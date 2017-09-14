Миша-клиент написав:ЕСЛИ ныненшняя война была предрешена предыдущим!
никто не знает причин войны, как минимум их несколько начиная от личных обид путина не зеленского, заканчивая сказочным усилением Китая. Цели сво менялись 3 раза. Изначально была цель скинуть зеленского малой кровью, внезапностью. Десантом из гостомеля. Колоны шли не захватывая ничего на своём пути. Более того войска рф по разному себя вели в Буче и на оккупированном юге. Потом появилась цель бить по энергетике, которая к политике и НАТО отношения не имеет и вообще к какому либо результату не ведёт. Так шо ваши выводы пальцем в небо.
Странно, вы, вроде, взрослый человек, а подходы детские. "обиды путина"... Ещё расскажите, что 1 МВ началась из-за убийства эрцгерцога Фердинанда. А 2 МВ из-за обид Гитлера... даже не знаю на кого. У всех войн одна причина - борьба за ресурсы. Ресурсы могут быть разные - территории, богатства, люди, ископаемые, да что угодно, даже вода. Цели и методы могут быть разные - не обязательно оккупация и полный захват государства, достаточно бывает включения побеждённого государства в свою сферу влияния и превращения его в сателлита. Даже Гитлер, покоривший почти всю Европу, так делал. И вишистская Франция, и Венгрия, и Словакия, и ещё многие оставались формально независимыми. Конкретные цели и методы могут меняться в зависимости от хода войны, вы правильно написали. Далеко не всегда война идёт так, как планировали. Да практически никогда. "цель бить по энергетике" совершенно понятная и логичная. При достаточно серьёзных результатах делает невозможным работу промышленности (или, по крайней мере, сильно усложняет), создаёт в нашем климате тяжёлые условия жизни населения. Всё это сильно ослабляет государство и если даже не приводит к невозможности сопротивляться, то ухудшает возможности.
fox767676 написав:детройт с залужным предлагают сделать всех нищими при закрытых границах тогда люди и пойдут за миску перловки и порцию педигри как северокорейцы
detroytred такого не предлагает. Он просто описывает вариант, который нам готовят, по его мнению, "партнёры". И, вообще-то, похоже. И вы сами понимаете, что ваши предложения по созданию сильной армии, для которой необходима мощная оборонная промышленность, стоят очень дорого. Так что нищими при этом таки будем. Или надеетесь, что на всё это деньги дадут "партнёры"?
детройтед считает такую модель рабочей ну это ложный выбор типа вконец закрипачить посполитых и признать себя папуасами управляемыми наместниками с мандатом из Лондона либо продолжать гедонистически разлагаться (2019-2021) и время от времени сдавать территории. Тот уровень помощи, что может предоставить Лондон (а США уже кажется и не собираются) можно легко заместить наведением порядка, пресечением популизма и факторов принуждения к коррупции - т.е. экономическое бронирование вместо взяток мсек-влк-псу, может дать сопоставимый с британским обьем финансирования (1.5 куо * 500.000*12)= 9 млрд у.о. в год. И свое производство в разы дешевше чем ювелирное США\ВБ. И это при сохранении нынешной аграрно-сырьевой модели. А ведь вкусив азы субьектности люди могут войти во вкус и заняться реальными реформами и преобразованием экономики страны.
Ви якось перестрибнули. З одного на інше.
Правильно підкреслили, що я вважаю такі модель дієздатною (звісно лише на якомусь відрізку часу), але потім чомусь замість аргументації заперечення цього твердження почали показувати кеп-очевидне інше -- про іншу модель, яка краще та ефективніше.
Проти неї (оцієї другою моделі, щоб самі ....) нічого проти не маю. Навпаки підтримую. І кажу, що це і моя хотєлка. Але мова йде не про хотєлки)))
І головне: після того, як на власні очі наші можновладці продемонстрували, що навіть за умови отакого, як отака війна, вони не змінюють своєї мети перебування у владі, то про яку ймовірність реалізації даної моделі може бути мова???
Класичне: реальний варіант -- прилетять інопланетяни і зроблять за нас; фантастичний -- зробимо самі.
fox767676 написав:.............. детройтед считает такую модель рабочей
Такая модель может быть рабочей при очень больших вливаниях от партнёров.
ну это ложный выбор типа вконец закрипачить посполитых и признать себя папуасами управляемыми наместниками с мандатом из Лондона либо продолжать гедонистически разлагаться (2019-2021) и время от времени сдавать территории.
