fler написав:За які ресурси кацапія захопила Придністров'я, Абхазію, Півд.Осетію?
Ну тут все логічно: такі анклави не дають розвиватись державам, відповідно їх дешевше підкупити і поширити свій "політичний вплив"
Вы правильно ответили. Абхазия и Ю. Осетия это влияние на Грузию и, шире, на Кавказ. Так же и Чечня. Приднестровье - влияние на Молдавию (сильное) и слегка на Украину. Н точно так же можно найти причины и в других якобы "идеологических" ситуациях. Просто менее явные.
M-Audio написав:А оставаться жить с теми, кто пришёл тебя убивать, да ещё и при этом периодически демонстрировать лояльность -- противоестественно. На это способны только те, которые изначально считали, что "не всё так однозначно", или "ущемленные за язык". И вот этим гражданам платить зарплаты, да ещё и из бюджета? Фактически спонсируя экономику оккупанта?
Ни в одной стране мира не было такого, чтобы всё население убегало от оккупации. И у нас в ВОВ такого не было. Всегда основная масса оставалась на месте. Правда, в Союзе запись в анкете "был в оккупации" являлась клеймом и к такому человеку относились с большим подозрением. Предлагаете повторить?
Правильное поведение должно вознаграждаться, неправильное -- наказываться. Вот именно это хотелось бы видеть, а каким образом -- это уже детали. То есть люди, которые уехали из оккупации, должны каким-либо образом оказаться в более выигрышном положении, чем те, кто остались, или вернулись. А если происходит наоборот, то это однозначный сигнал о том, что оккупация -- это не так уж плохо. А такое осознание, мягко говоря, совсем не желательно для власти.
"Отже, ті, хто жадає деескалації під проводом новообраного президента, можуть бути приголомшені, побачивши повну протилежність найближчими місяцями. Зараз і пан Зеленський, і пан Путін розглядають пана Трампа як свій шанс схилити терези на свою користь. Містер Трамп, у свою чергу, буде змушений наслідувати їх у ескалації власної лінії", – резюмує Кулеба. https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 22048.html
budivelnik написав:Для того щоб люмпен ЗАХОТІВ і ЗМІГ воювати - його треба мотивувати і забезпечити необхідним
Є і інший шлях: зробити значну частину населення настільки зубожілою, щоб єдиний вихід, що вона б бачила -- це піти воювати, бо там годують, і хоч щось платять. Цим шляхом зазвичай і йдуть диктатури. Перемога РФ в цій війні остаточно доведе, що цей шлях більш ефективний, ніж свобода і демократія.
+ 1 фобія: Россия начала применять в Украине термобарические БПЛА
Термобарическая боевая часть таких «Шахедов» получила индекс ТВ БЧ-50, она поступила в производство как минимум в апреле 2024 года. Согласно данным из утечки, ТВ БЧ-50 весит 52,4 кг и, помимо термобарического заряда, несет 2306 поражающих элементов в виде шариков диаметром 9 мм.
Новый термобарический боеприпас действует по однотактному принципу, то есть одновременно распыляет взрывоопасную смесь и подрывает ее, из-за чего образуется огненное облако температурой около 3000 градусов по Цельсию.
Облако может заполнять помещения целиком, а жертв ударной волны находят с лопнувшими глазными яблоками, травмами мозга, легких и органов слуха за пределами эпицентра взрыва, пишет AP.
В случае попадания термобарического БПЛА в жилое помещение укрыться от него невозможно, отмечают эксперты Defense Express. В этом случае человека не спасет укрытие в виде двух несущих стен квартиры, как при попадании осколочно-фугасного боеприпаса. Распространение термобарической смеси по помещению в теории могут замедлить постоянно закрытые межкомнатные двери.
Термобарические БПЛА запускают вместе с дронами-приманками, чтобы перегрузить украинскую ПВО. Такую тактику российские военные разработали еще в 2022 году и назвали «Операция "Ложная цель"», говорит источник AP, знакомый с производством новых БПЛА. В одном рое с термобарическими дронами летят БПЛА, набитые пенопластом и тряпками. Это создает риск ужасающих последствий при попадании в жилую застройку, подчеркивает источник AP. 12 ноября специалисты Киевского НИИ судебных экспертиз через химический анализ обломков подтвердили использование термобарических дронов Shahed-136.
