти немає тож навіщо затягувати гайда в Маріуполь , там вже з екологією все добре , море, тепло, нові будинки . Кац предлагает здаться (с)
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Додано: Суб 16 лис, 2024 17:04
yama До перемоги Трампа в нас був 99% шанс на перемогу.
Я з самого початку був є і буду за перемогу України, в ідеалі - чужими руками.
Ну а в разі форс-мажору буду одним із мільйонів біженців на чужині.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 16 лис, 2024 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 17:09
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Додано: Суб 16 лис, 2024 17:11
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
То як - погодишся коровам хвости крутити чи все таки спробуєш втілити ФАНТАСТИЧНІ плани в яких УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ ?
Я завжди притримувався думки, що якщо нема хоча б 51% шансу перемогти, то нічого й починати боротися.
Єдиний шанс на перемогу, який бачу я після перемоги Трампа - неадекватність хуйла, яка буде полягати в особистій образі Дональда, значно сильнішій ніж від нашого преЗЕдента.
Якби я притримувався твоєї позиції - то зараз ти б мене годував на паперті....
Знати НАПЕРЕД що ти ТОЧНО ВИГРАЄШ... - тоді б ніхто не ризикував
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budivelnik
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Додано: Суб 16 лис, 2024 17:20
Wirująświatła написав: Xenon написав:
У внутрішньому Плані стійкості – 10 пунктів, представимо на наступному тижні, – Зеленський.
" Есть ли у вас Палн, мистер Фикс?!" (с)
Это уже какой по счету будет План?
Плн перемоги
План миру
...
провангую какие то из пунктов
1. мобилизация всех сил. каждый должен работать на фронт. В т.ч. коррупционер
2. вступление в ЕС и НАТО уже в 2024 году
3. справедливый мир с возвращением всех территории включая Крым
4. переизбрание Зеленского на 2й срок
5. поднять цены на продукты и коммуналку ещё в 2 раза
6. поднять налоги.
7. бабушек и дедушек на кладбище, пенсии платить нечем. Судьям и прокурорам поднять пенсии в 2р.
8. нанять миллион трудовых мигрантов из стран которые пока ещё беднее нас
9. получить 200 ярдов кредитов, а лучше 300
10. запретить писать что либо про коррупцию, засекретить прозорро и декларации чиновников.
11. по марафону с утра до вечера крутить лебединное озеро а в перерывах сериал Слуга народа.
а можна почати з 11, але 1 раз
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Додано: Суб 16 лис, 2024 17:21
Дюрі-бачі написав:
Я з самого початку був є і буду за перемогу України, в ідеалі - чужими руками.
Величезна проблема цієї війни що колосальна енергія міліонів переможних пасионаріїв виявилася незалученою до Театру Бойових Дій
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в Суб 16 лис, 2024 17:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 17:22
budivelnik написав:
Якби я притримувався твоєї позиції - то зараз ти б мене годував на паперті....
Знати НАПЕРЕД що ти ТОЧНО ВИГРАЄШ... - тоді б ніхто не ризикував
А я обираю взяти гроші з Хамелеона під 2,4% і перекласти їх в Ізі під 10(8)%...
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