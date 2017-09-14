Ни в одной стране мира не было такого, чтобы всё население убегало от оккупации. И у нас в ВОВ такого не было. Всегда основная масса оставалась на месте. Правда, в Союзе запись в анкете "был в оккупации" являлась клеймом и к такому человеку относились с большим подозрением. Предлагаете повторить?[/quote]
у вас була ВОВ, а решта світу знає Другу Світову
Все в России знают даты Великой Отечественной войны: 22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года. Даты Второй мировой войны известны меньше: 1 сентября 1939 – 2 сентября 1945-го. Каждый в России знает, что в Великой Отечественной Советский Союз воевал с Германией и ее союзниками.
Не каждый вспомнит, что во Второй мировой участвовало 62 государства из 73 существовавших тогда на планете, что боевые действия велись на территории трех континентов и в водах четырех океанов, что это пока единственный конфликт, в котором применялось ядерное оружие.
Эта грандиозная мировая бойня будто обошла Советский Союз, который вел свою собственную войну с фашистами и победил их. Как же так случилось, что торжественно отмечаемая ежегодно в России победа над нацистской Германией – это победа в Великой Отечественной войне, а память о Второй мировой будто стерта?
Что сделал Советский Союз в первые же дни после начала Второй мировой войны? Начал военные действия против Польши. С запада на поляков напала национал-социалистическая Германия, с востока – социалистический Советский Союз. Немцы – 1 сентября, Советы – 17-го. Это и есть дата вступления Советского Союза во Вторую мировую войну.
И не на стороне антигитлеровской коалиции, которая была представлена тогда Польшей, Англией, Францией, Австралией, Новой Зеландией, Индией и Канадой, а в союзе с нацистской Германией. Именно с ней Советский Союз был связан пактом о ненападении, подписанным в Москве 23 августа 1939 года – за неделю до начала Второй мировой войны. Именно с ней Советский Союз заключил 28 сентября 1939 года договор о дружбе и границе.
для чого був вигадан сталіним термін "великая отечественная",щоб люди не здогадувались про те, що СССР діяв в коаліції з Гетлером і має нести повну відповідальність за цю війну перед всім людством, і це історично-дведений факт. Я теж в радянській школі "вивчав історію"-про освободительные походы красной армии в 1939 (Україна, Белорусь), потім принуждение к оккупации стран Балтии (до речі, ви навіть влітку 2024 щось там писали на ветке про "сами попросили ввести войска", мабудь ви и сейчас так считаете, что украинцы 24 февраля 2022 попросили освободить и ввести войска?
стосовно того: скільки населення СССР було в оккупації в 1941-44 роках, Сталіна теж цікавила цифра, він запитав Молотова, скільки зараз в окупації? той відповів, що точну цифру назвати важко, але приблизно 37-38млн Сталін сказав: краще би вони всі здохли, бо якщо ні, то будуть працювати на ворога
побажання сталіна здійснились майже на 35%
Про масштаб втрат свідчить зменшення чисельності населення УРСР з 41 млн 657 тис. осіб на червень 1941 року до 27 млн 382 тис. осіб на початок 1945 року.
-неселение оккупированных территорий СССР убегало пешком (даже лошадей не было, все забрала отступающая красная армия (если не смогли забрать лошадей или кр.скот был приказ уничтожить), так что пешком по скорости даже красная армия не могла состазаться с танковыми обхватами Гудериана, потому попадала в котлы
К основным «котлам» 1941 года, если брать самые крупные, относятся Минск, Смоленск, Умань, Киев, Вязьма, Ржев, Брянск
в 2022г был транспорт (личный, волонтеры)- согласовали с оккупантами для населения открыли зеленые корридоры(временно)
В Запорожской области будет действовать зеленый коридор в районе Каменского Впрочем, некоторым нужно проехать туда, поэтому сегодня, 1 мая, будет действовать зеленый коридор, в частности, в районе села Каменское. Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев. https://24tv.ua/ru/zaporozhe-budet-dejs ... e_n1968986
а в СССР были зеленые коридоры? могли ли граждане ссср бежать из оккупации не на восток, а на запад (в Польшу, Румынию)?
prodigy Какое отношение всё это ваше историческое исследование имеет к теме разговора? Эвакуация в Союзе была именно во время ВОВ, а не с началом 2 МВ. Население Украины уменьшилось во время войны из-за Сталина? Я до сих пор полагал, что из-за Гитлера. А Польша и Румыния тогда не были под Гитлером? Особенно, Польша? Вы сейчас разочаровались в Солонине, но длительное увлечение не прошло даром.
ЛАД написав:ы не заметили, я писал об условном "Лондоне". Подставьте США, ЕС, кого хотите ещ
Ну их политические амбиции +/- адекватны, особенно ЕС. А вот Лондон себе как будто новую игрушку нашел для "большой игры" При том что сам в 20 веке проиграл все что можно, сдал Тайвань, не помог союзному Пакистану с Бангладещем и т.д. Может еще и нащи холуи переигрывают, но тема нездоровая Пакистан после бангладешской неудачи взялся за ум. ракетная программа + ядерка. Но вроде британских следов нет, все по-чесному наворовал Кадыр-Хан.
стосовно деколонізації після Першої і Другої Світової війн
К середине XX века экономическое могущество европейских колониальных держав ослабело, им уже было сложно содержать войска, полицию, администрацию в своих колониях. Колонии давно перестали приносить метрополиям сверхприбыли, на удержание их под своей властью метрополии зачастую тратили больше, чем получали взамен.
