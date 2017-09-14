prodigy написав:Подивися може 4-5 відео і мене знудило (від Любарського і від Солоніна), їх агітування українців за Трампа, а аргументів "чому саме Трамп краще Байдена" я не побачив
Солонін розумний мужик, із задоволенням дивлюся його історичні передачі. Так розкласти все по полицям -- це окремий талант.
Аргумент, чому Трамп краще за Байдена у нього є, вельми очевидний, якщо коротко, то можна описати відомою фразою "Краще жахливий кінець, ніж жах без кінця". Філігранно висвітлюючи і аналізуючи історичні події, він, чомусь, виказує дивовижну нездатність прогнозувати можливе майбутнє. Він вважає, що, позбавлена підтримки США, Україна буде вимушена припинити війну, "виплативши премію", як він висловлюється, агресору, тому що він виявився сильніший. Це просто-таки один із наративів російської пропаганди, і я не можу зрозуміти, як людина, що чудово все розуміє про Росію, може на таке повестись.
Але головна його думка про те, чому Трамп краще Байдена, полягає в тому, що влада демократів в США тягне країну у соціалістичну прірву, що неминуче призведе до втрати лідерства і остаточного руйнування іміджу США як світового центру безпеки, із непередбачуваними наслідками для всього світу.
Від того, що «остальные» не питають у пустомелі «де обіцяний 37.5» не означає, що курс нікого не цікавить. Просто «остальные» ще весною усвідомили, що у порожнього місця, яке пише «курАчку», «топАрами» «едИм» щось питати нема жодного сенсу. Там в середню школу спочатку треба. Холодні ноги!
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 лис, 2024 21:39, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:Якщо Багаті стануть біднішими ,
Фантастика не менша ніж план перемоги преЗЕдента. В усьому "цивілізованому" світі багаті багатіють за рахунок "середнього классу". В Україні, тим більше, як тільки людина стає багатою (може жити на пасивний дохід від активів) вона майже все цінне виводить закордон.
ЛАД написав: Ни в одной стране мира не было такого, чтобы всё население убегало от оккупации. И у нас в ВОВ такого не было. Всегда основная масса оставалась на месте. Правда, в Союзе запись в анкете "был в оккупации" являлась клеймом и к такому человеку относились с большим подозрением. Предлагаете повторить? И второе. Ни один захватчик не приходит, чтобы убивать. Приходят захватить территории, людей, порой просто отнять накопленные богатства (но это уже в прошлом). Да, при этом и убивают. Сопротивляющихся, а порой и просто случайно подвернувшихся, но целью это не является. А если бы был оккупирован весь восток Украины - Харьков, Днепр, Запорожье вместе с областями или, как предлагали тут некоторые, оборудовать сильную оборону по Днепру и "отойти на подготовленные рубежи" такого количества мигрантов никакая Европа не выдержала бы. И Украина тоже. Их просто некуда было бы даже поселить. Понимаю ваши чувства, но давайте всё-таки не забывать о реальности.
мені цікаво, чи дійсно так думаєш? чи не хочеш це визнавати, бо вийдемо на москалів?
коли араби напали на Ізраіль в жовтні 2023, теж не хотіли нікого вбивати? чи мета була саме вбивати? є окупанти, які дійсно не дуже чіпають місцеве населення, а є такі, які проводять геноцид.
скільки євреїв живе в секторі Газа? не живуть? чого так? навіть на пострадянському просторі - багато грузін в Абхазії? чому після перемоги Карабаху, то азербайджанці залишило свої райони, а недавно був рух навпаки - майже всі вірмени покинули Карабах?
так от ЛАД, хоч ти відчайдушно не хочеш цього визнавати, Московія проводить зараз саме геноцидну політику. у нашому випадку нюанс - ми не відрізняємся. яка різниця? - мова та віра. тому тих, хто перейде на російську - так якось буде жевріти. а що буде з тими, хто хоче розмовляти українською? хто ходить до храмів ПЦУ чи УГКЦ? багато храмів наших церков на окупованій території - їх там немає. а наша УПЦ МП лише скаржиться на утиски.
тому так, мета Московії - цілеспрямоване знищення українських патріотів - цікаво, цю очевидну річ ти хоч колись визнаєш?