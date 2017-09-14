Термобарическая боевая часть таких «Шахедов» получила индекс ТВ БЧ-50, она поступила в производство как минимум в апреле 2024 года. Согласно данным из утечки, ТВ БЧ-50 весит 52,4 кг и, помимо термобарического заряда, несет 2306 поражающих элементов в виде шариков диаметром 9 мм.Новый термобарический боеприпас действует по однотактному принципу, то есть одновременно распыляет взрывоопасную смесь и подрывает ее, из-за чего образуется огненное облако температурой около 3000 градусов по Цельсию.Облако может заполнять помещения целиком, а жертв ударной волны находят с лопнувшими глазными яблоками, травмами мозга, легких и органов слуха за пределами эпицентра взрыва, пишет AP.В случае попадания термобарического БПЛА в жилое помещение укрыться от него невозможно, отмечают эксперты Defense Express. В этом случае человека не спасет укрытие в виде двух несущих стен квартиры, как при попадании осколочно-фугасного боеприпаса. Распространение термобарической смеси по помещению в теории могут замедлить постоянно закрытые межкомнатные двери.Термобарические БПЛА запускают вместе с дронами-приманками, чтобы перегрузить украинскую ПВО. Такую тактику российские военные разработали еще в 2022 году и назвали «Операция "Ложная цель"», говорит источник AP, знакомый с производством новых БПЛА. В одном рое с термобарическими дронами летят БПЛА, набитые пенопластом и тряпками. Это создает риск ужасающих последствий при попадании в жилую застройку, подчеркивает источник AP.12 ноября специалисты Киевского НИИ судебных экспертиз через химический анализ обломковиспользование термобарических дронов Shahed-136.