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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:26
detroytred написав: fox767676 написав: ЛАД написав:detroytred
такого не предлагает
. Он просто описывает вариант, который нам готовят, по его мнению, "партнёры". И, вообще-то, похоже.
И вы сами понимаете, что ваши предложения по созданию сильной армии, для которой необходима мощная оборонная промышленность, стоят очень дорого. Так что нищими при этом таки будем. Или надеетесь, что на всё это деньги дадут "партнёры"?
детройтед считает такую модель рабочей
ну это ложный выбор
типа вконец закрипачить посполитых и признать себя папуасами управляемыми наместниками с мандатом из Лондона либо продолжать гедонистически разлагаться (2019-2021) и время от времени сдавать территории.
Тот уровень помощи, что может предоставить Лондон (а США уже кажется и не собираются) можно легко заместить наведением порядка, пресечением популизма и факторов принуждения к коррупции - т.е. экономическое бронирование вместо взяток мсек-влк-псу, может дать сопоставимый с британским обьем финансирования (1.5 куо * 500.000*12)= 9 млрд у.о. в год. И свое производство в разы дешевше чем ювелирное США\ВБ. И это при сохранении нынешной аграрно-сырьевой модели. А ведь вкусив азы субьектности люди могут войти во вкус и заняться реальными реформами и преобразованием экономики страны.
Ви якось перестрибнули.
З одного на інше.
Правильно підкреслили, що я вважаю такі модель дієздатною (звісно лише на якомусь відрізку часу), але потім чомусь замість аргументації заперечення цього твердження почали показувати кеп-очевидне інше -- про іншу модель, яка краще та ефективніше.
Проти неї (оцієї другою моделі, щоб самі ....) нічого проти не маю. Навпаки підтримую. І кажу, що це і моя хотєлка.
Але мова йде не про хотєлки)))
І головне: після того, як на власні очі наші можновладці продемонстрували, що навіть за умови отакого, як отака війна, вони не змінюють своєї мети перебування у владі, то про яку ймовірність реалізації даної моделі може бути мова???
Класичне: реальний варіант -- прилетять інопланетяни і зроблять за нас; фантастичний -- зробимо самі.
Так шо ж я пропоную фантастичного крім дотримання Конституції України у положеннях що стосуються її суверенітету, соціального спрямування держави та свободи підприємницької діяльності?
Ще були б зрозумілі поступки суверенітетом Брюселлю, бо щось таке записано і має практичне підгрунтя, але до чого тут Лондон ? Хто давав повноваження на такі заяви, чим вони вмотивоваані ? Хто давав право конструювати соціально-політичну архітектуру українського суспільства вказівками з Лондону ? Питання, на які доведеться шукати відповіді різними шляхами. Ніхто не дасть загубити середній клас, ядро української нації, на користь інших націй, а причепні будуть покарані всенародно.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:29
fler написав: ЛАД написав:
В Британии воевали даже члены королевской семьи. У них не было денег откупиться?
Можливо тому Британія зараз має те, що має?
ЛАД написав:
"Аграрно-сырьевая модель" только закреплялась и усиливалась, и под неё даже подводилась "теоретическая база". Почему это изменится в будущем?
Тому що Україна вИграє цю війну всупереч всепропальщикам. Це перше. І тому що відновлення піде високотехнологічним шляхом (точніше вже йде), будуватимуться заводи, великий укр. бізнес націлений розвивати виробництво саме в Україні, а не вкладатися за кордон. Це друге.
Вашими бы устами да мёд бы пить.
Но, к сожалению, "фантастика в следующем зале".
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:34
Игорь Алексеевич написав:
то войну так не выграть, а тем более если хотим иметь наступ. штурмовиков.
у війні можна перемогти навіть без наступу, знаєте про таке?
це як у боксі-коли один тримає щільну оборону, а інший тупо молотить чи по рукавичка, чи взагалі у повітря (кожний такий удар забирає багато сил)
назважаючи, що орків більше ніж нас у 4 рази, але солдат і у них не вистачає:
-колонії вже спорожніли
-вагнер закінчився
-корейці прийшли на допомогу
так у ворога перевага у всьому, але реальних сил на рік не більше
Будкеев лезет в ближний бой, а я к канатам жмусь
Но он пролез - он сибиряк, настырные они
И я сказал ему: - Чудак! Устал ведь, отдохни!
Но он не услышал, он думал, дыша
Что жить хорошо и жизнь хороша
А он все бьет - здоровый черт! Я вижу - быть беде
Ведь бокс - не драка, это спорт отважных и т. д
Вот он ударил раз, два, три - и сам лишился сил
Мне руку поднял рефери, которой я не бил
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:36
fox767676 написав:
...........
