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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 109471094810949109501095110952>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 92
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:52

  Wirująświatła написав:flyman видел такое?
https://www.youtube.com/shorts/MI_2rOYPUIU

хвейк бес очьков допрєальності
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:53

  fler написав:"Те, кто ждет деэскалации под руководством Трампа, могут быть шокированы в ближайшие месяцы", — Кулеба
Война в Украине при Трампе может только усилиться — он не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном, считает экс-министр иностранных дел.
"Даже если бы Зеленский согласился на неприемлемые условия, внутренние волнения в обществе угрожали бы распадом. Это дало бы путину победу, которую он давно желал. Но ответственность за это ляжет прямо на Трампа. Трамп не позволит, чтобы Украина стала его Афганистаном".

Які коментарі, шановне панство?

Всё увидим после 20 января. А что Кулеба может сейчас сказать, что есть пункты в переговорах, которые нам не подходят? Всегда политики несут пургу, а потом включают др. пургу, что бы забыть первую. Интересно кто то помнит все высказывания политиков за 22г? или даже за начало или середину 24года? Мы уже даже начали забывать про октябр. план мира от ЗЕ.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 16 лис, 2024 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:54

  Mimohod написав:
  fox767676 написав:прогнать через 2-3 месячные военные сборы кччу заныкавшегося от войны народа.

А кормить их детей кто будет эти три месяца?

бюджетна сіся
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:55

  BIGor написав:
  fler написав:Тому що Україна вИграє цю війну всупереч всепропальщикам. Це перше. І тому що відновлення піде високотехнологічним шляхом (точніше вже йде), будуватимуться заводи, великий укр. бізнес націлений розвивати виробництво саме в Україні, а не вкладатися за кордон. Це друге.

Можливо на паперах чи у когось в фантазіях і є заводи, але на жаль наші можновладці навіть пороховий завод який коштує 20 млн дол не побудували за 3 роки повномасштабної війни. Що вже казати про якісь високі технології?

один из крупнейших производителей вооружения из Германии УЖЕ запустил завод по производству бронетехники в Украине
не, не слышали?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но интересно было бы сравнить ваши цифры с такими же, например, в Союзе.

в США
38 рік - 0.35$ за фунт
45 рік - 0.5$

совок
38 рік - 3 рублі за кг.
45 рік - 6-8 рублів.

Англія
38 рік - 0.75 фунтів за кг.
45 рік - 0.9 фунтів
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 16 лис, 2024 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 20:57

  Игорь Алексеевич написав:
  fler написав:"Те, кто ждет деэскалации под руководством Трампа, могут быть шокированы в ближайшие месяцы", — Кулеба
Война в Украине при Трампе может только усилиться — он не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном, считает экс-министр иностранных дел.
"Даже если бы Зеленский согласился на неприемлемые условия, внутренние волнения в обществе угрожали бы распадом. Это дало бы путину победу, которую он давно желал. Но ответственность за это ляжет прямо на Трампа. Трамп не позволит, чтобы Украина стала его Афганистаном".

Які коментарі, шановне панство?

Всё увидим после 20 января. А что Кулеба может сейчас сказать, что есть пункты в переговорах, которые нам не подходят? Всегда несут пургу, а потом включают др. пургу, что бы забыть первую. Интересно кто то помнит все высказывания политиков за 22г? или даже за начало или середину 24года? Мы уже даже начали забывать про октябр. план мира от ЗЕ.

"эксперт", когда уже ПА37,5 можно откупиться?
октябР? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 21:08

  Игорь Алексеевич написав:
  Прохожий написав:эксперт", когда уже ПА37,5 можно откупиться?
октябР?
Кто захотел уже откупился или вы всё ещё с бумагой сидите. Хотя у кого есть реально грн., то он при любом роскладе знает как с ними поступить и куда вложиться. Обычно пишут пургу у кого в кармане бублик)) А если не знаете, то можете мне перекинуть грн на карту и я вам куплю дол. по 5))

самокритика отличная штука!
пешите исчо, "эксперт")
но...вы удивительно органичная личность, что в прогнозах динамики курсов, что в политике...
ваши прогнозы г.но :mrgreen:
может у вас еще какие "способности" есть?)
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 21:11

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:З реальних сценарій є лише один -- реально "все для фронту, все для перемоги". Тобто реально влада та суспільство погоджується і платить відповідну ціну за Перемогу (справедливий мир і т.д.).

А хто платити за це буде?

З влади, суспільства?

Всі, в кого хоч щось є.
Навіть отой інвалід чи старець. Має щось. Тепло для підсвічування в теплик.
А про інших, тобто тих, хто має сили, руки-ноги, авто, прикраси, валюту і т.д. годі й говорити.

Інше ніяк.
Ферарі (перемога, справедливий мир, гарантії) дорого коштує..
Партнери платити не хочуть.
То ж залишаються тільки свої нирки.
Або обирати щось інше, ніж Ферарі.

Авто це не розкіш, а засіб пересування. Хм.. вєлік напр, той що був в політичній рекламі.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 21:13

  detroytred написав:
  lapay написав: і спокійно, з незнищенними залишками рейтингу, жити в Україні.

А гарантом цього хто для нього буде?

Тут на хфорумі лише за базікання про рпв майже в зрадники записують, то що тоді буде в реалі?
Отже рано чи пізно спливе питання "А на хіба отоді ото стільки жертв було? Чому раніше не прийняли рішення. Хто відповідати буде за це?"
Внутрішнє питання.
Тому гарантом йому можуть бути лише зовнішні суб'єкти.
Або доведення внутрішньої ситуації до стану, коли таке питання і не виникне...

у великого гросмейстера цугцванг і цейтнот
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 21:16

  lapay написав:
  Дюрі-бачі написав:WTF? Здача України помножить рейтинг на 0. Єдиний шанс вийти "сухим із води" це довести справу до "ультиматума Трампа", щоб він бу в усьому винуватий. Але не хавтить в преЗЕдента на це духу.

При любому сценарію у Зе залишиться 15-20% фанатів, більше, ніж у екс-попередників. В Україні політики з таким рейтингом не сидять. Він вже увійшов в історію, але хоче більшого, і в цьому наша найбільша проблема.

згідно тов. Чаплиги, вибори виграє той не в кого стоїть на одванацяту рейтинг, а в кого висить напівошосту антирейтинг, тому не туди бачите
flyman
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  #<1 ... 109471094810949109501095110952>
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