ЛАД написав:......... Ни в одной стране мира не было такого, чтобы всё население убегало от оккупации. И у нас в ВОВ такого не было. Всегда основная масса оставалась на месте. Правда, в Союзе запись в анкете "был в оккупации" являлась клеймом и к такому человеку относились с большим подозрением. Предлагаете повторить?
Правильное поведение должно вознаграждаться, неправильное -- наказываться. Вот именно это хотелось бы видеть, а каким образом -- это уже детали. То есть люди, которые уехали из оккупации, должны каким-либо образом оказаться в более выигрышном положении, чем те, кто остались, или вернулись. А если происходит наоборот, то это однозначный сигнал о том, что оккупация -- это не так уж плохо. А такое осознание, мягко говоря, совсем не желательно для власти.
Вы думаете о людях или о власти? А что кому лучше, каждый выбирает сам. Кто-то готов жить в шалаше, лишь бы не в оккупации, кого=то не соблазнишь самыми лучшими условиями в оккупации. А кто-то не готов на такие жертвы. Особенно, если эвакуировался в Украину, а не в Европу и видит, что основная масса живёт почти как до войны, а он не имеет ни жилья, ни работы. Не могу судить о жизни в оккупации (к счастью, не был), но не думаю, что там очень сладко. Кроме, возможно, откровенных предателей.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 лис, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав:+ 1 фобія: Россия начала применять в Украине термобарические БПЛА
Термобарическая боевая часть таких «Шахедов» получила индекс ТВ БЧ-50, она поступила в производство как минимум в апреле 2024 года. Согласно данным из утечки, ТВ БЧ-50 весит 52,4 кг и, помимо термобарического заряда, несет 2306 поражающих элементов в виде шариков диаметром 9 мм.
Новый термобарический боеприпас действует по однотактному принципу, то есть одновременно распыляет взрывоопасную смесь и подрывает ее, из-за чего образуется огненное облако температурой около 3000 градусов по Цельсию.
Облако может заполнять помещения целиком, а жертв ударной волны находят с лопнувшими глазными яблоками, травмами мозга, легких и органов слуха за пределами эпицентра взрыва, пишет AP.
В случае попадания термобарического БПЛА в жилое помещение укрыться от него невозможно, отмечают эксперты Defense Express. В этом случае человека не спасет укрытие в виде двух несущих стен квартиры, как при попадании осколочно-фугасного боеприпаса. Распространение термобарической смеси по помещению в теории могут замедлить постоянно закрытые межкомнатные двери.
Термобарические БПЛА запускают вместе с дронами-приманками, чтобы перегрузить украинскую ПВО. Такую тактику российские военные разработали еще в 2022 году и назвали «Операция "Ложная цель"», говорит источник AP, знакомый с производством новых БПЛА. В одном рое с термобарическими дронами летят БПЛА, набитые пенопластом и тряпками. Это создает риск ужасающих последствий при попадании в жилую застройку, подчеркивает источник AP. 12 ноября специалисты Киевского НИИ судебных экспертиз через химический анализ обломков подтвердили использование термобарических дронов Shahed-136.
Уже давно. Когда попало в мой дом, то квартиры так не выгорали имхо
ЛАД написав:В Британии воевали даже члены королевской семьи. У них не было денег откупиться?
Можливо тому Британія зараз має те, що має?
ЛАД написав:"Аграрно-сырьевая модель" только закреплялась и усиливалась, и под неё даже подводилась "теоретическая база". Почему это изменится в будущем?
Тому що Україна вИграє цю війну всупереч всепропальщикам. Це перше. І тому що відновлення піде високотехнологічним шляхом (точніше вже йде), будуватимуться заводи, великий укр. бізнес націлений розвивати виробництво саме в Україні, а не вкладатися за кордон. Це друге.