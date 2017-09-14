Додано: Суб 16 лис, 2024 21:47

ЛАД написав: Ни в одной стране мира не было такого, чтобы всё население убегало от оккупации. И у нас в ВОВ такого не было. Всегда основная масса оставалась на месте.

Правда, в Союзе запись в анкете "был в оккупации" являлась клеймом и к такому человеку относились с большим подозрением. Предлагаете повторить?

И второе.

Ни один захватчик не приходит, чтобы убивать. Приходят захватить территории, людей, порой просто отнять накопленные богатства (но это уже в прошлом). Да, при этом и убивают. Сопротивляющихся, а порой и просто случайно подвернувшихся, но целью это не является.

А если бы был оккупирован весь восток Украины -

Харьков, Днепр, Запорожье вместе с областями или, как предлагали тут некоторые, оборудовать сильную оборону по Днепру и "отойти на подготовленные рубежи" такого количества мигрантов никакая Европа не выдержала бы. И Украина тоже. Их просто некуда было бы даже поселить.

Понимаю ваши чувства, но давайте всё-таки не забывать о реальности. Ни в одной стране мира не было такого, чтобы всё население убегало от оккупации. И у нас в ВОВ такого не было. Всегда основная масса оставалась на месте.Правда, в Союзе запись в анкете "был в оккупации" являлась клеймом и к такому человеку относились с большим подозрением. Предлагаете повторить?И второе.Ни один захватчик. Приходят захватить территории, людей, порой просто отнять накопленные богатства (но это уже в прошлом). Да, при этом и убивают. Сопротивляющихся, а порой и просто случайно подвернувшихся, но целью это не является.А если бы был оккупирован весь восток Украины -Харьков, Днепр, Запорожье вместе с областями или, как предлагали тут некоторые, оборудовать сильную оборону по Днепру и "отойти на подготовленные рубежи" такого количества мигрантов никакая Европа не выдержала бы. И Украина тоже. Их просто некуда было бы даже поселить.Понимаю ваши чувства, но давайте всё-таки не забывать о реальности.

мені цікаво, чи дійсно так думаєш? чи не хочеш це визнавати, бо вийдемо на москалів?коли араби напали на Ізраіль в жовтні 2023, теж не хотіли нікого вбивати? чи мета була саме вбивати? є окупанти, які дійсно не дуже чіпають місцеве населення, а є такі, які проводять геноцид.скільки євреїв живе в секторі Газа? не живуть? чого так? навіть на пострадянському просторі - багато грузін в Абхазії? чому після перемоги Карабаху, то азербайджанці залишило свої райони, а недавно був рух навпаки - майже всі вірмени покинули Карабах?так от, хоч ти відчайдушно не хочеш цього визнавати, Московія проводить зараз саме геноцидну політику. у нашому випадку нюанс - ми не відрізняємся. яка різниця? - мова та віра. тому тих, хто перейде на російську - так якось буде жевріти. а що буде з тими, хто хоче розмовляти українською? хто ходить до храмів ПЦУ чи УГКЦ? багато храмів наших церков на окупованій території - їх там немає. а наша УПЦ МП лише скаржиться на утиски.тому так, мета Московії - цілеспрямоване знищення українських патріотів - цікаво, цю очевидну річ ти хоч колись визнаєш?