Вторая мировая война серьёзно ослабила колониальные империи. Капитуляция перед врагом Франции, захват ряда азиатских колоний Великобритании и Франции, а также Нидерландской Ост-Индии японцами развеяла у народов колоний представление о непобедимости белого человека. Кроме того, в годы сопротивления японской оккупации в ряде колоний возникли боевые организации, которые получили опыт ведения партизанской войны
економіка Британії була виснажена війною, до того колишній партнер ссср став ворогом і почалась холодна війна (після речі Черчіля в Фултоні, 5 березня 1946р), тому ні Братінії , ні Франції не вистачало сил на утримання колоній. Про те страни, які не мали колоній США і СССР почали неоколоніальні війни після 1950р (Корейська війна).
ЛАД написав:Население Украины уменьшилось во время войны из-за Сталина? Я до сих пор полагал, что из-за Гитлера.
Як би заслуги сраліна по зменшенню населення України - також применшувати не варто... Чого коштувала Україні форсування Дніпра в 1943... Загальні втрати збройних сил - приблизно 0,8 млн... Серед них левова частка це піджаки нашвидкоруч мобілізовані на теренах України
budivelnik написав:заслуги сраліна по зменшенню населення України
Загалом у 1941–1945 роках депортація українців могла торкнутися до 700–800 тисяч осіб, до 500 тисяч українців було депортовано за політичними мотивами.
ладів цим не проймеш.. він зараз почне розповідати що сралін збільшив Україну приєднавши до неї Західну Україну. Аргументація що в 2 світовій воювали не тільки педераційники і що УКРАЇНЦІ які воювали в лавах зс срср також внесли вклад в перемогу чим приєднали до себе Західну Україну, Буковину і Закарпаття...
ЛАД написав:prodigy Какое отношение всё это ваше историческое исследование имеет к теме разговора? Эвакуация в Союзе была именно во время ВОВ, а не с началом 2 МВ. Население Украины уменьшилось во время войны из-за Сталина? Я до сих пор полагал, что из-за Гитлера. А Польша и Румыния тогда не были под Гитлером? Особенно, Польша? Вы сейчас разочаровались в Солонине, но длительное увлечение не прошло даром.
ЛАД, ВОВ не існувало, це дитина пропоганди комунистів населенення України активно знищували комуністи ще з 1918р, потім немецькі окупанти, і з 1943 знов Сталін ,коли мобілізували майже з 16років і замість зброї з циглинами погнали "іскупать вину в окупації"
Називала війну вітчизняною може той, хто захищав свою вітчизну. Українці захищали не свою вітчизну, а воювали за Російську імперію (що до 8 грудня 1991 року звалася Союз РСР) проти гітлерівської імперії.
Україна не оголошувала війни Німеччині і не оголошувала стану війни з нею. Україна не була суб’єктом міжнародного права і тому не воювала з Німеччиною. Україна була колонією Москви, українці, — громадянами Союзу РСР. Керівництво Союзу мобілізувало українців до імперської армії і погнало на війну: до 1941 року на загарбання чужих країн і розширення меж імперії, від 1941 року — на захист загарбаних територій від іншого загарбника — гітлерівської Німеччини.
Українці в цій війні були гарматним м’ясом, а по-заяк у Москві на нас завжди дивилися з підозрою, то маршал Жуков від початку й до кінця війни з Німеччиною послідовно і завзято старався убивати українців якомога більше. Верхом його українофобства був наказ, що він його підписав 1944 року разом з Берією, про примусове виселення всіх українців, які жили на окупованій німцями українській території, в «отдаленные края СССР».
1943 року, коли німецька окупація на Чернігівщині змінилася російською, мого батька і всіх дорослих чоловіків села забрали (силою) до Червоної армії. Ця Червона армія була російською армією: уніформа, статути і мова були російські, у ній плекали російські військові традиції, і Сталін у переговорах з Рузвельтом і Черчілем постійно вживав вирази «русские войска», «русский маршал Жуков», «русский генерал» тощо.
Мого батька і всіх мобілізованих селян без жодного військового навчання, у своєму цивільному одязі через два тижні після мобілізації привезли на фронт біля Лоєва на Дніпрі, дали одну гвинтівку на кілька чоловіків і по свіжому білому сніжку в сірих, чорних та інших темних піджаках кинули німцям під кулі. До села почали щодень надходити повідомлення про смерть, їх було все більше. Одного разу прийшло повідомлення про смерть 25 чоловік. Так російська імперія перетворила їх на гарматне м’ясо!
Наприкінці 1944 року і мене, 16-річного хлопця, взяли до тієї ж армії зброєю захищати московські імперські інтереси. І був я в армії до 1953 року. Тепер маю статус учасника бойових дій. https://www.museum-ukraine.info/?p=880
у мене немає розчарування Солониным стосовно Другої Світової, Солонина має фото-копії архівних документів, які він зачитує на каналі Ютуб, він навмисно не робить ніяких висновків
я не згоден з ним стосовно війни з рф, і стосовно того що у нього існує (мабуть навіяна Любарським) віра в Трампа (що той або, або), або мир на умовах хуйла (це поразка України), або допомога, но значно більша за демократів, а про третій варіант він мовчить (бо не знає, чи боїться озвучити)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 16 лис, 2024 20:02, всього редагувалось 1 раз.