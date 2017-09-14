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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1094610947109481094910950 ... 10952>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:02

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Тут взагалі якась маячня закарпатська.

пропий таблетки від регіонального шовінізму, забагато писанини про нашу область.
під час повеней 1998 і 2017 теж строчив стільки, чи тоді було пох а лише зараз муляє очі?

єто другоє: "гоцули порубали дерева, ССЗБ",
точно, ось і свідки секти дровосєків
  wild.tomcat написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:Тут взагалі якась маячня закарпатська.

пропий таблетки від регіонального шовінізму, забагато писанини про нашу область.
під час повеней 1998 і 2017 теж строчив стільки, чи тоді було пох а лише зараз муляє очі?


напевно це хотаб, а не місцеві, повирубував дерева на схилах, що в результаті гори лисі стоять і були такі катаклізми, і він мав першим бігти щось робити? :) прикольно, одні рублять дерева і заодно "капусту", але коли в результаті настає дупа, то винен хотаб, а не лісоруби.

хоча не виключаю можливості, що може і там хотаб побував, в якості рятувальника на хелікоптері. його колеги якісь точно були.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:06

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:У Гітлера в 1945 не закінчились ані гроші, ані солдати, ані підтримка народу.

Гроші закінчилися в 44:
Беремо ціну 1 кг. масла в Берліні:
39 рік - 1 марка.
40 рік - 1 марка.
41 рік - 2 марки
42 рік - 2 марки
43 рік - 3 марки
44 рік - 100 марок
45 рік - 1000+ марок.

Тем не менее на производство оружия денег хватало.
Но интересно было бы сравнить ваши цифры с такими же, например, в Союзе.
Только, я так понимаю, вы привели немецкие цены чёрного рынка. Так что если будете сравнивать, то в Союзе тоже берите цены чёрного рынка.
Не уверен, что в Англии было намного лучше.
Почитайте, например, https://en.wikipedia.org/wiki/Rationing и https://www.svoboda.org/a/2040970.html.
Там, правда, не указаны нормы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:11

  Xenon написав:Дзвінок Шольца путіну, – це ...

ст. 111
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Только, я так понимаю, вы привели немецкие цены чёрного рынка.
Так ціни чорного ринку найкраще показують реальну картину.
Тут как би виключно економіка- ніякої політики
Баланс попиту і пропозиції через ціну.
Якщо ціна масла зросла в 1000 разів, то підозррю що ціна хліба/картоплі чи мяса - зросли не менше.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:39

Сполучені Штати будуть співпрацювати з Україною, щоб перевести українські вугільні електростанції на невеликі модульні ядерні реактори та використовувати їх для декарбонізації сталеливарної промисловості.

(https://kyivindependent.com/new-us-ukra ... -industry/)
а потом гравицапе наступит гиперлупа
https://www.youtube.com/shorts/QAKbb_wyyy0
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 16 лис, 2024 20:47, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:43

"Те, кто ждет деэскалации под руководством Трампа, могут быть шокированы в ближайшие месяцы", — Кулеба
Война в Украине при Трампе может только усилиться — он не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном, считает экс-министр иностранных дел.
"Даже если бы Зеленский согласился на неприемлемые условия, внутренние волнения в обществе угрожали бы распадом. Это дало бы путину победу, которую он давно желал. Но ответственность за это ляжет прямо на Трампа. Трамп не позволит, чтобы Украина стала его Афганистаном".

Які коментарі, шановне панство?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:46

  katso написав:
  M-Audio написав:
  Господар Вельзевула написав:Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.
Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?
Закон не запрещает оставаться в оккупации и возвращаться в нее?
Закон не забороняє, але є очевидні технічні складнощі з поверненням. Але я можу сказати навіть більше. Дехто, перебуваючи в окупованому Маріуполі, продовжує працювати в українських установах (причому навіть бюджетних) і отримувати за це зарплату.


Это называется "удаленная работа" и кажется мне что удаленно сейчас в Украине работают почти все офисы. А дальше пойди ты их проверь где они физически - в Монако или в Мариуполе, тут уже кто как вывернется.

Я не знаю, як це пояснити, враховуючи те, що там жити неможливо, не отримавши паспорта з куркою.


А вот тут давайте поподробнее. Люди всю жизнь платили Украине налоги в надежде что она их защитит. Но нет, внезапно (где разведка?) и непредсказуемо (где аналитики?) началась (вот так вот как дождь) война и люди оказались в оккупации - так что прикажете им делать, харакири?

по ІР легко, і заборона використовувати VPN
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:47

  fler написав:
  ЛАД написав:"Аграрно-сырьевая модель" только закреплялась и усиливалась, и под неё даже подводилась "теоретическая база". Почему это изменится в будущем?

Тому що Україна вИграє цю війну всупереч всепропальщикам. Це перше. І тому що відновлення піде високотехнологічним шляхом (точніше вже йде), будуватимуться заводи, великий укр. бізнес націлений розвивати виробництво саме в Україні, а не вкладатися за кордон. Це друге.

Можливо на паперах чи у когось в фантазіях і є заводи, але на жаль наші можновладці навіть пороховий завод який коштує 20 млн дол не побудували за 3 роки повномасштабної війни. Що вже казати про якісь високі технології?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:49

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:У Гітлера в 1945 не закінчились ані гроші, ані солдати, ані підтримка народу.

Гроші закінчилися в 44:
Беремо ціну 1 кг. масла в Берліні:
39 рік - 1 марка.
40 рік - 1 марка.
41 рік - 2 марки
42 рік - 2 марки
43 рік - 3 марки
44 рік - 100 марок
45 рік - 1000+ марок.

масло то такое...
44й+
не было керосина и дизеля, танки и самолеты стояли мертвым грузом т.к. нечего было залить в баки...
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:50

flyman муха видел такое?
https://www.youtube.com/shorts/MI_2rOYPUIU
Wirująświatła
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