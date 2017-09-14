Hotab написав:Тут взагалі якась маячня закарпатська.
пропий таблетки від регіонального шовінізму, забагато писанини про нашу область. під час повеней 1998 і 2017 теж строчив стільки, чи тоді було пох а лише зараз муляє очі?
напевно це хотаб, а не місцеві, повирубував дерева на схилах, що в результаті гори лисі стоять і були такі катаклізми, і він мав першим бігти щось робити? прикольно, одні рублять дерева і заодно "капусту", але коли в результаті настає дупа, то винен хотаб, а не лісоруби.
хоча не виключаю можливості, що може і там хотаб побував, в якості рятувальника на хелікоптері. його колеги якісь точно були.
ЛАД написав:У Гітлера в 1945 не закінчились ані гроші, ані солдати, ані підтримка народу.
Гроші закінчилися в 44: Беремо ціну 1 кг. масла в Берліні: 39 рік - 1 марка. 40 рік - 1 марка. 41 рік - 2 марки 42 рік - 2 марки 43 рік - 3 марки 44 рік - 100 марок 45 рік - 1000+ марок.
Тем не менее на производство оружия денег хватало. Но интересно было бы сравнить ваши цифры с такими же, например, в Союзе. Только, я так понимаю, вы привели немецкие цены чёрного рынка. Так что если будете сравнивать, то в Союзе тоже берите цены чёрного рынка. Не уверен, что в Англии было намного лучше. Почитайте, например, https://en.wikipedia.org/wiki/Rationing и https://www.svoboda.org/a/2040970.html. Там, правда, не указаны нормы.
ЛАД написав:Только, я так понимаю, вы привели немецкие цены чёрного рынка.
Так ціни чорного ринку найкраще показують реальну картину. Тут как би виключно економіка- ніякої політики Баланс попиту і пропозиції через ціну. Якщо ціна масла зросла в 1000 разів, то підозррю що ціна хліба/картоплі чи мяса - зросли не менше.
Сполучені Штати будуть співпрацювати з Україною, щоб перевести українські вугільні електростанції на невеликі модульні ядерні реактори та використовувати їх для декарбонізації сталеливарної промисловості.
"Те, кто ждет деэскалации под руководством Трампа, могут быть шокированы в ближайшие месяцы", — Кулеба Война в Украине при Трампе может только усилиться — он не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном, считает экс-министр иностранных дел. "Даже если бы Зеленский согласился на неприемлемые условия, внутренние волнения в обществе угрожали бы распадом. Это дало бы путину победу, которую он давно желал. Но ответственность за это ляжет прямо на Трампа. Трамп не позволит, чтобы Украина стала его Афганистаном".
Господар Вельзевула написав:Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию. Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит? Закон не запрещает оставаться в оккупации и возвращаться в нее?
Закон не забороняє, але є очевидні технічні складнощі з поверненням. Але я можу сказати навіть більше. Дехто, перебуваючи в окупованому Маріуполі, продовжує працювати в українських установах (причому навіть бюджетних) і отримувати за це зарплату.
Это называется "удаленная работа" и кажется мне что удаленно сейчас в Украине работают почти все офисы. А дальше пойди ты их проверь где они физически - в Монако или в Мариуполе, тут уже кто как вывернется.
Я не знаю, як це пояснити, враховуючи те, що там жити неможливо, не отримавши паспорта з куркою.
А вот тут давайте поподробнее. Люди всю жизнь платили Украине налоги в надежде что она их защитит. Но нет, внезапно (где разведка?) и непредсказуемо (где аналитики?) началась (вот так вот как дождь) война и люди оказались в оккупации - так что прикажете им делать, харакири?
ЛАД написав:"Аграрно-сырьевая модель" только закреплялась и усиливалась, и под неё даже подводилась "теоретическая база". Почему это изменится в будущем?
Тому що Україна вИграє цю війну всупереч всепропальщикам. Це перше. І тому що відновлення піде високотехнологічним шляхом (точніше вже йде), будуватимуться заводи, великий укр. бізнес націлений розвивати виробництво саме в Україні, а не вкладатися за кордон. Це друге.
Можливо на паперах чи у когось в фантазіях і є заводи, але на жаль наші можновладці навіть пороховий завод який коштує 20 млн дол не побудували за 3 роки повномасштабної війни. Що вже казати про якісь високі технології?