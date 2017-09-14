Додано: Суб 16 лис, 2024 17:50

fox767676 написав: ..............

детройтед считает такую модель рабочей ..............детройтед считает такую модель рабочей

ну это ложный выбор

типа вконец закрипачить посполитых и признать себя папуасами управляемыми наместниками с мандатом из Лондона либо продолжать гедонистически разлагаться (2019-2021) и время от времени сдавать территории.

Тот уровень помощи, что может предоставить Лондон (а США уже кажется и не собираются) можно легко заместить наведением порядка, пресечением популизма и факторов принуждения к коррупции - т.е. экономическое бронирование вместо взяток мсек-влк-псу, может дать сопоставимый с британским обьем финансирования (1.5 куо * 500.000*12)= 9 млрд у.о. в год.

В начале войны правительство склонялось к тому, чтобы отправить короля с женой и детьми подальше от бомб в Канаду, но они категорически отказалась.



"Дети никуда не поедут, если не поеду я, я не поеду без их отца, а король не покинет страну ни при каких обстоятельствах", - заявила королева Елизавета.



Правда, принцесс отправили в Виндзорский замок, но они все равно были достаточно близко от Лондона и хорошо видели зарево от пожаров после бомбардировок. А однажды бомбы упала рядом с замком, когда они находились в убежище

В октябре 1940 года (в 14 лет), когда на страну обрушились самые интенсивные бомбардировки, Елизавета впервые выступила по радио.



Это было обращение к детям, которых отправили в Северную Америку, подальше от бомб, летящих на британские города

В последний год войны Елизавета и сама надела форму, вступив в Женский вспомогательный территориальный корпус. Ее занесли в списки под номером 230873, как второго младшего офицера Елизавету Виндзор. Три недели она провела на курсах с группой других (тщательно отобранных) волонтеров, где изучала основы механики и училась водить грузовик.



Впервые женщина из королевской семьи занималась на курсах вместе с "обычными людьми".

Принцессы были двумя из более чем трех миллионов человек (в основном детей), которых во время войны эвакуировали из Лондона и других городов Британии в безопасный небольшой город и сельскую местность.

И свое производство в разы дешевше чем ювелирное США\ВБ. И это при сохранении нынешной аграрно-сырьевой модели. А ведь вкусив азы субъектности люди могут войти во вкус и заняться реальными реформами и преобразованием экономики страны.

Такая модель может быть рабочей при очень больших вливаниях от партнёров.Первое и так не слишком далеко от реальности. А второе уже не получится. Можно "гедонистически разлагаться" в мирное время и то не вечно, рано или поздно наступает прозрение и расплата. Хотя первое не обязательно - у нас многие до сих пор не хотят признать, что сегодняшняя ситуация результат предыдущего "гедонистического разложения" (и не в 2019-2021, а за все 30 лет) и пытаются свалить всю вину на Зеленского. Или Запад.Совсем не убеждён, что у нас сегодня найдётся 500 тыс. мужчин призывного возраста и безпричин для освобождения/отсрочки от службы (действительно важная работа в оборонке; уход не за "кицею", а за реально тяжёлыми больными...), признаваемых обществом, которые будут способны платить 18 куо в год за "экономическое бронирование".И мне очень интересно, чтобы мне кто-нибудь объяснил, почему в "развитых капстранах" с большой историей именно капитализма, такой вопрос не возникал и богатые воевали наравне с бедными, не возмущаясь тем, почему они обязаны "и платить, и воевать". В Британии воевали даже члены королевской семьи. У них не было денег откупиться?Несколько цитат.Это к вопросу о том, что "англичанам некуда было бежать".Не знаю подробностей, но вряд ли вместе с родителями.Генри, герцог Глостерский, брат короля - в 1940—1944 годах служил в ПВО Ольстера.Джордж, герцог Кентский, брат короля - в начале Второй мировой войны Джордж возвратился к активной военной службе в качестве контр-адмирала. В апреле 1940 году вступил в Королевские военно-воздушные силы.Думаю, в значительной степени именно благодаря поведению королевской семьи в годы войны они до сих пор у власти.Когда я слышу такие разговоры, я вспоминаю объяснения времён Союза, почему стоимость нашего вооружения значительно ниже американского и каким образом нам удаётся поддерживать паритет сил при в разы меньших расходах.Да, частично это объяснялось более низким качеством изготовления, но в основном благодаря закрытым статьям бюджета и значительно более низким зарплатам (т.е. более низкому уровню жизни) народа.И что-то я не заметил, чтобы за 30 лет люди "вошли во вкус" и занялись "преобразованием экономики страны". "Аграрно-сырьевая модель" только закреплялась и усиливалась, и под неё даже подводилась "теоретическая база". Почему это изменится в будущем?