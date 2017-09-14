Додано: Суб 16 лис, 2024 21:53

prodigy написав: для чого був вигадан сталіним термін "великая отечественная", щоб люди не здогадувались про те, що СССР діяв в коаліції з Гітлером і має нести повну відповідальність за цю війну перед всім людством, і це історично-дведений факт.





стосовно того: скільки населення СССР було в оккупації в 1941-44 роках,

Сталіна теж цікавила цифра, він запитав Молотова, скільки зараз в окупації?

той відповів, що точну цифру назвати важко, але приблизно 37-38млн

Сталін сказав: краще би вони всі здохли, бо якщо ні, то будуть працювати на ворога.

для чого був вигадан сталіним термін "великая отечественная",і має нести повну відповідальність за цю війну перед всім людством, і це історично-дведений факт.стосовно того: скільки населення СССР було в оккупації в 1941-44 роках,Сталіна теж цікавила цифра, він запитав Молотова, скільки зараз в окупації?той відповів, що точну цифру назвати важко, але приблизно 37-38млнСталін сказав:

Благодарю Вас prodigy за озвучивание важнейших данных касательно жизни украинцев в составе СССР фактически в качестве колонии кремля и во время второй мировой войны, до и во время немецкой оккупации.Помню как историю в школе нам читали в коммунистической редакции. Вроде все эмоционально красиво и правильно, но из песни слов не выкинешь - сотрудничество кремля с гитлером историк не мог утаить и тем более его приемлемо объяснить - нес пургу про мудрость сталина, перед которым стояла типа задача оттянуть неизбежную войну. И я попытался осторожно выяснить реальное мнение пожилых людей, переживших ту войну.С удивлением я узнал, что кремлевские т.н. коммунисты творили страшные вещи на территории Украины перед войной и во время войны. Их действия свидетельствовали о том, что они относятся к нам как к завоеванному и покоренному народу. И доят его всеми бессовестными способами. В то же время немцы относились к нашим, попавшим в оккупацию, вполне приемлемо - подкармливали, лечили, давали неплохо оплачиваемую работу, что в украинских селах было на то время невиданным благом. Я думал, что опрошенные мной ошибаются или бредят. Но теперь то мне ясно, что они говорили все правду.История ведь, как известно, повторяется. Это означает, что оккупация кремлевскими наемниками в этой войне принесет украинцам только горе.Далее необходимо поднять тему о единственной причине этой войны, которая заключается в требовании отдать неподъемные криминальные долги связанные с российским газом, которые благодаря преступным действиям Ю.Тимошенко в 2001 году изменили свой статус с частных на статус всеукраинских государственных, что фактически означает перевод обязанностей выплатить огромный криминальный долг кремлю на каждого украинца.Размер этого долга точно конечно же не известен, но приблизительно составляет порядка 600 млрд.долларов США на 2022 год, что с учетом численности населения Украины в размере 30 млн.человек составляет 20000 долларов США на одного украинца!Как криминал отжимает долги? Из 90-х алгоритм отработан и состоит из следующих пунктов: угрозы здоровью, угрозы жизни, наезды и попытки отжима движимого и недвижимого имущества, шантаж, поджоги и подрывы всего, что ценно и принадлежит должнику и не представляет интереса для кредитора, показательное убийство должника чтобы другим было не повадно.По моему эта война идет именно по вышеуказанному алгоритму.