Первое и так не слишком далеко от реальности. А второе уже не получится. Можно "гедонистически разлагаться" в мирное время и то не вечно, рано или поздно наступает прозрение и расплата. Хотя первое не обязательно - у нас многие до сих пор не хотят признать, что сегодняшняя ситуация результат предыдущего "гедонистического разложения" (и не в 2019-2021, а за все 30 лет) и пытаются свалить всю вину на Зеленского. Или Запад.
Тот уровень помощи, что может предоставить Лондон (а США уже кажется и не собираются) можно легко заместить наведением порядка, пресечением популизма и факторов принуждения к коррупции - т.е. экономическое бронирование вместо взяток мсек-влк-псу, может дать сопоставимый с британским обьем финансирования (1.5 куо * 500.000*12)= 9 млрд у.о. в год.
Совсем не убеждён, что у нас сегодня найдётся 500 тыс. мужчин призывного возраста и без реальных объективных причин для освобождения/отсрочки от службы (действительно важная работа в оборонке; уход не за "кицею", а за реально тяжёлыми больными...), признаваемых обществом, которые будут способны платить 18 куо в год за "экономическое бронирование". И мне очень интересно, чтобы мне кто-нибудь объяснил, почему в "развитых капстранах" с большой историей именно капитализма, такой вопрос не возникал и богатые воевали наравне с бедными, не возмущаясь тем, почему они обязаны "и платить, и воевать". В Британии воевали даже члены королевской семьи. У них не было денег откупиться? Несколько цитат.
В начале войны правительство склонялось к тому, чтобы отправить короля с женой и детьми подальше от бомб в Канаду, но они категорически отказалась.
"Дети никуда не поедут, если не поеду я, я не поеду без их отца, а король не покинет страну ни при каких обстоятельствах", - заявила королева Елизавета.
Правда, принцесс отправили в Виндзорский замок, но они все равно были достаточно близко от Лондона и хорошо видели зарево от пожаров после бомбардировок. А однажды бомбы упала рядом с замком, когда они находились в убежище
В октябре 1940 года (в 14 лет), когда на страну обрушились самые интенсивные бомбардировки, Елизавета впервые выступила по радио.
Это было обращение к детям, которых отправили в Северную Америку, подальше от бомб, летящих на британские города
Это к вопросу о том, что "англичанам некуда было бежать".
В последний год войны Елизавета и сама надела форму, вступив в Женский вспомогательный территориальный корпус. Ее занесли в списки под номером 230873, как второго младшего офицера Елизавету Виндзор. Три недели она провела на курсах с группой других (тщательно отобранных) волонтеров, где изучала основы механики и училась водить грузовик.
Впервые женщина из королевской семьи занималась на курсах вместе с "обычными людьми".
И свое производство в разы дешевше чем ювелирное США\ВБ. И это при сохранении нынешной аграрно-сырьевой модели. А ведь вкусив азы субъектности люди могут войти во вкус и заняться реальными реформами и преобразованием экономики страны.
Когда я слышу такие разговоры, я вспоминаю объяснения времён Союза, почему стоимость нашего вооружения значительно ниже американского и каким образом нам удаётся поддерживать паритет сил при в разы меньших расходах. Да, частично это объяснялось более низким качеством изготовления, но в основном благодаря закрытым статьям бюджета и значительно более низким зарплатам (т.е. более низкому уровню жизни) народа. И что-то я не заметил, чтобы за 30 лет люди "вошли во вкус" и занялись "преобразованием экономики страны". "Аграрно-сырьевая модель" только закреплялась и усиливалась, и под неё даже подводилась "теоретическая база". Почему это изменится в будущем?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 лис, 2024 18:12, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:yamaДо перемоги Трампа в нас був 99% шанс на перемогу. Я з самого початку був є і буду за перемогу України, в ідеалі - чужими руками. Ну а в разі форс-мажору буду одним із мільйонів біженців на чужині.
budivelnik написав:Для того щоб люмпен ЗАХОТІВ і ЗМІГ воювати - його треба мотивувати і забезпечити необхідним
Є і інший шлях: зробити значну частину населення настільки зубожілою, щоб єдиний вихід, що вона б бачила -- це піти воювати, бо там годують, і хоч щось платять. Цим шляхом зазвичай і йдуть диктатури. Перемога РФ в цій війні остаточно доведе, що цей шлях більш ефективний, ніж свобода і демократія.
ЛАД написав:У всех войн одна причина - борьба за ресурсы.
Далеко не завжди. Іноді грає роль ідеологія (ксенофобія чи релігійні війни), а іноді особисті амбіції (хтось просто хоче увійти в історію).
Если копнуть, то под всеми "идеологиями" найдутся более приземлённые материальные причины. Как под изгнанием евреев из Испании, борьбой протестантов против католицизма, Варфоломеевской ночи и т.д, и т.п.