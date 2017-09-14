katso написав:

M-Audio написав: Господар Вельзевула написав: Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.

Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?

Закон не запрещает оставаться в оккупации и возвращаться в нее? Самое ржачное-в наших новостях проскочило что 30% мариупольцев вернулись в оккупацию.Закон,я так понял,не запрещает? Ну прикольно. Отскочили,пересидели, тут жилья нет, все их ссаными тряпками гоняют-ну созвонились с теми кто там, поузнавали как да что и вернулись,так выходит?Закон не запрещает оставаться в оккупации и возвращаться в нее? Закон не забороняє, але є очевидні технічні складнощі з поверненням. Але я можу сказати навіть більше. Дехто, перебуваючи в окупованому Маріуполі, продовжує працювати в українських установах (причому навіть бюджетних) і отримувати за це зарплату. Закон не забороняє, але є очевидні технічні складнощі з поверненням. Але я можу сказати навіть більше. Дехто, перебуваючи в окупованому Маріуполі, продовжує працювати в українських установах (причому навіть бюджетних) і отримувати за це зарплату.

Я не знаю, як це пояснити, враховуючи те, що там жити неможливо, не отримавши паспорта з куркою.

Это называется "удаленная работа" и кажется мне что удаленно сейчас в Украине работают почти все офисы. А дальше пойди ты их проверь где они физически - в Монако или в Мариуполе, тут уже кто как вывернется.А вот тут давайте поподробнее. Люди всю жизнь платили Украине налоги в надежде что она их защитит. Но нет, внезапно (где разведка?) и непредсказуемо (где аналитики?) началась (вот так вот как дождь) война и люди оказались в оккупации - так что прикажете им делать, харакири?