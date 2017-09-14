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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:55
budivelnik написав:
Баагатий НЕ РОЗУМІЄ чому він має і платити і воювати....
покажи пальцем в якому місці платить багатий?
інваліди війни ті їх сім’ї всім забезпечені як і багаті?
чи поматросіл і бросіл?
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tester7336
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:56
lapay написав:
Адекватний погодиться на РПВ по ЛБЗ, підключить до досягнення цієї реальної мети КНР і США.
Я не бачу в цій формулі того, хто буде карати москалів за порушення РПВ, тому формула не має сенсу.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 16 лис, 2024 18:57
Дюрі-бачі написав:
Я не бачу в цій формулі того, хто буде карати москалів за порушення РПВ, тому формула не має сенсу.
Ніхто не буде карати(нафіг кому треба) крім Вас особисто.
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fox767676
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Додано: Суб 16 лис, 2024 19:03
fox767676 написав:
Так шо ж я пропоную фантастичного крім дотримання Конституції України у положеннях що стосуються її суверенітету, соціального спрямування держави та свободи підприємницької діяльності?
Я мав на увазі, що фантастичним є поява реалізації отакої мети в наших можновладців.
Це у вас є така мета, але нема інструментів її реалізації.
А у них є інструменти реалізації, але нема такої мети.
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detroytred
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Додано: Суб 16 лис, 2024 19:10
detroytred написав:
Я мав на увазі, що фантастичним є поява реалізації отакої мети в наших можновладців.
ну щоб замістити вплив Лондону не так багато то й треба, косметичні корегування соціально-економічної політики та дипломатії.
А с т.з геополітичного балансування між двома блоками, у сучасних умовах, то так, не маю уяви хто міг би потягнути
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fox767676
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Додано: Суб 16 лис, 2024 19:12
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
99% точно не было никогда.
Програти можна за однієї із 3 умов:
1. Якщо закінчились гроші.
2. Якщо закінчились солдати (але поки є гроші, то можна найняти корейців)
3. Якщо закінчилась підтримка народу (але поки є гроші то її можна купити).
Поки у нас були гроші США, ЄС та інших цивілізованих країн, а в москалів тільки частина їх грошей - ми не могли програти.
І я на 99% впевнений, що до 2029 москалі б програли, якщо б не Трамп.
1. Програти можна значно раніше.
2. Що було б з Україною, якби війна продовжувалась до 2029 року? Чи вам з Закарпаття не видно?
Ви дискутуєте з будівельником, але так само, як і він перебільшуєте роль грошей. У Гітлера в 1945 не закінчились ані гроші, ані солдати, ані підтримка народу. І все-ж таки він програв.
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ЛАД
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Додано: Суб 16 лис, 2024 19:21
fox767676 написав: ЛАД написав:
никто не давал.
Но вы склоняетесь к утопизму. И к необоснованным урапатриотическим высказываниям, против которых вы сами выс
ЛАД написав:
Права никто не давал.
Но вы склоняетесь к утопизму. И к необоснованным урапатриотическим высказываниям, против которых вы сами выступаете.
Мы можем не считаться/меньше считаться с условным "Лондоном", когда мы будем способны самостоятельно противостоять врагу. Хотя бы в значительной мере.
Скільки дивізій у Лондона?
Який обсяг військової допомоги надав Лондон Україні?
Чи співмірний політичний вплив Лондону з обсягами цієї допомоги, порівнючі наприклад з допомогою від Німеччини ?
Вы не заметили, я писал об условном "Лондоне". Подставьте США, ЕС, кого хотите ещё.
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ЛАД
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Додано: Суб 16 лис, 2024 19:27
"з Україною до кінця" (с)
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flyman
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Додано: Суб 16 лис, 2024 19:27
tester7336 написав: budivelnik написав:
Баагатий НЕ РОЗУМІЄ чому він має і платити і воювати....
покажи пальцем в якому місці платить багатий?
інваліди війни ті їх сім’ї всім забезпечені як і багаті?
чи поматросіл і бросіл?
1 Я БАГАТИЙ - я плачу податки і + до податків
2 Є 20000 чинуш дебілоїдів які також багаті і при цьому крадуть...
Але дебіли є у всіх країнах
Тому якщо 20000 багатих дебілів не платять - то це жодним чином не применшує заслуги 1 млн БАГАТИХ які платять
3 Співвідношення між БАГАТИМИ і БІДНИМИ що в тилу , що в ЗСУ - однакове.
4 Крім 20000 БАГАТИХ ДЕБІЛІВ є ще 5 млн БІДНИХ ДЕБІЛІВ, і ці 5 млн КРАДУТЬ в 10 разів більше ніж їх зеркальне відображення.
Але що з Дебіла взяти?
він хоч багатий, хоч бідний - все одно імбецил.
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budivelnik
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Додано: Суб 16 лис, 2024 19:29
ЛАД написав:
ы не заметили, я писал об условном "Лондоне". Подставьте США, ЕС, кого хотите ещ
Ну их политические амбиции +/- адекватны, особенно ЕС.
А вот Лондон себе как будто новую игрушку нашел для "большой игры"
При том что сам в 20 веке проиграл все что можно, сдал Тайвань, не помог союзному Пакистану с Бангладешем и т.д.
Может еще и наши холуи переигрывают, но тема нездоровая
Пакистан после бангладешской неудачи взялся за ум. ракетная программа + ядерка.
Но вроде британских следов нет, все по-чесному наворовал Кадыр-Хан.
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 16 лис, 2024 19:35, всього редагувалось 2 разів.
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