Так шо ж я пропоную фантастичного крім дотримання Конституції України у положеннях що стосуються її суверенітету, соціального спрямування держави та свободи підприємницької діяльності?
Ще були б зрозумілі поступки суверенітетом Брюселлю, бо щось таке записано і має практичне підгрунтя, але до чого тут Лондон ? Хто давав повноваження на такі заяви, чим вони вмотивоваані ? Хто давав право конструювати соціально-політичну архітектуру українського суспільства вказівками з Лондону ? Питання, на які доведеться шукати відповіді різними шляхами. Ніхто не дасть загубити середній клас, ядро української нації, на користь інших націй, а причепні будуть покарані всенародно.
Права никто не давал.
Но вы склоняетесь к утопизму. И к необоснованным урапатриотическим высказываниям, против которых вы сами выступаете.
Мы можем не считаться/меньше считаться с условным "Лондоном", когда мы будем способны самостоятельно противостоять врагу. Хотя бы в значительной мере.
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:40
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:40
lapay написав: pesikot написав:
У мене є знову і знову питання
Як можна зупинити Путина по ЛБЗ ?
Реально? Замінити Зеленського на адекватного. Адекватний погодиться на РПВ по ЛБЗ, підключить до досягнення цієї реальної мети КНР і США.
Не подобається? Давай свій реальний рецепт закінчення війни.
Не подобається.
Дуже дивна розмова, я питаю про Путіна, а ти мені пишешь про Зеленського
Де Путін в цій формулі РПВ по ЛБЗ ?
Ми не з КНР та США воюємо, а з Росією, яка на нас напала
КНР все зараз влаштовуємо в стосунках з РФ - дешеві єнергоносії від Росії, телегі на колесах, в три кінці по вартості, від Китаю
Навіщо Китаю впрягатись ?
Про святого Трампонія, я взагалі мовчу
І ще питання, а на кого замінювати Зеленського, кто на твою думку, адекватний ?
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:42
ЛАД
члени монаршої сім'ї - цю бюджетники вищого гатунку, вони всі отримали за державний кошт вищу військову освіту і воювали старшими офіцерами\генералами
я кажу про нашу ситуацію , коли 95% вищих держслужбовців захищені від призову, незважаючи на військові звання, молодий вік та витрати з бюджету. Проте прослідковується чітка тенденція знищення середнього класу та паростків капіталізму, за рахунок людей які є багаторічними платниками податків і не отримали від держави ніяких кредитів на військову підготовку. Тобто замість національного капіталізму будується на компрадорський феодально-кріпосницький лад з бойовими холопами, військовими поселянами кріпако-козаками, де соціально-капіталстична нерівність заміщується соціально-феодальною , а згодом і расовою, бо вже є спроби визначити монофункцію всього українського народу як "щит заходу"
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:44
fox767676 написав:
я за американо-украинскую дружбу и сотрудничество
pesikot написав:
Ты чьих будешь, холоп ?
а подоляковская ботоферма, по указке хозяина, изображает неадекватность для формирования негативного имиджа украинцев в мировом сообществе как агрессивных и неадевкватных реваншистов, которые хз знает что хотят, но только не завершение войны на паритетных условиях. Итогом такого плана должна стать международная изоляция и крах Украины
Именно поэтому, ты всех проукраинских хочешь уничтожить ?
К кому ты там собирался придти ?
У тебе какая-то своя Украина ?
Не трындел бы, номерной фокс )
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:46
ЛАД написав:
никто не давал.
Но вы склоняетесь к утопизму. И к необоснованным урапатриотическим высказываниям, против которых вы сами выс
ЛАД написав:
Права никто не давал.
Но вы склоняетесь к утопизму. И к необоснованным урапатриотическим высказываниям, против которых вы сами выступаете.
Мы можем не считаться/меньше считаться с условным "Лондоном", когда мы будем способны самостоятельно противостоять врагу. Хотя бы в значительной мере.
Скільки дивізій у Лондона?
Який обсяг військової допомоги надав Лондон Україні?
Чи співмірний політичний вплив Лондону з обсягами цієї допомоги, порівнючі наприклад з допомогою від Німеччини ?
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:53
ЛАД написав:
99% точно не было никогда.
Програти можна за однієї із 3 умов:
1. Якщо закінчились гроші.
2. Якщо закінчились солдати (але поки є гроші, то можна найняти корейців)
3. Якщо закінчилась підтримка народу (але поки є гроші то її можна купити).
Поки у нас були гроші США, ЄС та інших цивілізованих країн, а в москалів тільки частина їх грошей - ми не могли програти.
І я на 99% впевнений, що до 2029 москалі б програли, якщо б не Трамп.
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