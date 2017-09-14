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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 109441094510946109471094810949>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 18:55

  budivelnik написав:Баагатий НЕ РОЗУМІЄ чому він має і платити і воювати....


покажи пальцем в якому місці платить багатий?
інваліди війни ті їх сім’ї всім забезпечені як і багаті?
чи поматросіл і бросіл?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Адекватний погодиться на РПВ по ЛБЗ, підключить до досягнення цієї реальної мети КНР і США.

Я не бачу в цій формулі того, хто буде карати москалів за порушення РПВ, тому формула не має сенсу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Я не бачу в цій формулі того, хто буде карати москалів за порушення РПВ, тому формула не має сенсу.

Ніхто не буде карати(нафіг кому треба) крім Вас особисто.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 19:03

  fox767676 написав:Так шо ж я пропоную фантастичного крім дотримання Конституції України у положеннях що стосуються її суверенітету, соціального спрямування держави та свободи підприємницької діяльності?

Я мав на увазі, що фантастичним є поява реалізації отакої мети в наших можновладців.

Це у вас є така мета, але нема інструментів її реалізації.
А у них є інструменти реалізації, але нема такої мети.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Я мав на увазі, що фантастичним є поява реалізації отакої мети в наших можновладців.

ну щоб замістити вплив Лондону не так багато то й треба, косметичні корегування соціально-економічної політики та дипломатії.
А с т.з геополітичного балансування між двома блоками, у сучасних умовах, то так, не маю уяви хто міг би потягнути
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 19:12

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:99% точно не было никогда.

Програти можна за однієї із 3 умов:
1. Якщо закінчились гроші.
2. Якщо закінчились солдати (але поки є гроші, то можна найняти корейців)
3. Якщо закінчилась підтримка народу (але поки є гроші то її можна купити).

Поки у нас були гроші США, ЄС та інших цивілізованих країн, а в москалів тільки частина їх грошей - ми не могли програти.
І я на 99% впевнений, що до 2029 москалі б програли, якщо б не Трамп.

1. Програти можна значно раніше.
2. Що було б з Україною, якби війна продовжувалась до 2029 року? Чи вам з Закарпаття не видно?
Ви дискутуєте з будівельником, але так само, як і він перебільшуєте роль грошей. У Гітлера в 1945 не закінчились ані гроші, ані солдати, ані підтримка народу. І все-ж таки він програв.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 19:21

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:никто не давал.
Но вы склоняетесь к утопизму. И к необоснованным урапатриотическим высказываниям, против которых вы сами выс
  ЛАД написав:Права никто не давал.
Но вы склоняетесь к утопизму. И к необоснованным урапатриотическим высказываниям, против которых вы сами выступаете.
Мы можем не считаться/меньше считаться с условным "Лондоном", когда мы будем способны самостоятельно противостоять врагу. Хотя бы в значительной мере.


Скільки дивізій у Лондона?
Який обсяг військової допомоги надав Лондон Україні?
Чи співмірний політичний вплив Лондону з обсягами цієї допомоги, порівнючі наприклад з допомогою від Німеччини ?

Вы не заметили, я писал об условном "Лондоне". Подставьте США, ЕС, кого хотите ещё.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 19:27

  detroytred написав:Пентагон передасть Україні 7,1 млрд доларів допомоги до кінця каденції Байдена
https://www.slovoidilo.ua/2024/11/15/no ... yi-bajdena

"з Україною до кінця" (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 19:27

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:Баагатий НЕ РОЗУМІЄ чому він має і платити і воювати....
покажи пальцем в якому місці платить багатий?
інваліди війни ті їх сім’ї всім забезпечені як і багаті?
чи поматросіл і бросіл?
1 Я БАГАТИЙ - я плачу податки і + до податків
2 Є 20000 чинуш дебілоїдів які також багаті і при цьому крадуть...
Але дебіли є у всіх країнах
Тому якщо 20000 багатих дебілів не платять - то це жодним чином не применшує заслуги 1 млн БАГАТИХ які платять
3 Співвідношення між БАГАТИМИ і БІДНИМИ що в тилу , що в ЗСУ - однакове.
4 Крім 20000 БАГАТИХ ДЕБІЛІВ є ще 5 млн БІДНИХ ДЕБІЛІВ, і ці 5 млн КРАДУТЬ в 10 разів більше ніж їх зеркальне відображення.
Але що з Дебіла взяти?
він хоч багатий, хоч бідний - все одно імбецил.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:ы не заметили, я писал об условном "Лондоне". Подставьте США, ЕС, кого хотите ещ


Ну их политические амбиции +/- адекватны, особенно ЕС.
А вот Лондон себе как будто новую игрушку нашел для "большой игры"
При том что сам в 20 веке проиграл все что можно, сдал Тайвань, не помог союзному Пакистану с Бангладешем и т.д.
Может еще и наши холуи переигрывают, но тема нездоровая
Пакистан после бангладешской неудачи взялся за ум. ракетная программа + ядерка.
Но вроде британских следов нет, все по-чесному наворовал Кадыр-Хан.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 лис, 2024 19:35, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
 
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